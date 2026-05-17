Kristen Stewart, Javier Bardem y Demi Moore deslumbran en Cannes con estilos opuestos

La alfombra roja de Cannes se convierte en el epicentro mundial del estilo, donde cine y moda dialogan a través de apuestas audaces, siluetas clásicas y declaraciones de identidad

La quinta jornada del Festival de Cannes reunió este sábado a referentes de la industria cinematográfica y la cultura internacional en un contexto donde la exposición pública trasciende la promoción de películas para convertirse en una plataforma de comunicación global. Kristen Stewart, Javier Bardem y Demi Moore encabezaron una serie de apariciones que concentraron la atención de cámaras y medios, en una secuencia de imágenes que ya forman parte del registro visual de la temporada.

Desde el 12 de mayo, Cannes transforma su geografía habitual para recibir a figuras del cine, la música y la moda, quienes desfilan por la alfombra roja mientras la Croisette se convierte en punto de encuentro de fotógrafos, periodistas y fanáticos. En este escenario, el vestuario se instala como una herramienta narrativa, capaz de transmitir mensajes y posicionamientos, en paralelo al programa oficial de proyecciones y actividades.

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La dinámica diaria del festival no solo evidencia la convergencia entre cine y moda, sino que también pone de relieve el modo en que las elecciones de imagen constituyen parte de la identidad pública de actores y directores. La ciudad francesa, durante estos días, funciona como epicentro de tendencias y debates, mientras cada jornada suma nuevos protagonistas y registros que amplían el alcance cultural del evento.

Demi Moore

La actriz apostó por el volumen y el color en un vestido fucsia con lazo asimétrico y falda escultural (REUTERS/Manon Cruz)

La actriz Demi Moore protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada con un vestido escultural en rosa fucsia. La prenda se construyó en torno a un corpiño drapeado que remató en un lazo monumental asimétrico, enmarcando el rostro de la actriz y generando una silueta de impacto.

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La falda tipo cúpula, compuesta de capas de raso y tul en paneles angulares, aportó movimiento y ligereza visual. Moore equilibró el dramatismo del vestido con un beauty look sobrio: melena larga, alisada y peinada tras las orejas, maquillaje natural y labios en tono nude. La decisión de prescindir de collar y apostar por pendientes largos de diamantes concentró la atención en el rostro y la arquitectura de la prenda.

Javier Bardem

El actor español recurrió a la elegancia tradicional con un esmoquin azul noche y detalles en negro (REUTERS/Marko Djurica)

Javier Bardem, actor español de trayectoria internacional, encarnó la elegancia clásica en la alfombra roja de Cannes, donde presentó su más reciente película: “El ser querido”. Su esmoquin combinó azul noche y negro, una elección que aportó profundidad y sofisticación bajo las luces del festival. Las solapas de pico en satén negro, el único botón central y los bolsillos de vivo reforzaron la pureza formal del conjunto.

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La camisa blanca de tapeta oculta y la pajarita de seda completaron el rigor del protocolo. Bardem introdujo su sello personal a través de un cabello ondulado de fijación suave y una barba madura perfectamente perfilada.

Kristen Stewart

Kristen Stewart fusionó encaje rojo y negro con una silueta minimalista y toques de rebeldía (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La actriz de la saga de Crepúsculo, Kristen Stewart, es reconocida mundialmente por su capacidad de transformar cada aparición pública en una afirmación de independencia estética. Su vestido destacó por un encaje de lujo que alterna rojo vibrante y negro profundo, generando un contraste dramático. El diseño, de patrón orgánico que evoca ramificaciones y desgaste intencionado, aportó una estética gótica y actual.

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La silueta minimalista de cuello cerrado y mangas estructuradas concentró la atención en la textura tridimensional del tejido. Stewart reforzó su sello anti-esfuerzo con un peinado recogido y ligeramente despeinado, junto a un maquillaje de labios rojos encendidos y piel natural. La ausencia de collares y la elección de un reloj discreto, anillos finos y los tatuajes visibles en su brazo sumaron a una propuesta fiel a su identidad. Su actitud en la alfombra roja convirtió la moda en un acto de dominio personal.

