Crimen y Justicia

Violento asalto a un matrimonio de jubilados en Tigre: uno de los detenidos había salido de prisión hace nueve meses

Los delincuentes irrumpieron armados en la vivienda tras romper una ventana y escaparon a pie. Las cámaras de seguridad de la zona registraron la fuga con un bolso en la mano

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Tras el robo, los delincuentes de fueron caminando y con una mochila en la mano

Una pareja de jubilados de 83 años vivió momentos de terror cuando dos ladrones irrumpieron armados en su casa de Don Torcuato, partido de Tigre, para robarles. Días después ambos sospechosos fueron detenidos: uno de ellos había salido de prisión hacía apenas nueve meses.

El robo ocurrió el pasado jueves 23 de abril en una casa ubicada sobre la calle Rincón. Las víctimas fueron identificadas como A.A.G y M.E.M.R., ambos de 83 años.

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Según confiaron fuentes policiales a Infobae, los asaltantes ingresaron a la propiedad tras romper una ventana. Después de concretar el robo, escaparon a pie. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona: en las imágenes se los ve caminando con un bolso en la mano, tal como muestra el video que encabeza esta nota.

La investigación quedó en manos de la UFI descentralizada N°1 de Don Torcuato, que trabajó junto a efectivos de la Comisaría 3ª de Tigre y de la Subcomisaría Bancalari. A partir de tareas encubiertas, análisis de cámaras municipales y privadas y la recolección de testimonios, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores del hecho.

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Detención de los delincuentes tras el asalto

Con esos elementos, la Justicia ordenó tres allanamientos en la zona de Bancalari. Allí fueron detenidos Juan Román Núñez, de 20 años, y Leandro Luis Vera, alias “Perrito”, de 30. Durante los procedimientos también se secuestraron prendas de vestir que, según los investigadores, habrían sido utilizadas durante el asalto.

De acuerdo con fuentes policiales, Vera había recuperado la libertad el 15 de julio de 2025 tras cumplir una condena por robo calificado agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda. También registraba antecedentes por tentativa de homicidio criminis causa e incendio.

La causa fue caratulada como “robo agravado con uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada”.

FOTOS LADRONES MATRIMONIO JUBILADOS TIGRE
Los delincuentes, de 20 y 30 años, fueron detenidos. Junto con ellos se incautaron las prendas de vestir que usaron el día del robo

El ataque en Don Torcuato se suma a una serie de violentas entraderas contra jubilados registradas en los últimos meses en territorio bonaerense.

En marzo pasado, un hombre de 76 años fue abordado por delincuentes cuando cortaba el pasto en el frente de su casa de Villa Elisa.

Las cámaras de seguridad grabaron toda la secuencia: 97 segundos en los que la víctima fue golpeada y arrastrada por los asaltantes mientras intentaban meterlo por la fuerza dentro de la vivienda.

Los ladrones escaparon después de que el hijo del jubilado activara la alarma de la propiedad al advertir el ataque.

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