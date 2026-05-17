Día Mundial del Reciclaje: 9 acciones simples para reducir residuos desde casa

Separar residuos, elegir productos duraderos y evitar envases de un solo uso ayuda a mitigar la contaminación y conservar recursos cada día (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Mundial del Reciclaje, que se celebra cada 17 de mayo, pone el foco en la necesidad de repensar la relación cotidiana con los residuos y el consumo. Las prácticas domésticas, desde la elección de productos hasta la correcta separación de materiales, resultan esenciales para reducir el volumen de desechos, conservar recursos y mitigar la contaminación.

Adoptar hábitos más responsables en el hogar permite disminuir el impacto ambiental y fortalecer una economía circular, donde los materiales reciben nuevas oportunidades de uso en lugar de terminar en vertederos.

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Cambios simples, como priorizar productos duraderos, separar residuos o evitar envases de un solo uso, contribuyen a proteger el entorno y a construir un presente más sostenible.

A continuación, nueve acciones cotidianas recomendadas por organismos internacionales y especialistas en medio ambiente para reducir residuos en casa y contribuir al cuidado del planeta. Estas prácticas resultan sencillas de implementar y pueden marcar una diferencia significativa en la vida diaria.

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1. Comprar menos y elegir productos duraderos

Antes de adquirir algo nuevo, conviene preguntarse si el objeto es realmente necesario, si puede ser prestado, alquilado o reparado, y si está hecho de materiales duraderos y reciclables. Desde el Departamento de Cambio Climático, Energía, Medio Ambiente y Agua (Gobierno de Australia) destacan que reducir el consumo es la medida inicial para bajar la cantidad de residuos generados.

Priorizar productos reutilizables, reciclables o con materiales sustentables disminuye la presión sobre los vertederos y fomenta la economía circular (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, recomiendan priorizar envases y productos reutilizables, reciclables o fabricados con materiales sustentables, así como verificar que tengan etiquetado claro sobre cómo desecharlos. Esta práctica ayuda a disminuir la presión sobre los vertederos y a fomentar la economía circular.

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2. Separar correctamente los residuos en casa

La clave de un reciclaje efectivo es la separación adecuada de los residuos. El portal orientado a la educación ambiental, Eco Recycling Today, aconseja identificar los materiales reciclables (papel, cartón, vidrio, plástico y metal) y disponer de tachos diferenciados en el hogar.

El gobierno australiano refuerza que se deben seguir las reglas locales para el manejo de los elementos. Además, aclara la importancia de limpiar y secar los envases antes de colocarlos en el tacho de reciclaje, para evitar la contaminación entre materiales.

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3. Asegurarse de que los residuos estén limpios, vacíos y secos

Limpiar y secar los envases antes de ponerlos en el tacho de reciclaje evita la contaminación de materiales y mejora la calidad del reciclaje doméstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) subraya que los residuos sucios o húmedos pueden arruinar cargas completas de materiales reciclables. El lema es limpio, vacío y seco.

Por ejemplo, las cajas de pizza solo pueden reciclarse si están libres de restos de comida; si hay partes limpias y otras no, se sugiere separar y reciclar solo la porción limpia. Los envases de alimentos deben enjuagarse antes de colocarse en el tacho de reciclaje.

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4. Conocer los materiales aceptados y sus características

No todo lo que parece reciclable lo es. La EPA destaca que el plástico debe tener los símbolos de reciclaje (generalmente del 1 al 7), y los residuos menores al tamaño de una tarjeta de crédito (como tapas sueltas) requieren un tratamiento específico porque pueden atascar la maquinaria.

El vidrio solo se acepta si está entero y sin tapas metálicas, que deben reciclarse por separado. El aluminio (latas y papel aluminio) se recicla si está limpio.

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5. Disponer correctamente de electrónicos, pilas y residuos peligrosos

Electrónicos, pilas y residuos peligrosos deben llevarse a centros de disposición específicos para evitar la contaminación de suelos y aguas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Electrónicos, pilas, baterías, aceites usados y residuos domésticos peligrosos (como pinturas o pesticidas) requieren centros de disposición específicos. No deben tirarse ni en la basura ni en el tacho de reciclaje convencional.

El gobierno australiano y la EPA recomiendan buscar eventos de recolección o puntos especiales. Un tratamiento adecuado evita la contaminación de suelos y aguas.

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6. Reducir, reutilizar, reparar y reciclar

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) resalta que la regla de las cuatro erres (reducir, reutilizar, reparar y reciclar) es esencial para minimizar la huella ambiental.

Recomiendan comprar menos objetos nuevos, elegir productos de segunda mano, reparar antes que descartar y reciclar como última instancia. Cada etapa de producción, transporte y consumo genera emisiones y uso de recursos, por eso consumir menos y reutilizar prolonga la vida útil de los materiales.

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7. Compostar los residuos orgánicos

Compostar restos de comida y de jardín en casa reduce los desechos enviados a vertederos y disminuye la emisión de metano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los restos de comida y residuos de jardín no se reciclan, pero pueden convertirse en compost. Compostar en casa reduce la cantidad de desechos enviados a los vertederos y disminuye la emisión de metano, un potente gas de efecto invernadero. La EPA estima que casi el 25% de los residuos municipales podrían aprovecharse mediante compostaje.

8. Preferir medios de transporte sustentables

Junto con el reciclaje, la elección de medios de transporte sustentables representa una acción clave para reducir el impacto ambiental. El transporte es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero.

Caminar, usar la bicicleta o el transporte público reduce la huella de carbono. Según UNEP, vivir sin auto puede evitar hasta 2 toneladas de emisiones de CO2 al año. Para distancias largas, se recomienda priorizar trenes o colectivos y, en caso de comprar un vehículo, considerar modelos eléctricos.

9. Informarse y enseñar a otros

La educación ambiental es fundamental. Earth.org recomienda consultar las normas locales de reciclaje y enseñar a familiares y amigos sobre la separación y disposición correcta de residuos. La UNEP señala que difundir estos hábitos amplifica el impacto positivo y ayuda a crear conciencia colectiva sobre la importancia de cuidar el planeta.