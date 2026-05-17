La reflexión de Di María tras la eliminación de Rosario Central: la frase sobre el recibimiento de los hinchas de River

Rosario Central no pudo seguir avanzando en el Torneo Apertura y perdió 1-0 en su visita al Monumental frente a River Plate por un gol de penal convertido por Facundo Colidio. Luego del partido, Ángel Di María habló acerca del desempeño del Canalla y del recibimiento hostil que tuvo en el estadio del Millonario en la previa al partido.

“Estoy muy contento, orgulloso de mi equipo, orgulloso de Central. Creo que hicimos un campeonato muy bueno. A veces toca perder, hoy tocó perder y nada, hay que seguir mirando hacia adelante. Tenemos la Copa Libertadores también y necesitamos terminar primeros, así que vamos a enfocarnos en eso”, comenzó Fideo en su análisis ante los micrófonos de ESPN. El combinado de Rosario tendrá una agenda importante antes del parate de mitad de año por el Mundial: recibirá el próximo martes 19 de mayo desde las 19 a Universidad Central de Venezuela por la 5ª fecha de la Copa Libertadores y cerrará su participación en el Grupo H el miércoles 27 en Ecuador ante Independiente del Valle (a partir de las 19.00).

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Por último, acerca de los silbidos de los hinchas de River en la previa y durante el partido, Di María sentenció: “Es folclore del fútbol, es así. En esta cancha fui ovacionado un montón de veces y en mi memoria va a estar eso, no van a estar estas cosas. Hoy estoy vistiendo esta camiseta, no tengo la de la Selección, así que es fútbol”.

El regreso de Ángel Di María al Rosario Central en julio de 2025 marcó un nuevo capítulo en la carrera del atacante, quien, a sus 38 años, ya suma 34 partidos, con 13 goles (6 de penal) y 7 asistencias desde su retorno oficial, según los registros del club.

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La segunda etapa de Di María se ha destacado por goles clave: anotó el empate 1-1 ante Godoy Cruz en su primer encuentro tras volver, celebró en clásicos frente a Newell’s Old Boys —marcando en dos derbis consecutivos— y aportó tantos contra Boca Juniors, Racing Club e Independiente. El futbolista también convirtió un penal ante Unión Central en Venezuela durante la Copa Libertadores.

La etapa inicial del delantero con el conjunto rosarino comenzó en diciembre de 2005, cuando debutó con 17 años ante Independiente de Avellaneda. Antes de ser transferido al Benfica en 2007 por más de 6 millones de euros, acumuló 36 partidos —incluidos 4 por Copa Libertadores— y 6 goles (2 asistencias). Su último juego antes de emigrar fue en junio de 2007 ante Colón de Santa Fe.

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Sumando ambos periodos, el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, que conquistó el título de “Campeón de Liga” con Central a fines de 2024 después de una decisión de la AFA que generó debate, llega a 70 partidos vestido de Canalla, con un total de 19 goles y 9 asistencias.

En cuanto al desgaste por la acumulación de partidos, el campeón del mundo expresó: “Creo que muchos hablan de los demás, de que no tienen descanso y si se ponen a mirar, Central nunca tuvo descanso. Jugó hasta un partido en dos días y no nos quejamos. Seguimos mirando para adelante, seguimos trabajando. Nos tocó venir en colectivo porque no sé qué pasó en Aeroparque, no se podía aterrizar, se ve, así que nos tocó venir en colectivo".

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“Estoy muy orgulloso, creo que hicimos un gran trabajo. Vinimos a una cancha difícil, de visitante, pero creo que hicimos un gran trabajo. Estoy más que feliz de lo que hizo este equipo. Hay que enfocarse en lo que viene. Con Jorge (Almirón) llevamos poco tiempo y creo que, que si seguimos por este camino vamos a poder tener alguna alegría”, continuó.

En diálogo con TNT Sports, Di María extendió sus comentarios acerca del partido de su equipo: “Hicimos un muy buen partido. Nos ganaron con un gol de penal. Sabíamos que estas cosas podrían pasar acá, no por algo hablaron antes. Estás jugando de visitante, ellos te presionan y vienen. Cuesta un poco más. Hicimos un buen partido, no se nos dio. Hay que seguir para adelante”

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Respecto a lo que se habló en la previa por la polémica de los arbitrajes, el rosarino evitó entrar en la discusión: “Estoy tranquilo. Es fútbol, estas cosas pasaban antes, pero no se hablaban. Ahora sí se habla. Creo que el fútbol es así, hay que seguir pensando en lo que viene. Felicitarlos, ojalá que les vaya muy bien”.