El encendido reproche de una figura de Brasil contra los fanáticos del país que apoyan a Argentina: “Es una locura”

Endrick busca cumplir "un sueño de la infancia": jugar el Mundial (AP Foto/Mark J. Terrill)

La selección de Brasil, que ostenta cinco títulos del mundo, busca resurgir en la edición ecuménica de 2026. Con el italiano Carlo Ancelotti en el banco de suplentes, apuesta a superar una etapa de turbulencias, que incluyó varios momentos de zozobra en las últimas Eliminatorias sudamericanas, en las que, por caso, perdió los dos partidos ante Argentina (uno de ellos por 4 a 1 en el Monumental, lo que le costó el puesto al anterior técnico, Dorival Junior).

En ese contexto, Endrick, una de las estrellas ascendentes dentro del plantel de la Verdeamarela, dejó una llamativa reflexión en una entrevista con la revista Placar. Compañero de Nicolás Tagliafico en el Olympique de Lyon, club en el que está a préstamo desde el Real Madrid, apuntó contra el público del Scratch.

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“Estaba comentando eso con Tagliafico. Él decía que en Argentina nadie viste la camiseta amarilla. Si la llevas puesta, te pegan. En Brasil, ves a la mitad de la grada de azul. Es una locura. Quizá esta nueva generación no haya visto a Brasil ganar y sí haya visto a Messi ganarlo todo. Tenemos que demostrar en el campo que deben apoyar a Brasil y no abandonar. Brasileño es brasileño; espero que eso cambie y que tengamos a todos cantando por la selección”, sorprendió.

El atacante de 19 años también se refirió a qué seleccionados serán los aspirantes al título que Argentina busca defender. : “No confío en el favoritismo. Todas las selecciones van a ganar. En el último Mundial, nadie apostaba nada por Marruecos y llegó a semifinales. Tenemos que llegar con los pies en la tierra, sin ego, y hacerlo bien en los tres primeros partidos. Si hablamos de nombres, España tiene a Yamal, Francia tiene a Kylian (Mbappé), Brasil tiene a Vini, Inglaterra tiene a Kane… Estamos en la cima en cuanto a calidad; ahora tenemos que formarnos como un colectivo", aseveró, mezclándose entre los posibles vencedores.

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Vale recordar que aún no hay certezas respecto a si Ancelotti llevará a Neymar, máxima estrella de Brasil, aunque con altibajos en cuanto a su físico, al punto que no es citado desde 2023. En la actualidad, busca demostrar con la casaca del Santos que está en condiciones de ser parte de la nómina,

“Compito por el puesto con jugadores de primer nivel como João Pedro, Igor Thiago, Richarlison, Vitor Roque y Kaio Jorge. Jugadores de élite, que están en Brasil y en Europa. Ancelotti elegirá lo mejor para Brasil. Necesito hacerlo bien en el Lyon para cumplir ese sueño de infancia. Si estoy allí, daré mi sangre por la selección y por toda la nación para que podamos hacerlo bien. Y si no, habrá sido un honor haber sido tenido en cuenta por él”, concluyó sobre sus chances de estar en la lista de 26 nombres y de dar batalla por un lugar en la alineación titular.

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Brasil integra el Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Hará su debut el sábado 13 de junio ante Marruecos, luego se probará contra Haití el viernes 19 de junio y culminará su participación en la primera fase el miércoles 24 de junio ante Escocia.