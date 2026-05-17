A una semana de la tragedia, así evolucionó el estado de salud de las víctimas de la explosión en Santa Cruz

Las imágenes muestran un operativo de emergencia tras una explosión y posterior incendio en un complejo habitacional. Se aprecian llamas intensas emanando de las ventanas superiores y la parte superior del edificio afectado

A una semana de la explosión seguida de un incendio ocurrido en un complejo de departamentos de Perito Moreno, el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz informó que uno de los pacientes presentó una mejoría. Asimismo, los demás heridos se mantienen estables.

De acuerdo con el reporte emitido este sábado 16 de mayo, uno de los pacientes que permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Distrital de Las Heras experimentó una evolución favorable. De la misma manera, detallaron que la persona se encuentra bajo monitoreo constante y responde positivamente a los tratamientos médicos.

PUBLICIDAD

En el caso de las personas que fueron derivadas a centros de salud en Caleta Olivia y en la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades aseguraron que mantienen un estado clínico estable. Según la información publicada por La Opinión Austral, indicaron que continúan bajo observación y reciben atención especializada para tratar las lesiones provocadas por el incendio.

Como consecuencia de la explosión ocurrida el domingo 10 de mayo, se confirmó la muerte de dos personas adultas y un bebé. Las víctimas fueron identificadas como Franco Gómez (26 años), Jorge Valconte (30 años) y el bebé Gael Morales, de apenas dos meses de vida.

PUBLICIDAD

La mujer internada en el Hospital de Las Heras evoluciona de manera favorable

Entre los heridos fueron identificados cuatro menores de edad: M.E., de 3 años; R.C., de 11; D.Z., de 9; y L.C., de 12 años, quienes fueron trasladados inicialmente al Hospital Zonal de Caleta Olivia. No obstante, las menores de 11 y 9 años tuvieron que ser derivadas al Hospital Garrahan, producto de la complejidad de sus cuadros.

Por último, una mujer de 38 años, llamada Daiana Estrada, también sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo y permanecía internada en terapia intensiva. Asimismo, los médicos destacaron que se encontraba hemodinámicamente estable.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las fuentes oficiales a las que tuvo acceso Infobae, el origen de la tragedia estuvo vinculado con la explosión de un tubo de gas envasado. A partir de las pericias realizadas por los Bomberos, se determinó que los propietarios del inmueble intentaban calefaccionar la vivienda utilizando este sistema cuando se produjo el siniestro.

De hecho, el superintendente de Bomberos de Santa Cruz, Claudio Castro, había adelantado el lunes que “aparentemente se estaban calefaccionando con gas envasado”, anticipando la hipótesis que luego fue ratificada por los peritos. La declaración de Castro fue recogida por medios locales mientras aún se aguardaban los resultados de las pericias.

PUBLICIDAD

Dos de las menores continúan sus tratamientos en el Hospital Garrahan (Fotografía: Adrián Escandar)

El relevamiento efectuado en las zonas cercanas al lugar del incidente determinó que dos viviendas quedaron destruidas en un 50 %, mientras que otras siete propiedades resultaron afectadas, aunque sin presentar riesgos estructurales graves.

A raíz de esto, el Gobierno de Santa Cruz decretó tres días de duelo, los cuales comenzaron el lunes 11 de mayo. La medida había sido oficializada en el Decreto N° 0490/2026, tras recibir la aprobación del vicegobernador santacruceño, Fabián Leguizamón, y la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger.

PUBLICIDAD

Trasladaron los cuerpos de los dos jóvenes salteños que murieron en la explosión

El viernes 15 de mayo, los restos de Franco Gómez y Jorge Valconte arribaron a Salta, su provincia natal, para que sus familias pudieran darle el último adiós. Ambos fueron trasladados en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y fueron llevados inmediatamente a las viviendas de sus familias, donde amigos, vecinos y allegados se acercaron para despedirlos.

Jorge Valconte y Franco Gómez, los dos ciudadanos salteños que murieron en la explosión (Gentileza: La Opinión Austral)

El arribo de los féretros mantuvo en vilo a toda la comunidad salteña, afectada por un hecho que golpeó a varias familias. Uno de los momentos de mayor dramatismo se produjo cuando el ataúd de Jorge Valconte llegó a su domicilio. Según informó Que Pasa Salta, su madre sufrió una descompensación y debió ser llevada de urgencia a un hospital.

PUBLICIDAD

Según relató la secretaria general de la Gobernación de Santa Cruz, Soledad Boggio, una de las trabajadoras de la salud perdió de manera simultánea a su esposo, Jorge Valconte, y a su hermano, Franco Gómez, en el acto. Su hijo continúa internado en estado crítico.

El operativo de traslado desde Santa Cruz a Salta presentó demoras, debido a que los aviones disponibles en Comodoro Rivadavia inicialmente no contaban con el espacio necesario para transportar los féretros, por lo que el viaje pudo realizarse recién durante la noche.

PUBLICIDAD

La explosión en Perito Moreno dejó a varias familias salteñas sumidas en el duelo. Las escenas en los domicilios familiares y los testimonios del personal sanitario reflejan la magnitud de la tragedia que enluta a la provincia. “No dormimos todavía, fue caótico; lo que yo vi no pensé verlo en mi vida”, expresó una de las trabajadoras sanitarias.