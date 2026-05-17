Alerta en la selección argentina por la lesión que sufrieron en River dos de los convocados por Scaloni para el Mundial

A menos de un mes para el comienzo del Mundial 2026, Lionel Scaloni sumó un nuevo problema pensando en la lista definitiva de la selección argentina. Gonzalo Montiel, quien fue titular en la semifinal del Torneo Apertura entre River Plate y Rosario Central, salió en el entretiempo por una lesión muscular y encendió las alarmas al igual que Aníbal Moreno, otro de los jugadores que se encuentra entre los 55 elegidos de manera preliminar.

“Montiel está lesionado, no salió por precaución. Salió con una lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda. Es la misma pierna que lo había obligado a perderse el partido contra Gimnasia (cuartos de final) cuando estaba haciendo la entrada en calor. Muy difícilmente pueda estar en la final del domingo 24 contra Argentinos o Belgrano”, informó el periodista Gustavo Yarroch en ESPN. El defensor, que en el primer tiempo malogró un penal que atajó Jeremías Ledesma, fue reemplazado por Fabricio Bustos al concluir la etapa inicial. Esta baja comprendería un riesgo para la Selección en cuanto al recambio del lateral derecho, ya que Nahuel Molina está desgarrado.

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En tanto que Moreno, quien dejó el terreno de juego a los 56 minutos por el juvenil Lucas Silva, tiene un diagnóstico médico preliminar de un esguince en la rodilla derecha. Al mediocampista de 27 años le harán estudios para determinar la gravedad de la lesión y tampoco estaría en la definición por el título ante Argentinos Juniors o Belgrano de Córdoba el próximo domingo.

Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno se lesionaron en el triunfo de River ante Rosario Central (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el técnico riverplatense Eduardo Coudet hizo mención al tema de los futbolistas lesionados en la conferencia de prensa posterior al partido. “Ojalá sea leve lo de los muchachos. Es un tema que me duele mucho. Vienen trabajando muy bien. Las lesiones nunca son bienvenidas. Es mérito de ellos el hacerse fuertes como grupo. El saber que vivimos una situación importante para River. Darles el mérito. No es fácil cuando tenés un compañero lesionado. Creo que estábamos todos pendientes en el entretiempo de ver cómo estaba (Sebastián Driussi). Hay que seguir. Esperemos que a todos los que le ha tocado sufrir algún percance sea lo más leve posible. Tenerlos lo más rápido para contar con ellos”.

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River no tuvo suerte en ese aspecto, ya que el delantero Sebastián Driussi debió abandonar el campo en camilla a los 7 minutos del primer tiempo luego de una dura entrada de Franco Ibarra. El primer diagnóstico sobre la salud del atacante de 30 años arrojó un severo esguince de la rodilla derecha.

Además de los jugadores del Millonario Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Aníbal Moreno, Scaloni sumó a otros futbolistas del fútbol argentino en la prelista de 55: Lautaro Di Lollo, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda, de Boca Juniors, además de Facundo Cambeses y Gabriel Rojas, de Racing.

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Más allá de que gran parte de las ligas terminarán la próxima semana, varios integrantes de la nómina ya finalizaron su actividad a nivel clubes este fin de semana: los campeonatos de Francia, Alemania y Portugal concluirán el domingo. En este contexto, en el plano de la Ligue 1, quedaron libres Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina (Olympique de Marsella), Nicolás Tagliafico (Lyon) y Valentín Colo Barco (Racing de Estrasburgo). De la Bundesliga, por su parte, arribarán Exequiel Palacios y Ezequiel Fernández del Bayern Leverkusen, y Nicolás Capaldo del Hamburgo. Por último, en Portugal se encuentran Alan Varela del Porto y Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni, ambos del Benfica.

En la previa al estreno del Mundial 2026 contra Argelia el 16 de junio, Argentina se enfrentará a Honduras e Islandia el próximo 6 y 9 de junio como los últimos amistosos.

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La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026 (Infobae)

LA LISTA PRELIMINAR DE 55 JUGADORES:

- ARQUEROS

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EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

- DEFENSORES:

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

- MEDIOCAMPISTAS

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MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

- DELANTEROS

LIONEL MESSI - Inter de Miami

NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ - AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ - Inter de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio