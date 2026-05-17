Cómo las joyas transforman el look de las celebridades: los collares más impactantes

Las principales figuras de la moda internacional eligen joyas que fusionan creatividad, lujo y detalles naturales

Las joyas se consolidaron como protagonistas en los grandes eventos y alfombras rojas, donde cada detalle compone un relato visual de elegancia y personalidad. Entre todos los accesorios, los collares sobresalen como piezas clave que realzan el estilo de las celebridades.

Desde diseños florales con inspiración natural hasta estructuras minimalistas de diamantes, estos collares no solo adornan, sino que también comunican identidad y sofisticación.

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Las elecciones de figuras reflejan la diversidad de estilos y el valor simbólico que puede encerrar una joya, transformando cada aparición pública en una declaración de moda y carácter.

Anne Hathaway: collar dorado de inspiración floral

Anne Hathaway luce un collar dorado de inspiración floral (REUTERS/Daniel Cole)

Durante la Met Gala 2026, Anne Hathaway lució un collar ajustado al cuello formado por piezas doradas en forma de hojas alargadas, intercaladas con piedras claras. El diseño aportó un efecto tridimensional y resaltó sobre el vestido negro de escote pronunciado y detalles blancos bordados. Su peinado recogido y los pendientes dorados pequeños complementaron la elegancia de la pieza central.

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Demi Moore: collar estilo cascada

Demi Moore elige un collar de diamantes en estilo cascada (REUTERS/Danny Moloshok)

Demi Moore optó por un collar de diamantes para los Premios Oscar 2026. El diseño fue de gotas ensartadas en una línea descendente, que aportó brillo y sofisticación a su conjunto negro de hombros descubiertos y textura de plumas. Los pendientes largos de diamantes repitieron la forma del collar, logrando una armonía visual entre las joyas y el atuendo.

Elle Fanning: collar plateado de hojas y mariposas

Elle Fanning apuesta por un diseño plateado de hojas y mariposas (REUTERS/Carlos Barria)

También para los Premios Oscar 2026, Elle Fanning eligió un collar ancho de metal plateado con motivos de hojas y mariposas, que combinó con un vestido blanco con apliques brillantes y escote palabra de honor. El diseño del collar, de estructura ancha y detalles vegetales, acompañó el tono etéreo y luminoso del estilismo en la alfombra roja.

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Kate Hudson: choker de encaje de diamantes

Kate Hudson sorprende con un choker de encaje de diamantes (REUTERS/Caroline Brehman)

Durante la edición 28th de los Costume Designers Guild Awards, Kate Hudson llevó un choker plateado de gran tamaño, formado por círculos entrelazados con incrustaciones de diamantes, evocando la textura de un encaje rígido. El collar, ajustado al cuello, destacó sobre el vestido lila de satén y aportó un contraste con el fondo violeta del evento.

Teyana Taylor: gargantilla rígida

Teyana Taylor impone tendencia con una gargantilla rígida de diamantes (REUTERS/Daniel Cole)

Teyana Taylor apostó para los Premios Oscar 2026 por una gargantilla rígida de diamantes, con una estructura densa y segmentos de puntas orientadas hacia arriba, creando un efecto de abanico. La joya se asentó sobre su piel y acompañó el peinado corto y los pendientes pequeños, aportando un aire contemporáneo y geométrico.

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Anna Wintour: collar de flores

Anna Wintour escoge un collar de flores de diamantes para su look (REUTERS/Danny Moloshok)

Para el after party de Vanity Fair de los Premios Oscar 2026, Anna Wintour mostró su preferencia por un collar de flores formado por varias piezas unidas, cada una con un centro de diamante rodeado de pétalos brillantes. La joya se distinguió sobre la blusa blanca y la chaqueta esmeralda, y se complementó con un broche floral en la solapa.

Rosie Huntington-Whiteley: diseño orgánico

Rosie Huntington-Whiteley deslumbra con un diseño orgánico de diamantes (REUTERS/Daniel Cole)

Durante la Met Gala 2026, Rosie Huntington-Whiteley vistió un collar de diamantes de estructura ondulada y ramas entrelazadas, que cubrió toda la base del cuello. El diseño orgánico de la joya dialogó con el vestido negro de textura brillante y escote profundo, otorgando un punto focal luminoso en el estilismo.

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Mikey Madison: clásico con colgante central

Mikey Madison destaca con un collar clásico y colgante de lágrima (REUTERS/Mike Blake)

Mikey Madison optó para los Oscar 2026 por un collar clásico de diamantes con un colgante central en forma de lágrima, que reposó sobre la piel y acompañó el vestido rojo de terciopelo de tirantes finos. La joya, sencilla y simétrica, agregó luz al conjunto y armonizó con los pendientes pequeños.

Priyanka Chopra: collar bicolor con piedras azules

Priyanka Chopra combina un collar bicolor con piedras azules (REUTERS/Daniel Cole)

Priyanka Chopra lució en los Golden Globes 2026 un collar bicolor de estructura gruesa, compuesto por segmentos de diamantes y piedras centrales azules. El diseño resaltó sobre el vestido azul noche de satén y se coordinó con anillos en tonos similares, generando un conjunto coherente y sofisticado.

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Hailey Bieber: choker minimalista

Hailey Bieber opta por un choker minimalista de diamantes (REUTERS/Danny Moloshok)

Hailey Bieber llevó al after party de los Oscar 2026, realizado por Vanity Fair, un choker fino de diamantes engarzados en una sola línea, que dio un toque de brillo discreto a su vestido sin tirantes de estampado animal en negro y dorado. El collar, de diseño simple y ajustado, se integró de forma sutil al look general.