Qué significa estar más tranquilo solo que acompañado, según la psicología

A veces, necesitamos aislarnos del mundo exterior para reconectarnos con nuestras necesidades y deseos. En estos tiempos de tanta exposición, puede parecer una señal de alarma, sin embargo, cuando la soledad es elegida, puede convertirse en una fuente de bienestar, creatividad y autoconocimiento, según los expertos.

La doctora Patricia O’Donnell, psiquiatra y psicoanalista miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, explicó a Infobae que existen dos formas de experimentar la soledad: la padecida y la elegida.

“La soledad padecida puede ocasionar un gran sufrimiento y ser muy penosa, pero la elegida puede ser rica, inspiradora y creativa”, afirmó.

O’Donnell subrayó que la soledad voluntaria no implica aislamiento ni exclusión, sino la posibilidad de “estar en soledad” como un espacio inspirador. Según la especialista, muchos creadores buscan este tipo de soledad para su desarrollo espiritual, artístico o intelectual, ya que la originalidad suele requerir un trabajo meditativo y solitario.

De esta manera, la soledad puede convertirse en un espacio para recuperar la calma interior, reflexionar y recargar energías.

¿Por qué me siento más tranquilo cuando estoy solo?

Cuando se trata de soledad elegida, es natural sentirse más tranquilo. ¿Por qué? La soledad voluntaria brinda la oportunidad de escuchar los propios pensamientos, procesar emociones y desarrollar una mayor autoconciencia e independencia.

El doctor en Sociología Elyakim Kislev de la Universidad de Columbia explicó en un artículo en Psychology Today que “cuando estamos constantemente rodeados de otras personas, puede ser difícil encontrar el tiempo y el espacio para pensar realmente en lo que sucede en nuestras vidas y cómo nos sentimos al respecto. Estar a solas nos permite estar más presentes con nosotros mismos, lo cual puede ser una forma útil de ganar perspectiva y comprender nuestras experiencias".

Y completó: " Estar solo nos permite escapar de las distracciones del mundo exterior y tomar un respiro de las constantes exigencias de la interacción social. Esto puede ser especialmente útil para las personas introvertidas, ya que les proporciona un descanso muy necesario de la estimulación constante de la vida social".

14 señales de que se necesita un tiempo a solas

Algunas personas pueden sentirse abrumadas en grupos grandes o situaciones sociales intensas, por lo que buscan la soledad para recuperar el equilibrio. Las relaciones conflictivas o ambientes tóxicos, también pueden hacer que la soledad se perciba como un espacio seguro y reparador.

El doctor Elyakim Kislev explicó cuáles son los síntomas de que es necesario estar en soledad:

Te sientes agobiado o estresado , y tienes dificultades para concentrarte o completar tareas. Te sientes quemado o exhausto. Tienes falta de motivación o energía. Tienes dificultad para dormir Tienes mal carácter o te agitas fácilmente. Sientes una falta de conexión con los demás. Sientes que estás constantemente de un lado para otro y que nunca tienes tiempo para ti mismo/a. Sientes que constantemente estás dando a los demás y no cuidándote a ti mismo. Sientes que no tienes aficiones ni intereses personales. Sientes que constantemente te jalan en diferentes direcciones. Sientes que estás perdiendo el contacto contigo mismo o con tu sentido de identidad Sientes que no tienes control sobre tu propia vida. Sientes que estás constantemente bombardeado por estímulos y no puedes escapar. Sientes que no estás viviendo la vida que quieres vivir.

Y concluyó: “La soledad ofrece la oportunidad de relajarse y recargar energías, así como de concentrarse en tareas y cultivar intereses. Sin embargo, es importante encontrar un equilibrio entre la soledad y la compañía, y asegurarse de que estar solo sea una elección positiva y consciente", remarcó.

Cuáles son los síntomas de la fobia social

El doctor Elyakim Kislev señaló que si bien estar solo puede ser beneficioso de muchas maneras, pasar demasiado tiempo solo puede generar soledad y aislamiento, lo que puede afectar negativamente la salud mental”.

Y existen personas para las que la interacción social es un gran problema. Son quienes padecen trastorno de ansiedad social.

“También llamada fobia social, se trata de un tipo específico y muy frecuente de trastorno de ansiedad, según las clasificaciones actuales", explicó a Infobae el doctor Enrique De Rosa Alabaster (MN 63406), médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista.

“Es una condición común y angustiante que afecta a muchas personas en todo el mundo, caracterizada por un intenso miedo o ansiedad, como así también por manifestaciones físicas y psíquicas, a las interacciones sociales o más ampliamente a todo el entorno social. Una situación que lleva a sentimientos de incapacidad, vergüenza y al deseo de evitarlas, incluso, por completo.

Según Medline Plus, la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos, algunos de los miedos más comunes de las personas que padecen este trastorno incluyen:

Asistir a fiestas y otras reuniones sociales

Comer, beber y escribir en público

Conocer nuevas personas

Hablar en público

Utilizar los baños públicos

Los síntomas físicos que a menudo ocurren incluyen:

Ruborizarse

Dificultad para hablar

Náuseas

Sudoración profusa

Temblores

El doctor De Rosa Alabaster dijo, en cuanto al abordaje profesional es mediante psicoterapia y psicofármacos, “en particular algunos que entran dentro de la categoría de antidepresivos, que han demostrado ser de mucha utilidad durante el período que se implementa la psicoterapia”, especificó.

Medline Plus recomendó la terapia cognitiva conductual (TCC) porque “ayuda a entender y cambiar los pensamientos que están causando la afección, al igual que aprender a reconocer y reemplazar los pensamientos que causan pánico”.