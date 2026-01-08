Tendencias

Qué es la mentalidad de “suficientemente bueno” y por qué puede mejorar las decisiones, según expertos

La búsqueda constante de perfección puede tener un impacto negativo en la salud mental, advierten especialistas a Real Simple. Cómo recuperar el equilibrio e impulsar el bienestar en la vida cotidiana

La mentalidad 'suficientemente bueno' ayuda a reducir el agotamiento y fomenta decisiones más rápidas y eficientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Decidir puede sentirse como un reto diario. Incluso tareas sencillas, como elegir qué comer o responder un mensaje, se vuelven complicadas cuando queremos hacerlo todo perfecto.

Esa presión constante cansa y nos quita energía. Por eso, algunos expertos proponen una salida sencilla y liberadora: la mentalidad de “suficientemente bueno”. No se trata de conformarse, sino de salir del ciclo de dudas y recuperar el control, dejando espacio mental para lo que realmente importa.

¿Qué es la mentalidad de “suficientemente bueno”?

La mentalidad de satisfacción, o “suficientemente bueno”, consiste en elegir opciones que cumplen con lo necesario, sin desgastarse buscando la mejor alternativa. La terapeuta matrimonial y de familia Chloë Bean explica en Real Simple que este enfoque ayuda a dejar de lado la obsesión por la perfección, lo que hace que el miedo a equivocarse y el temor al arrepentimiento disminuyan. Así, es posible avanzar con más claridad, sin quedar atrapados en la presión de nuestros propios pensamientos o de las expectativas de los demás.

Renunciar a la perfección en cada elección libera energía mental y permite enfocarse en prioridades personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfeccionismo nos lleva a analizar demasiado cada decisión, incluso las más simples. Bean señaló en Real Simple que, cuando creemos que una elección es importante, la mente se enfoca solo en evitar errores. Por eso, tareas sencillas pueden sentirse difíciles y generar culpa o dudas sobre nuestras capacidades. Pensar demasiado no ayuda a avanzar, sino que provoca parálisis e inseguridad.

La psicóloga clínica Anne Welsh advierte que el estrés cambia la forma en que pensamos. Cuando estamos bajo presión, el cuerpo entra en “modo supervivencia”, lo que reduce la creatividad y hace más difícil pensar con claridad. Esto nos lleva a buscar más información de la necesaria y a tardar en decidir, convirtiendo hasta los temas pequeños en grandes dilemas personales.

El ciclo de la indecisión y el perfeccionismo

Si no cerramos una decisión y dejamos abiertas muchas opciones, la mente se sobrecarga aún más. Welsh explicó en Real Simple que el perfeccionismo mantiene al cerebro en alerta e insatisfecho. En cambio, la mentalidad de satisfacción nos invita a reconocer nuestros límites y a ponerle un “fin” a cada decisión. Esto reduce el arrepentimiento y libera espacio para descansar y valorarnos más.

Cerrar cada decisión y reconocer los propios límites reduce el arrepentimiento y favorece el descanso psicológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar la mentalidad de “suficientemente bueno” no es rendirse ni dejar de esforzarse. En ese sentido, Welsh explica: “Nos arrepentimos menos cuando tomamos decisiones alineadas con nuestros valores, especialmente en lo que respecta a nuestro tiempo”. Así, decidir deja de ser una búsqueda interminable de perfección y se vuelve un acto de coherencia personal.

La psicoterapeuta Sage Grazer resalta que esta mentalidad es muy útil en decisiones simples y de bajo riesgo, como elegir qué ropa ponerse o responder correos electrónicos. Grazer señaló que buscar siempre la opción perfecta solo añade tensión, mientras que elegir algo “suficientemente bueno” permite guardar energía para lo que realmente importa. Así, la vida diaria se hace más fácil y llevadera.

Cómo evitar pensar demasiado después de decidir

Para no caer en analizar demás luego de tomar una decisión, Grazer recomienda definir de antemano qué resultados son suficientes y, al encontrar una opción que los cumpla, terminar ahí el proceso.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

También sugiere decirse mentalmente que la decisión ya está tomada, lo que ayuda a frenar la tentación de volver a pensar en lo ya decidido. Estas estrategias, mencionadas por los expertos a Real Simple, ayudan a cerrar cada elección y seguir adelante con tranquilidad.

Optar por la satisfacción no es conformismo, sino una forma de cuidar la energía mental. Los terapeutas consultados por Real Simple coinciden en que proteger nuestros recursos mentales es clave para mantener el equilibrio y evitar el cansancio de buscar la perfección todo el tiempo.

Prestar atención, regular las emociones y avanzar con claridad trae beneficios mucho más reales que perseguir una perfección que nunca llega.

