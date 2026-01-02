Veranos extremos: el cambio climático podría redefinir la forma de descansar en vacaciones en todo el mundo

El cambio climático modifica las vacaciones de verano, impactando el turismo mundial con olas de calor e incendios más frecuentes (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Los veranos experimentan transformaciones notables debido a los efectos del cambio climático, según explicaron expertos y estudios citados por Pursuit.

El aumento de olas de calor, incendios forestales e inundaciones alteran la experiencia de las vacaciones, generando riesgos para la seguridad de las personas y afectando la economía de los destinos turísticos.

Las altas temperaturas y los fenómenos extremos impulsan a turistas, residentes y autoridades a buscar nuevas formas de adaptación, de acuerdo con el mismo medio.

Riesgos crecientes y restricciones en las actividades tradicionales

En regiones donde antes predominaban el sol, la naturaleza y el descanso, ahora enfrentan riesgos cada vez mayores. El calentamiento global eleva las temperaturas en diferentes partes del mundo, incrementando los días de calor extremo y las condiciones propicias para incendios forestales.

Las altas temperaturas y los fenómenos extremos obligan a turistas y residentes a adaptar sus planes y rutinas estivales frente al cambio climático (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Actividades tradicionales como el camping, el senderismo o los días de playa se verán restringidas o interrumpidas por desastres climáticos severos, afirman las investigaciones.

Un ejemplo relevante es el caso de Australia, donde la temperatura media aumentó 1,4℃ en cien años y localidades turísticas como Mallacoota debieron ser evacuadas durante incendios forestales. Estas situaciones de emergencia dificultan las evacuaciones rápidas y exponen a miles de personas a condiciones peligrosas, explicaron los expertos citados por Pursuit.

Pérdidas económicas y consecuencias sociales

Las consecuencias de estos eventos incluyen pérdidas económicas considerables a nivel global. Los incendios, inundaciones y olas de calor afectan la biodiversidad, dañan sitios culturales, propiedades y negocios, y obligan al cierre temporal de localidades turísticas, afirman los estudios.

Las pérdidas económicas por incendios, inundaciones y olas de calor impactan negativamente el turismo a nivel global (Ivo Cagalj/Pixsell/Handout via REUTERS)

Estas interrupciones generan pérdidas millonarias en el sector turístico y afectan la economía local y nacional. A modo de ejemplo, en Australia, según un estudio, se estiman pérdidas superiores a 2.700 millones para la industria turística tras incendios recientes.

El impacto no se limita a los costos de reconstrucción; también se observa un efecto emocional en las comunidades, así como prolongadas pérdidas debido al descenso de visitantes.

Ciudades y eventos deportivos bajo presión

El riesgo no es exclusivo de zonas rurales. Las ciudades también sufren olas de calor cada vez más intensas y frecuentes, agravadas por la falta de enfriamiento nocturno efectivo. Esta situación incrementa la exposición al estrés térmico de niños, personas mayores y quienes carecen de aire acondicionado, con consecuencias potencialmente fatales.

Las olas de calor afectan a ciudades, intensificándose por la falta de enfriamiento nocturno y aumentando el riesgo para la salud pública (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Los grandes eventos deportivos se ven afectados: torneos y competiciones registran casos de colapsos y desmayos por calor entre jugadores y espectadores, y no es raro que se cancelen partidos cuando las temperaturas superan ciertos umbrales, según el medio.

En ciudades como Melbourne, la cantidad de días donde la temperatura supera los 40℃ se triplicó en las últimas décadas. Si la tendencia continúa, la viabilidad de los deportes al aire libre durante los meses más cálidos quedará en entredicho.

Estrategias de adaptación y nuevas propuestas

La respuesta a estos desafíos incluye diversas estrategias de adaptación. Muchas organizaciones deportivas evalúan modificar los horarios de los partidos y fomentar pausas de hidratación. Surgen iniciativas para fortalecer la resiliencia frente a veranos cada vez más extremos, promoviendo el ajuste de rutinas y la protección de la salud.

Las organizaciones deportivas modifican horarios y fomentan pausas de hidratación ante las olas de calor extremas (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Se recomienda a la población preparar planes de emergencia para olas de calor e incendios, consultar avisos oficiales y utilizar aplicaciones de alerta. Entre las prácticas cotidianas sugeridas figuran el uso de ventiladores, paños fríos y cubrir ventanas expuestas al sol. Es fundamental apoyar el comercio local y fomentar el consumo regional, acciones que contribuyen a la recuperación económica de las comunidades afectadas.

Otra propuesta relevante plantea revisar los calendarios de vacaciones escolares y laborales para evitar los picos de calor. Desplazar las vacaciones a periodos menos calurosos podría reducir el estrés para trabajadores y estudiantes, y favorecer una mejor adaptación ante los nuevos patrones climáticos.

Impacto en la vida social y tendencias emergentes

La dimensión social y ambiental del cambio climático se refleja también en el aumento de casos de ansiedad y estrés vinculados a la exposición constante a noticias sobre desastres, fenómeno conocido como “doomscrolling”. Se aconseja informarse sobre riesgos, pero sin incurrir en una sobreexposición que comprometa la salud mental.

El aumento de la ansiedad y el estrés se relaciona con la exposición constante a noticias sobre cambio climático, fenómeno conocido como doomscrolling (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de los vehículos eléctricos es otra tendencia reciente: miles de personas optan por esta alternativa, ampliando las posibilidades de realizar viajes sostenibles y apoyar la economía local durante los trayectos.

La transformación de las vacaciones de verano evidencia cómo el cambio climático afectará actividades cotidianas como el ocio, la planificación familiar y el ejercicio físico. Las acciones individuales y colectivas resultarán fundamentales para impulsar cambios más amplios.