Emma Mackey

Emma Mackey y su vestido marfil de cuello alto y escote asimétrico (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La actriz Emma Mackey redefinió la sensualidad en Cannes con una propuesta minimalista y escultural. Su vestido blanco marfil, de cuello alto y mangas largas fluidas, contrastó con un escote asimétrico y central que expuso el torso de manera elegante.

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La tela cayó en una falda columna que estilizó la figura, mientras que el peinado corto, con ondas suaves y raya al medio, aportó frescura y naturalidad. El maquillaje, basado en la luminosidad de la piel y labios gloss rosados, complementó la estética limpia del look. Mackey prescindió de joyería llamativa y optó solo por pendientes discretos, reforzando la idea de que el verdadero impacto reside en el equilibrio entre sobriedad y riesgo.

Adam Driver

Distinción clásica de Adam Driver con esmoquin negro y solapa chal, resaltando su porte imponente (REUTERS/Marko Djurica)

Adam Driver, reconocido por su presencia imponente y su carrera en la industria cinematográfica, apostó por la sobriedad en la alfombra roja. Su esmoquin negro absoluto, de solapa chal en satén, se ajustó perfectamente a su silueta alargada y estructurada. La camisa blanca de cuello clásico y la pajarita generosa mantuvieron la proporción ideal para su físico. El calzado clásico y el peinado hacia atrás, con barba perfilada, completaron el conjunto. Driver demostró que la clave de la elegancia radica en la sastrería precisa y la actitud contenida. Su presencia en el festival reforzó la vigencia del esmoquin tradicional.

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Cate Blanchett

El vestido de terciopelo negro y volante isabelino de Cate Blanchett para una imagen de reina moderna (REUTERS/Gonzalo Fuentes9

La actriz australiana Cate Blanchett, referente mundial de la moda en alfombras rojas, optó en esta edición por un vestido columna de terciopelo negro con un imponente volante plisado que evocó las golas isabelinas. El diseño combinó sobriedad en la silueta y teatralidad en la parte superior, proyectando una imagen de reina moderna. El peinado bob liso y el maquillaje etéreo, con piel iluminada y labios nude, equilibraron el conjunto. Blanchett prescindió de collares y eligió pendientes de diamantes pegados al lóbulo, centrando la atención en la arquitectura del vestido.

Noah Schnapp

Noah Schnapp, con sastrería juvenil y detalles clásicos en un esmoquin ajustado de Lagerfeld (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El actor Noah Schnapp, conocido por su papel en “Stranger Things”, mostró una evolución hacia la madurez con un esmoquin clásico de corte ajustado firmado por Karl Lagerfeld. La chaqueta de solapa de muesca y la camisa blanca con botones negros crearon un contraste gráfico elegante. El pantalón slim y el calzado tipo mocasín aportaron un matiz contemporáneo, mientras que el pañuelo blanco en el bolsillo superior añadió un guiño tradicional. Schnapp mantuvo su identidad juvenil con un peinado texturizado y flequillo informal, logrando una síntesis entre sofisticación y frescura.

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Miles Teller

Etiqueta tradicional de Miles Teller con esmoquin negro y camisa blanca de máxima pureza (REUTERS/Manon Cruz)

El actor estadounidense Miles Teller apostó por la arquitectura clásica del esmoquin negro de solapa de pico y camisa blanca rígida. La estructura armada de la chaqueta define el torso y los puños rematados con botones forrados demostraron atención al detalle. Teller incorporó un reloj de pulsera visible y un peinado con volumen y barba perfilada, suavizando la formalidad del conjunto y transmitiendo seguridad.

Barbara Palvin

Inspiración romántica y bohemia de Barbara Palvin con un vestido imperio de capas ligeras y gargantilla de diamantes (REUTERS/Manon Cruz)

La modelo Barbara Palvin, quien recientemente anunció su embarazo, sorprendió en Cannes con un vestido de inspiración imperio en tonos marfil y borgoña, destacando por la superposición de capas ligeras y encaje delicado en la parte superior. Las mangas caídas y la falda fluida evocaron una estética de fantasía decimonónica. La melena suelta con ondas texturizadas y el maquillaje jugoso reforzaron el aire bohemio, mientras que una gargantilla de diamantes elevó el conjunto a la categoría de alta costura.

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