El paso del tiempo de las estrellas del fútbol en los álbumes de los Mundiales

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona, Ronaldo y Zidane

La fiebre mundialista por Estados Unidos-México-Canadá empieza a crecer conforme pasan los días y las selecciones nacionales de los 48 equipos que participarán confirman a sus convocados. En paralelo, ya está a la vista la equipación que utilizará cada conjunto y también salió a la venta hace un par de semanas el álbum de figuritas oficial.

Desde larga data, las máximas figuras del fútbol internacional están retratadas en esta colección con cromos y muchos de ellos aparecieron en varios álbumes, siendo Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo los que más se replicaron, ya que con la edición de este año se imprimieron sus sextas figuritas coleccionables sin contar las de “leyenda”. Ambos coincidirán en su sexta copa mundial, ya que anteriormente disputaron Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

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Por cuestiones de protagonismo en sus respectivos seleccionados nacionales es que fueron considerados en los cromos desde tan jóvenes, algo que no sucedió con otras estrellas que pese a haber presenciado cuatro o cinco mundiales, no fueron incluidos en todos los álbumes, que suelen imprimir una plancha de stickers reducida respecto a la lista oficial de los planteles.

Lionel Messi:

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Desde Alemania 2006, donde cumplió 19 años, hasta 2026, donde soplará las 39 velitas.

La evolución de Lionel Messi en las figuritas, desde Alemania 2006 hasta el próximo Mundial

Cristiano Ronaldo:

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Otro que apareció por primera vez en Alemania 2006 y perduró hasta el álbum de 2026.

Desde un joven CR7 en 2006 hasta llegar a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Diego Maradona:

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El Pelusa estuvo en la prelista de César Luis Menotti para Argentina 1978, pero no fue incluido en la nómina final y tampoco protagonizó ese álbum. Sí estuvo en los cuatro siguientes que disputó: España 82, México 86, Italia 90 y Estados Unidos 94.

Diego Armando Maradona disputó cuatro Mundiales

Gianluigi Buffon:

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Considerado por muchos el mejor arquero de todos los tiempos, el italiano disputó cinco mundiales pero solamente estuvo en el álbum de figuritas de los últimos cuatro. Faltó al de Francia 98, donde era un juvenil y estaba por detrás de Francesco Toldo y Gianluca Pagliuca. Con la eliminación de Italia de Rusia 2018, se perdió la que podría haber sido su última cita mundialista. Incluso se retiró en 2023, por lo que podría haber sido convocado para Qatar 2022 si la Azzurra se clasificaba a la competición.

Buffon, uno de los mejores arqueros de la historia

Thierry Henry:

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El francés campeón del mundo en Francia 98 también fue incluido en los álbumes de Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, todos los que disputó.

Thierry Henry, campeón del mundo con Francia en su primer Mundial

Ronaldo Nazário:

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El brasileño fue bicampeón mundial por las conquistas en Estados Unidos 94, donde no tuvo su cromo, y Corea-Japón 2002. Su figurita apareció además en Francia 98 y Alemania 2006.

Ronaldo, crack brasileño

Zinedine Zidane:

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Zizou, figura en los Mundiales de Francia 98 (campeón) y Alemania 2006 (finalista), tuvo su cromo en las tres participaciones: se sumó Corea-Japón 2002.

Zidane jugó tres Mundiales para Francia

Lothar Matthäus:

El alemán es uno de los pocos que disputó cinco copas mundiales, pero fue incluido en solamente tres álbumes. Era muy joven en su primer Mundial (México 86) y fue excluido del último (Francia 98).

Lothar Matthäus jugó cinco Mundiales pero solo estuvo en tres álbumes

Fabio Cannavaro:

El histórico defensor italiano que levantó la Copa del Mundo en Alemania 2006 ya había tenido dos oportunidades en Francia 98 y Corea-Japón 2002. Su última aparición fue en Sudáfrica 2010.

El defensor italiano Fabio Cannavaro

Neymar:

A la espera de su confirmación para el Mundial 2026, el astro del Santos lleva tres copas mundiales consecutivas con su figurita: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, donde figuró con look barbado.

Neymar espera estar en la lista definitiva de Brasil para la próxima Copa del Mundo

Andrés Iniesta:

El campeón mundial en Sudáfrica 2010 tuvo su primer cromo en dicha cita, pero no en la que había sido su debut en copas del mundo, Alemania 2006. Por eso tuvo tres de cuatro.

Iniesta jugó cuatro Mundiales pero en uno faltó su figurita

Paolo Maldini:

Tuvo figurita en los cuatro Mundiales que disputó (desde Italia 90 hasta Corea-Japón 2002) y es uno de los jugadores con más partidos en la historia de las Copas del Mundo: disputó 23.

Paolo Maldini, histórico defensor italiano

Sergio Ramos:

En 2010 tocó el cielo con las manos en Sudáfrica, pero ya había debutado en Alemania 2006. También tuvo su cromo en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Sergio Ramos, leyenda de España y el Real Madrid

Ángel Di María:

Otro campeón del mundo que formó parte de la colección en las cuatro copas mundiales que jugó. Desde Sudáfrica 2010 de la mano de Diego Armando Maradona, pasando por la frustración de Brasil 2014 con Alejandro Sabella, la dolorosa eliminación en Rusia 2018 con Jorge Sampaoli y el título de Qatar 2022 con Lionel Scaloni.

"Fideo" y su evolución a través de las figuritas mundialistas

Roberto Carlos:

Subcampeón del mundo en Francia 98 y campeón mundial en Corea-Japón 2002. Tuvo las tres figuritas de sus presencias mundialistas quien es considerado por muchos el mejor lateral izquierdo de la historia.

Roberto Carlos y sus figuritas mundialistas

Edinson Cavani:

El uruguayo formó parte de una generación de excelentes futbolistas de su país que llevaron a la Celeste a competir en la elite. Presencias mundialistas, 4: desde Sudáfrica 2010 hasta Qatar 2022. En todas tuvo su cromo.

Las figuritas mundialistas de Cavani, actual delantero de Boca Juniors

Luka Modric:

Uno de los futbolistas históricos que se mantiene vigente. Tendrá su figurita del Mundial 2026 al igual que en Qatar 2022, donde pisó semifinales con Croacia, y Rusia 2018, donde fue subcampeón mundial. Debutó en Brasil 2014.

El experimentado Modric buscará revancha en el Mundial 2026

Luis Suárez:

De la camada de Edinson Cavani, también fue figura de Uruguay desde Sudáfrica 2010 hasta Qatar 2022. Pese a que es mantiene en actividad, Marcelo Bielsa no lo consideró para la cita de este año.

Luis Suárez no fue considerado por Bielsa para este Mundial

Rafa Márquez:

Homenajeado en cuatro de los cinco Mundiales que disputó. Solamente fue excluido del último en Rusia 2018, donde estuvo en duda su participación con la selección mexicana.

Un histórico de México: Rafa Márquez

Iker Casillas:

Desde joven, tuvo su oportunidad en la selección española y así lo graficó el álbum del Mundial Corea-Japón 2002, donde fue catalogado como el suplente de Santiago Cañizares, quien se bajó a última hora por lesión. Luego estuvo en Alemania 2006, fue campeón en Sudáfrica 2010 y concluyó en Brasil 2014.

Casillas, campeón del Mundo con España