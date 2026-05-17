La familia de la oficial de policía muerta en Berisso pidió que se investigue como un posible homicidio

La familia de Érica Valdez rechaza la hipótesis de suicidio y exige justicia

La muerte de Érica Valdez, oficial de la Policía Bonaerense en Berisso, ha generado una serie de interrogantes y reclamos por parte de su familia, quienes niegan la versión oficial que adjudica el hecho a un suicidio. El caso, ocurrió el 9 de abril en un puesto de vigilancia cercano a la destilería de YPF sobre la avenida 60 y 128.

A más de un mes del fallecimiento de Valdez, que fue inicialmente caratulado como suicidio, los allegados de la víctima exigen que se investigue la posibilidad de un homicidio, por eso, piden un cambio de carátula en la causa y señalan inconsistencias en el manejo del caso

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Calle 60 y 128 donde la oficial cumplía servicio al fallecer (Google Maps)

Según 0221, Valdez, de 34 años, recibió un disparo durante su turno de servicio. Tras el hecho, fue trasladada con vida al Hospital Larrain, donde fue sometida a una operación de urgencia, aunque falleció poco después. La investigación judicial se orientó en un principio hacia la hipótesis de un suicidio, pero los familiares de la oficial expresan severas dudas.

En palabras del hermano de Érica: “Mi hermana dijo ‘me dispararon’”. Según relató, una mujer que circulaba en bicicleta, se acercó a la herida y escuchó aquella contundente declaración. Esta afirmación, considerada clave por los allegados, contradice la versión oficial y refuerza el pedido de que la Justicia modifique la carátula de la causa.

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La familia pide el cambio de carátula

Por redes sociales, la familia de Valdez volvió a rechazar la idea de que se haya suicidado y señalaron “diversas inconsistencias” que, según ellos, no cierran en la investigación. Uno de los puntos que más dudas les genera es la aparición de una carta que, según la policía, habría escrito Érica.

Aseguran que la oficial no se suicidó y denuncian “movimientos extraños” en el puesto policial donde ocurrió el hecho

El hermano de Valdez contó que la foto de esa carta empezó a circular entre policías antes de que el lugar quedara cerrado para las pericias. “¿Cómo puede ser que ya tuvieran una foto de la carta si nadie tendría que haber entrado ahí?”, cuestionó el familiar.

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Además, la familia aseguró que la primera persona que llegó a ayudar a Érica no vio ninguna carta en el lugar. Según los allegados, la carta recién apareció después, debajo de una campera sobre la mesa, por lo que creen que pudo haber sido puesta más tarde. Esto les hace pensar que hubo problemas para cuidar la escena y juntar las pruebas.

También denunciaron que hubo movimientos extraños en el puesto policial y sospechan que el área pudo haber estado liberada en el momento del hecho. El reclamo de los allegados de Valdez incluye también la denuncia de demoras en las pericias clave para la causa. Según información de 0221, la prueba de pólvora recién tendría fecha prevista para junio, casi dos meses después de la muerte, mientras que la apertura de los teléfonos secuestrados fue fijada para noviembre.

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En declaraciones recogidas por Berisso Ciudad, los allegados reclamaron que la causa “no siga siendo investigada como suicidio” y solicitaron que se esclarezcan completamente las circunstancias en las que falleció la oficial. Mientras tanto, la investigación ha puesto el foco en las pericias forenses, los análisis balísticos y la revisión de las cámaras de seguridad del municipio y de la planta de YPF.

La familia de Valdez encabezó marchas en Berisso para reclamar justicia, mientras referentes sindicales y agrupaciones sociales acompañaron el pedido de esclarecimiento. “Con un dolor inmenso les comentar que estamos emzando hacer un poco de ruido para que la gente se vaya enterando que le sacaron la vida a la persona equivocada. Su familia no se va a quedar quieta hasta que el culpable pague por lo que hizo”, publicó la familia.

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