El posteo de la hermana de Leandro Paredes que desnudó la crisis de Boca: “Así clarito”

Leandro Paredes junto a su hermana, Liliana Vanesa (Instagram)

Horas después de la eliminación de Boca Juniors ante Huracán por los octavos de final del Apertura, Liana Vanesa Paredes, hermana del volante Leandro Paredes, publicó en Instagram una historia con un mensaje que apunta contra los críticos de su hermano y en especial, va dirigido a la dirigencia y el cuerpo técnico del Xeneize.

El mensaje que Liana Vanesa republicó, escrito originalmente por un hincha del Xeneize, fue acompañado por la frase “Así clarito” y no dejó lugar a interpretaciones.

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“Sin Paredes no había veranito, no había Libertadores, no había clásicos ganados, no había Arandas y Delgados en Primera.... No puede hacer todo Paredes macho. Gracias Leandro. Tenés que jugar al fútbol, ser DT, ser presidente... Gracias Paredes por meterte en este quilombo”, fue el texto que replicó y apuntó directamente al entrenador Claudio Úbeda y a la conducción encabezada por Juan Román Riquelme.

El posteo de la hermana de Leandro paredes que expuso la crisis en Boca

La derrota que desencadenó el posteo llegó el último sábado: Boca cayó 3-2 ante Huracán en el alargue, con lo que quedó fuera del torneo local. Durante el partido, Leandro Paredes jugó los 120 minutos, recibió una tarjeta amarilla a los 84 y tuvo rispideces con rivales y con su propio compañero Milton Giménez, a quien insultó en pleno campo de juego.

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El regreso del mediocampista campeón del mundo al club no estuvo exento de tropiezos. Desde su vuelta, Boca acumuló tres eliminaciones de peso: la de Huracán en el Apertura 2026, la caída ante Racing en la semifinal del Clausura anterior y la derrota frente a Atlético Tucumán en la Copa Argentina. El posteo de su hermana condensa ese desgaste acumulado.

Leandro Paredes durante el partido ante Huracán que terminó con eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura (Crédito: Fotobaires)

El tuit republicado también reconoce el impacto que Paredes tuvo en el desarrollo de juveniles. La mención a “Aranda” refiere a uno de los futbolistas que el propio capitán elogió públicamente tras el empate 1-1 ante Gimnasia de Mendoza: “Cuando hay gente que se encuentra entre líneas, que quiere la pelota ahí, es una ventaja muy grande, creo que el chico lo hizo muy bien”, declaró el mediocampista. Desde ese partido, el jugador pasó a ser titular.

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El episodio ocurre en un momento de alta tensión interna para el club de La Ribera y tiene una dimensión adicional: Paredes trabaja para convencer a Paulo Dybala de regresar al fútbol argentino con la camiseta de Boca. El malestar que expone el entorno familiar del volante se cruza así con las gestiones del llamado “Operativo Dybala”, en medio de un ciclo de resultados adversos que alimentan el debate sobre la conducción deportiva e institucional del club.