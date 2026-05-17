América Latina

Drago, el perro policía uruguayo que encontró 118 kilos de droga y se volvió clave en la lucha contra el narcotráfico

El pastor belga malinois tiene cuatro años y fue determinante para encontrar 790.000 dosis de paco

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Un chofer alcoholizado chocó una camioneta, que casi atropella a personas que dormían a la intemperie en Uruguay (Ministerio del Interior)

Drago, un pastor belga malinois, tiene apenas cuatro años y es integrante de la cuarta generación de perros detectores de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas en Uruguay. Su imagen fue difundida recientemente por el Ministerio del Interior del país, luego de que fuera clave para localizar un cargamento de unos 180 kilos de pasta base, que estaban ocultos en una camioneta que se dirigía a Paraguay.

Con 45 días de nacido, Drago comenzó a ser adiestrado y cumplió su fase preoperativa antes de cumplir el año y medio, de acuerdo a la información difundida por el Ministerio del Interior. El perro está adiestrado para la búsqueda de distintos tipos de sustancias.

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El proceso de formación tuvo en su etapa inicial una “habituación”, que la que se lo expone a diferentes escenarios operativos, como controles de rutas, requisas en cárceles, allanamientos, inspecciones en terminales de pasajeros, aeropuertos y búsqueda de encomiendas.

Drago, un perro uruguayo clave para detectar pasta base (Ministerio del Interior)
Drago, un perro uruguayo clave para detectar pasta base (Ministerio del Interior)

¿Qué característica tienen que tener estos animales para ser parte? La principal es tener una “obsesión por el juego y el juguete”, explicó uno de los investigadores de la Policía uruguaya, que no fue identificado en la publicación para preservar su identidad. Además, debe tener un “temperamento adecuado, intensidad para búsqueda y resistencia física”, entre otras cualidades.

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Drago tiene un entrenamiento continuo. Para enseñarle a detectar drogas, se utilizaron “pseudo sustancias sintéticas”, que simulan el olor a la original. Tienen el olor de sustancias como la marihuana, cocaína, pasta base y éxtasis.

Este aprendizaje fue el que le permitió al perro dar con esta cantidad de kilos de pasta base, que lo llevaron a ser un perro reconocido hasta en la televisión uruguaya.

Drago, un perro clave para detectar droga en Uruguay (Ministerio del Interior)
Drago, un perro clave para detectar droga en Uruguay (Ministerio del Interior)

El procedimiento se realizó en la ruta 1 y Camino General Escuela Basilio Múñoz, en la periferia de Montevideo. Durante una inspección a los vehículos, policías detectaron una anomalía en el piso de una camioneta y solicitaron que Drago interviniera.

Fue en ese momento que el perro detectó el olor característico de la droga y efectuó una “indicación pasiva”, según informó el Ministerio del Interior. ¿Qué fue lo que hizo? Se sentó en el lugar exacto donde se encontraba oculto el cargamento. El foco del olor estaba debajo del asiento del conductor.

Luego, los efectivos incautaron 111 ladrillos de pasta base de cocaína. Equivalen a 790.000 dosis, valuadas en aproximadamente un millón de dólares en el mercado local.

Drago, el perro policía que fue clave en la importante incautación de droga
Drago, el perro policía que fue clave en la importante incautación de droga

“Drago, ha tenido múltiples actuaciones positivas e incautaciones en lo que va de su servicio destacando su valentía y profesionalismo, convirtiéndose en una pieza clave en la lucha contra el narcotráfico”, destacó el Ministerio del Interior.

Un “mito social”

El encargado del K9 de narcóticos dio una entrevista a Puesta a Punto, de Canal 12, aunque de espaldas para no revelar la identidad, y contó que hay un “mito social” referido a que los perros son drogados cuando se los entrena.

“Eso no es así. Ellos se entrenan desde los 45 días de nacido, por aproximadamente un año, un año y medio, diariamente, y se asocia el olor de la sustancia a un juguete. O sea, cuando realiza la búsqueda lo que él recibe a cambio es el juguete. En realidad, él busca el juguete”. Contó.

Drago, un perro adiestrado que fue clave para detectar pasta base (Ministerio del Interior)
Drago, un perro adiestrado que fue clave para detectar pasta base (Ministerio del Interior)

Una de las características de esta raza es que los perros tienen una “obsesión por el juego”.

La mamá de Drago también fue integrante del plantel. El perro conformó una camada de 10 cachorros y él fue seleccionado. Ac

El perro vive en una residencia policial en el barrio Prado de Montevideo, junto a otros hermanos. Los guías los entrenan y los alimentan, y tienen servicio veterinario durante 24 horas. Duermen en caniles acondicionados.

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