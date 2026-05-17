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Louis Tomlinson palpitó su regreso a Argentina: de su fanatismo por Boca a su deseo de cantar junto a un artista local

El exintegrante de One Direction volverá a reencontrarse con sus fans en 2027, ofreciendo un recorrido musical por su trayectoria y su nuevo álbum “How Did I Get Here?”

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Entrevista a Louis Tomlinson
Louis Tomlinson confirma su regreso a Argentina en abril de 2027 como parte de su nueva gira internacional

Las paredes cubiertas de posters, la radio grabadora repitiendo las mismas canciones hasta desgastar el CD, para millones de adolescentes, One Direction fue más que una banda: era el paisaje emocional de sus vidas. Para Louis Tomlinson ese recorrido fue el puente que le permitió conectar con miles de fans en todas partes del mundo, los cuales también lo acompañaron en su etapa solista y con cada uno de sus álbumes. Así las cosas, en cuestión de meses esos mismos sentimientos volverán a aflorar cuando el británico pise nuevamente la Argentina en abril de 2027.

A los 34 años, Louis Tomlinson acumula experiencia y madurez tras una vida marcada por el éxito y los desafíos. Nacido en el sur de Yorkshire, vivió una infancia tranquila antes de convertirse, entre los 18 y los 24 años, en integrante de One Direction. Con la banda, recorrió el mundo, actuó en estadios como Vélez Sarsfield y sumó múltiples éxitos en los rankings internacionales.

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Como integrante de One Direction, Tomlinson influyó en toda una generación con canciones como “Night Changes”, “Story of My Life”, “What Makes You Beautiful”, “Best Song Ever” y “Drag Me Down”. Tras la disolución del grupo, enfrentó el reto de mantener el interés de un público fiel pero exigente en su carrera solista. Cada disco y cada gira lo posicionaron mejor, como evidenciaron sus presentaciones en el Movistar Arena y en Vélez en 2022 y 2024, ambas con entradas agotadas.

Louis Tomlinson lanzó Lemonade, el single que adelanta el próximo álbum de su carrera How Did I Get Here? (Louis Tomlinson/YouTube)

Así las cosas, el músico se prepara para una nueva gira internacional, la cual incluirá su tercer regreso a Argentina en cinco años. Y no es casualidad. Tras el lanzamiento de su nuevo disco, How Did I Get Here?, el calendario de Tomlinson incluyó Buenos Aires como parada obligada, consciente de que ahí la conexión trasciende la música. La relación entre Louis y el público argentino se consolidó con los años. Desde la primera visita con One Direction hasta sus giras solistas, la respuesta fue la misma: filas interminables, cánticos en la calle y fanáticos que organizan vigilias para recibirlo. La intensidad supera lo musical.

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Previo a su visita a Buenos Aires, el músico brindó una charla en la cual dialogó con Teleshow y expresó su deseo por reencontrarse con el amor de sus fans argentinos. Al observar la sala virtual, y distinguir un buzo con el escudo y los colores de Boca Juniors, el músico no dudó en destacar: “Qué chaqueta tan genial. Me gusta mucho. Es una buena chaqueta. Es muy cool. Me gusta”.

Tiempo después, Tomlinson también reaccionó cuando le presentaron una camiseta de River Plate. Conociendo la rivalidad con los Xeneizes, cuyos colores había destacado previamente, el artista estalló en risas. Así las cosas, Louis contó cómo se siente cada vez que visita Buenos Aires, teniendo en cuenta que fue la ciudad en la que Liam Payne pasó sus últimos días: “Para empezar, crecí en un lugar llamado Doncaster en Inglaterra, y nunca en un millón de años pensé que estaría, incluso viajando a lugares como Argentina, y mucho menos trabajando y tocando allí. Así que siempre me siento muy afortunado de poder viajar de la manera en que lo hago. Pero los conciertos en sí son tan emocionantes, me emociono con cada concierto. Pero, sabes, estas fechas son las que espero y pienso en el fondo de mi mente, estos son los momentos que creo que tal vez me hagan sentir más emocionado. Y me encanta ir de gira. Esta es la sensación donde encuentro el mayor propósito, pero hay un poco de caos en Latinoamérica, y eso simplemente... me encanta. Me encanta ese tipo de sensación y ese tipo de energía y esa emoción. Así que es un lugar que está lleno de emoción para mí realmente”.

Louis Tomlinson sonríe, parado frente a girasoles y plantas verdes, con un banner azul oscuro de BMG a su izquierda. Viste camiseta y vaqueros rotos
El ex integrante de One Direction presentará en Buenos Aires su reciente disco 'How Did I Get Here?'

Luego, el artista habló sobre la posibilidad de grabar un videoclip durante una de sus presentaciones en el país, conociendo su fanatismo por la pasión local. “Honestamente, ese sería un gran lugar para hacer un video musical en vivo. Hay una cierta intensidad y un caos increíble en esos conciertos. Lo único es que me he quedado sin sencillos. Este fue mi último sencillo, así que tal vez necesito escribir uno antes de hacer un video musical en Latinoamérica”.

Con el correr de la charla, Louis también fue consultado respecto a la posibilidad de invitar a un artista local a su escenario. “Sería algo genial, definitivamente sería genial tener a alguien local y alguien con cierto perfil. Y realmente no es algo que haya hecho antes. Es el tipo de cosas que veo que Ed Sheeran hace todas las semanas, ¿sabes? Estaría dispuesto”, afirmó el ex1D.

Louis Tomlinson expresa su deseo de grabar un videoclip en vivo en Buenos Aires para captar la energía de sus conciertos locales (REUTERS/Daniel Cole)
Louis Tomlinson expresa su deseo de grabar un videoclip en vivo en Buenos Aires para captar la energía de sus conciertos locales (REUTERS/Daniel Cole)

En cuanto a la preparación de su set list para Argentina, el cantante también respondió si existen algunas canciones del nuevo álbum que tendría más ansias de tocar en Buenos Aires. “Hay una canción que aún no he grabado, llamada “Side by Side”, que es una especie de oda a mí y a mi relación con los fans. Esa, cuando vea la luz del día, definitivamente será algo bonito entre los fans y yo. Las cosas obvias como hacer una canción de One Direction siempre parecen funcionar. Eso siempre parece ser bien recibido, así que eso también será divertido. Pero en términos de lo que quiero que la gente se lleve del show, es realmente importante para mí porque yo diría que cada show es una colaboración entre el artista y los fans. Pero yo, creo que hay mucha importancia en cada individuo y en cómo me hacen sentir en el escenario. Y los shows en Argentina siempre se desarrollan de la misma manera, increíblemente emocionantes, sientes la pasión y el amor de la gente. Se trata de compartir esa experiencia, pero también de que la gente realmente absorba su impacto individual y lo que hacen por mí”.

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