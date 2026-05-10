Trump dijo que la respuesta de Irán a la propuesta de Estados Unidos para terminar la guerra es “totalmente inaceptable”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que no está conforme con la respuesta enviada por el régimen de Irán en medio de las negociaciones para intentar poner fin al conflicto en Medio Oriente y reducir la tensión en el estrecho de Ormuz.

A través de Truth Social, el mandatario lanzó un breve pero contundente mensaje tras revisar la propuesta iraní.

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“Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta. ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”, escribió Trump.

El republicano no ofreció detalles sobre el contenido del documento enviado por Teherán ni explicó qué puntos fueron rechazados por Washington.

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Según medios estatales iraníes, la propuesta presentada por Teherán se concentró en alcanzar un cese de las hostilidades “en todos los frentes”, especialmente en Líbano, además de garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con reportes difundidos por la televisión estatal iraní, el intercambio surgió luego de que Washington propusiera detener primero las operaciones militares para abrir posteriormente conversaciones sobre asuntos más sensibles, entre ellos el programa nuclear iraní.

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Donald Trump rechazó la respuesta enviada por Irán sobre un posible acuerdo para poner fin al conflicto en Medio Oriente

Las condiciones del régimen de Irán

La agencia semioficial Tasnim señaló que el planteo iraní incluyó varias exigencias: el fin inmediato de la guerra, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, garantías de que no habrá nuevos ataques contra territorio iraní y la eliminación de sanciones económicas, incluidas las restricciones impuestas a las exportaciones petroleras de Irán.

En paralelo, trascendió que Teherán también habría puesto sobre la mesa una fórmula vinculada a su programa nuclear. Según versiones publicadas por The Wall Street Journal, funcionarios iraníes propusieron reducir parte de sus reservas de uranio enriquecido y trasladar otra parte a un tercer país como parte de un eventual acuerdo.

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Pakistán, que participa como mediador entre ambas partes, fue el encargado de transmitir la respuesta iraní a Washington, según confirmaron funcionarios vinculados a las conversaciones.

Aunque el alto el fuego vigente desde hace aproximadamente un mes se mantiene formalmente activo, la situación continúa siendo extremadamente frágil. En las últimas horas fueron detectados drones hostiles sobre distintos países del Golfo, un episodio que volvió a encender las alarmas sobre la posibilidad de una nueva escalada regional.

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Según medios estatales iraníes, la propuesta presentada por Teherán se concentró en alcanzar un cese de las hostilidades “en todos los frentes”, especialmente en Líbano

Sin embargo, algunos movimientos recientes fueron interpretados como señales parciales de distensión. El buque gasero Al Kharaitiyat, operado por QatarEnergy, logró atravesar el estrecho de Ormuz rumbo al puerto pakistaní de Qasim, convirtiéndose en la primera embarcación qatarí de gas natural licuado en cruzar la zona desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán el pasado 28 de febrero.

Fuentes vinculadas a las negociaciones señalaron que Irán autorizó ese tránsito como un gesto destinado a generar confianza tanto con Pakistán como con Qatar, dos países que participan activamente en la mediación diplomática.

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También logró cruzar el estrecho un carguero con bandera panameña y destino final en Brasil, que anteriormente había intentado atravesar la zona sin éxito. Según medios iraníes, la embarcación utilizó una ruta marítima habilitada por las fuerzas armadas iraníes.

La nueva advertencia de Trump contra Irán

Horas antes de rechazar la última respuesta iraní, Trump ya había endurecido su discurso contra Teherán con un extenso mensaje publicado en Truth Social.

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El presidente estadounidense afirmó que Irán “ha estado jugando con Estados Unidos y con el resto del mundo durante 47 años” y acusó a las anteriores administraciones norteamericanas de haber permitido el fortalecimiento del régimen iraní.

Donald Trump critica la política de Estados Unidos con Irán bajo las administraciones de Obama y Biden

Trump apuntó especialmente contra Barack Obama, a quien responsabilizó de haber entregado “cientos de miles de millones de dólares” a Teherán y de haber abandonado a los aliados históricos de Washington en Medio Oriente.

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“Irán se ha estado riendo de nuestro país, que ahora vuelve a ser grande. Pero ya no se reirán más”, escribió el mandatario.

El republicano también aseguró que Estados Unidos mantiene bajo vigilancia permanente las instalaciones nucleares iraníes y el material enriquecido que, según su versión, permanece sepultado bajo los escombros de los bombardeos realizados contra sitios estratégicos iraníes.

“Lo tenemos vigilado”, sostuvo Trump, al advertir que cualquier intento de recuperación del uranio enriquecido desencadenaría una respuesta militar inmediata por parte de Washington.

(Con información de EFE y AFP)