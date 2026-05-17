Alerta en la selección argentina por la lesión que sufrieron en River dos de los convocados por Scaloni para el Mundial

A menos de un mes para el comienzo del Mundial 2026, Lionel Scaloni sumó un nuevo problema pensando en la lista definitiva de la selección argentina. Gonzalo Montiel, quien fue titular en la semifinal del Torneo Apertura entre River Plate y Rosario Central, salió en el entretiempo por una lesión muscular y encendió las alarmas al igual que Aníbal Moreno, otro de los jugadores que se encuentra entre los 55 elegidos de manera preliminar.
“Montiel está lesionado, no salió por precaución. Salió con una lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda. Es la misma pierna que lo había obligado a perderse el partido contra Gimnasia (cuartos de final) cuando estaba haciendo la entrada en calor. Muy difícilmente pueda estar en la final del domingo 24 contra Argentinos o Belgrano”, informó el periodista Gustavo Yarroch en ESPN. El defensor, que en el primer tiempo malogró un penal que atajó Jeremías Ledesma, fue reemplazado por Fabricio Bustos al concluir la etapa inicial. Esta baja comprendería un riesgo para la Selección en cuanto al recambio del lateral derecho, ya que Nahuel Molina está desgarrado.
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En tanto que Moreno, quien dejó el terreno de juego a los 56 minutos por el juvenil Lucas Silva, tiene un diagnóstico médico preliminar de un esguince en la rodilla derecha. Al mediocampista de 27 años le harán estudios para determinar la gravedad de la lesión y tampoco estaría en la definición por el título ante Argentinos Juniors o Belgrano de Córdoba el próximo domingo.
Por su parte, el técnico riverplatense Eduardo Coudet hizo mención al tema de los futbolistas lesionados en la conferencia de prensa posterior al partido. “Ojalá sea leve lo de los muchachos. Es un tema que me duele mucho. Vienen trabajando muy bien. Las lesiones nunca son bienvenidas. Es mérito de ellos el hacerse fuertes como grupo. El saber que vivimos una situación importante para River. Darles el mérito. No es fácil cuando tenés un compañero lesionado. Creo que estábamos todos pendientes en el entretiempo de ver cómo estaba (Sebastián Driussi). Hay que seguir. Esperemos que a todos los que le ha tocado sufrir algún percance sea lo más leve posible. Tenerlos lo más rápido para contar con ellos”.
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River no tuvo suerte en ese aspecto, ya que el delantero Sebastián Driussi debió abandonar el campo en camilla a los 7 minutos del primer tiempo luego de una dura entrada de Franco Ibarra. El primer diagnóstico sobre la salud del atacante de 30 años arrojó un severo esguince de la rodilla derecha.
Además de los jugadores del Millonario Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Aníbal Moreno, Scaloni sumó a otros futbolistas del fútbol argentino en la prelista de 55: Lautaro Di Lollo, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda, de Boca Juniors, además de Facundo Cambeses y Gabriel Rojas, de Racing.
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Más allá de que gran parte de las ligas terminarán la próxima semana, varios integrantes de la nómina ya finalizaron su actividad a nivel clubes este fin de semana: los campeonatos de Francia, Alemania y Portugal concluirán el domingo. En este contexto, en el plano de la Ligue 1, quedaron libres Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina (Olympique de Marsella), Nicolás Tagliafico (Lyon) y Valentín Colo Barco (Racing de Estrasburgo). De la Bundesliga, por su parte, arribarán Exequiel Palacios y Ezequiel Fernández del Bayern Leverkusen, y Nicolás Capaldo del Hamburgo. Por último, en Portugal se encuentran Alan Varela del Porto y Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni, ambos del Benfica.
En la previa al estreno del Mundial 2026 contra Argelia el 16 de junio, Argentina se enfrentará a Honduras e Islandia el próximo 6 y 9 de junio como los últimos amistosos.
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LA LISTA PRELIMINAR DE 55 JUGADORES:
- ARQUEROS
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- EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES - Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN - River Plate
- DEFENSORES:
- AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
- GONZALO MONTIEL - River Plate
- NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
- MARCOS SENESI - Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA - River Plate
- LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
- ZAID ROMERO - Getafe CF
- FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA - River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS - Racing Club
- MEDIOCAMPISTAS
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- MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
- ANÍBAL MORENO - River Plate
- MILTON DELGADO - Boca Juniors
- ALAN VARELA - FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
- GIOVANI LO CELSO - Real Betis
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
- VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
- TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
- DELANTEROS
- LIONEL MESSI - Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
- THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
- NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
- GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ - AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ - Inter de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio
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