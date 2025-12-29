Ciencia

Por qué los bosques no absorben tanto carbono como se creía, según un estudio

El trabajo internacional liderado por Duke University revela que este fenómeno depende no solo del dióxido de carbono disponible, sino también de elementos hídricos, fisiológicos y ambientales que limitan el crecimiento arbóreo, afirma Nature Climate Change

Guardar
Los bosques no capturan carbono
Los bosques no capturan carbono de forma uniforme: nuevos hallazgos revelan los límites de la absorción de CO₂ por parte de los árboles (Freepik)

La interacción entre el agua y el dióxido de carbono dentro de las hojas explica la variabilidad en el crecimiento de los árboles y la capacidad de los bosques para capturar carbono, pese al aumento constante de CO₂ atmosférico.

Un estudio internacional publicado en noviembre de 2025 en Nature Climate Change, liderado por un equipo de Duke University, desafía la idea de que el incremento de dióxido de carbono en la atmósfera produce automáticamente un crecimiento acelerado de los árboles y una mayor retención de carbono en los ecosistemas forestales.

La compleja relación entre CO₂ y crecimiento arbóreo

Según Gaby Katul, profesor distinguido de Ingeniería Civil y Ambiental en Duke University, la relación entre el CO₂ y el crecimiento arbóreo resulta mucho más compleja de lo asumido. Katul explicó: “Solía asumirse que niveles más altos de dióxido de carbono causarían que los árboles crezcan más y almacenen más carbono”.

Los experimentos realizados durante 16 años en las instalaciones de Duke University (Estados Unidos) y ETH Zurich (Suiza) evidenciaron que otros factores ambientales inciden de forma significativa en este proceso. Los resultados demostraron que los árboles no absorben tanto carbono como se anticipaba bajo altas concentraciones de CO₂.

El aumento de dióxido de
El aumento de dióxido de carbono en la atmósfera no garantiza un mayor desarrollo forestal, ya que intervienen diversas variables ambientales (Freepik)

El papel clave de los estomas y el equilibrio hídrico

Un aspecto esencial son los estomas, diminutas estructuras localizadas en la superficie de las hojas, responsables de regular el intercambio de gases y agua entre el interior del árbol y la atmósfera.

Para que el CO₂ ingrese a las hojas y active la fotosíntesis, los estomas deben abrirse, lo cual implica la pérdida de agua por evaporación. Katul señaló: “Son como válvulas que controlan cuánta agua es absorbida por las hojas y liberada al aire”, según recoge Duke University.

El funcionamiento de estos poros foliares establece un equilibrio fisiológico donde una mayor apertura facilita la captación de dióxido de carbono, pero también incrementa la pérdida de agua hacia la atmósfera.

Estas diminutas aberturas en las
Estas diminutas aberturas en las hojas regulan tanto la entrada de dióxido de carbono como la pérdida de agua, condicionando el metabolismo vegetal (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ambientes con temperaturas elevadas y baja humedad, la evaporación se intensifica, lo que obliga a los árboles a reducir el tamaño de los estomas para evitar la deshidratación y restringe la absorción de CO₂. Mantener el equilibrio hídrico interno resulta fundamental para la supervivencia y el crecimiento, especialmente en árboles de gran tamaño.

Duke University detalla que los experimentos a largo plazo en Carolina del Norte consistieron en exponer árboles a niveles elevados de CO₂, mientras que en ETH Zurich se manipuló la humedad ambiental.

Durante este periodo, se recopilaron datos minuciosos sobre crecimiento, actividad estomática, humedad, temperatura y almacenamiento de carbono bajo diferentes condiciones ambientales. Los resultados refuerzan que la respuesta de los árboles depende de múltiples factores, además del CO₂ disponible.

Nuevos modelos para entender la variabilidad global

El equipo desarrolló un nuevo modelo matemático que considera el intercambio de CO₂ y agua como un problema de optimización, integrando datos fisiológicos y experimentales.

Ensayos controlados permitieron observar en
Ensayos controlados permitieron observar en tiempo real cómo cambios en el CO₂ y la humedad modifican el comportamiento de los árboles, desde el funcionamiento de los estomas hasta el ritmo de crecimiento y almacenamiento de carbono (Duke University)

Este modelo permitió analizar numerosos estudios sobre crecimiento de árboles tropicales en diversos entornos, donde se observaron tanto aumentos como disminuciones en la biomasa vegetal a pesar del aumento del CO₂ atmosférico durante el último medio siglo. Así, los investigadores lograron aportar una explicación precisa a la variabilidad global documentada.

No obstante, Duke University advierte que el modelo debe seguir perfeccionándose. Para mejorar su capacidad predictiva, propone sumar variables como la disponibilidad de nutrientes en el suelo, los cambios estacionales, la presencia de otras especies y la gestión del agua en distintos contextos.

Además, adaptar estos hallazgos a modelos climáticos regionales permitirá evaluar con mayor rigor el papel de los bosques en la mitigación del cambio climático.

El equipo de Duke University destaca la importancia de abordar estas cuestiones ambientales y biológicas mediante enfoques de ingeniería. Para enfrentar los desafíos del cambio climático con tecnologías verdes basadas en la naturaleza, será imprescindible la colaboración interdisciplinaria en las próximas décadas.

Temas Relacionados

Cambio ClimáticoAtmósferaAguaDióxido De CarbonoCaptura De CarbonoÁrbolesHojasEcosistemasFotosíntesisNaturalezaBosquesEstomasNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Todos los productos con nicotina son dañinos para el corazón: cuáles son los riesgos

Científicos de Europa y Estados Unidos compilaron pruebas que revelan los efectos negativos de los cigarrillos electrónicos o vapers, el tabaco calentado y las bolsitas de nicotina. Qué aconsejan expertos consultados por Infobae

Todos los productos con nicotina

Reconstruyeron el rostro de un Homo erectus de 1,5 millones de años: qué reveló sobre la evolución humana

Un equipo internacional de científicos analizó fósiles hallados en Etiopía y publicó sus hallazgos en la revista Nature Communications. El documento encontró nuevos datos sobre el desarrollo de los primeros homínidos en África

Reconstruyeron el rostro de un

Radiografía de Vida en los Extremos: los logros actuales y el futuro de la exploración en el Mar Argentino

El equipo científico celebró la Nochebuena a bordo del Falkor (too), realizó hallazgos inesperados y compartió con el público momentos únicos, en una expedición marcada por la pasión y la camaradería

Radiografía de Vida en los

Por el cambio climático global, el nivel del mar en Argentina acelera su ascenso al comparar los períodos antes y después de 1965

Investigadores del Servicio de Hidrografía Naval y las universidades de Buenos Aires y La Plata analizaron más de cien años de registros. Por qué los resultados importan para la planificación de las playas y los puertos

Por el cambio climático global,

El mito del niño prodigio se desmonta: la mayoría de los líderes de élite no destacaron en su infancia

Un análisis internacional coordinado por la Universidad RPTU Kaiserslautern revela que el éxito infantil no garantiza logros en la adultez, desafiando la creencia de que los prodigios dominan el mundo profesional más adelante

El mito del niño prodigio
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un juez abandona el juzgado

Un juez abandona el juzgado de Palma de Mallorca por un retraso de cuatro minutos y ahora le ordenan repetir el juicio

Fico Gutiérrez dijo que Gustavo Petro “actúa como lo hacen los dictadores” e Isabel Zuleta le contestó: “El verdadero dictador es usted”

Tres muertos y un herido por un alud en Panticosa en pleno Pirineo Gállego: el grupo estaba realizando esquí de montaña

María Muñoz, doctora: “Las setas son el alimento que más se parece a la carne”

Una abuela desesperada y una nieta en peligro: la historia de violencia del actor porno de La Matanza

INFOBAE AMÉRICA
La FIFA registra más de

La FIFA registra más de 150 millones de solicitudes de entradas para el Mundial de 2026

Turquía y Armenia acuerdan simplificar los procedimientos para la entrega de visados

Anabel Pantoja pone rumbo a Canarias con su madre y su hija mientras David se queda fuera de los planes

Por qué 2025 fue el mejor año de la historia para los multimillonarios

Zelenski niega que Kiev atacara una residencia de Putin en Nóvgorod y acusa a Rusia de "socavar" la diplomacia

ENTRETENIMIENTO

“Stranger Things” recibió una ola

“Stranger Things” recibió una ola de críticas tras la polémica revelación de Will en sus últimos episodios

Diego Luna reflexionó sobre la evolución del cine y la autenticidad del casting latino: “La esperanza la tengo gracias al público”

El regalo navideño de Kim Kardashian que enfureció a PETA

Russell Crowe habló sobre el desafío ético de encarnar a Göring en “Nuremberg”

Ana Gasteyer reflexionó sobre el perfeccionismo en su carrera: “La diferencia entre hacerlo bien y perfecto solo la percibes tú”