Diez lugares emblemáticos para celebrar el año nuevo, de Barcelona a Nueva York

Las celebraciones de Año Nuevo en el mundo muestran la diversidad cultural y la creatividad con la que cada sociedad recibe un nuevo ciclo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del Año Nuevo representa una ocasión especial en todo el mundo, con tradiciones y celebraciones que varían de un país a otro. Mientras algunas ciudades apuestan por espectáculos multitudinarios, otras prefieren rituales más íntimos o experiencias en contacto con la naturaleza. La diversidad de propuestas refleja la riqueza cultural y la creatividad con la que cada sociedad da la bienvenida a un nuevo ciclo.

La reconocida revista Condé Nast Traveler seleccionó una serie de lugares emblemáticos donde celebrar el 31 de diciembre se convierte en una experiencia única. Según el medio, la lista incluye desde metrópolis icónicas hasta destinos remotos, cada uno con costumbres y escenarios que ofrecen alternativas para todos los gustos.

1. Ciudad de Nueva York, Estados Unidos

La icónica Times Square en Nueva York atrae multitudes que desafían el frío para ver el descenso de la esfera de cristal en el famoso Ball Drop (REUTERS/Adam Gray)

Para quienes aman la energía desbordante, la Gran Manzana es siempre el epicentro mundial de la fiesta. La icónica Times Square congrega a multitudes dispuestas a soportar bajas temperaturas solo para presenciar el descenso de la famosa esfera de cristal, el Ball Drop.

Este evento simboliza el paso del tiempo de una manera casi cinematográfica. Sin embargo, la ciudad ofrece mucho más: cruceros por el río Hudson con vistas al horizonte iluminado o cenas de gala en rascacielos exclusivos. Nueva York garantiza una inmersión total en la modernidad y el espectáculo.

2. Edimburgo, Escocia

Edimburgo celebra el cambio de año con Hogmanay, una festividad de varios días que transforma las calles medievales en un escenario de fuego y música (REUTERS/Lesley Martin)

Escocia celebra el cambio de año con una intensidad inigualable bajo el nombre de Hogmanay. Esta festividad de origen vikingo dura varios días y transforma las calles medievales en un escenario de fuego y música. El evento principal incluye una procesión de antorchas que recorre la ciudad.

Al sonar las campanas de medianoche, la gente entona al unísono “Auld Lang Syne”, un poema escocés sobre la amistad eterna. La mezcla de pirotecnia sobre el castillo antiguo y la camaradería callejera convierte a Edimburgo en un destino vital y emotivo.

3. Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos

Santa Fe en Nuevo México destaca por su atmósfera cálida y la iluminación de miles de farolitos que transforman Canyon Road en un paso inolvidable (AP foto/Susan Montoya Bryan)

Lejos del caos habitual de las grandes urbes, Santa Fe ofrece una propuesta íntima y profundamente arraigada en la cultura local. La celebración gira en torno a Canyon Road, una vía histórica que se ilumina con miles de farolitos. Estas pequeñas linternas de papel, llenas de arena y velas, decoran los techos y caminos, y crean una atmósfera cálida contra el frío del desierto.

Los visitantes recorren la zona a pie, disfrutan de chocolate caliente y escuchan villancicos espontáneos alrededor de hogueras conocidas como luminarias. La experiencia prioriza la comunidad y la reflexión sobre el estruendo de la pirotecnia.

4. Kiritimati, Kiribati

Kiritimati en Kiribati es el primer lugar habitado en recibir el Año Nuevo, la celebración destaca por la naturaleza virgen y la cultura local (REUTERS/Lincoln Feast)

Si el objetivo radica en la primicia temporal, Kiritimati, también conocida como la Isla de Navidad, resulta la elección lógica. Este atolón de coral en el océano Pacífico posee el privilegio geográfico de ser el primer lugar habitado en saludar al nuevo año.

Aquí no existen los grandes espectáculos; la celebración se centra en la naturaleza virgen y la cultura local. Los viajeros valoran la desconexión digital y la oportunidad de bucear en aguas cristalinas. Es el destino ideal para los aventureros que desean adelantarse al resto del planeta.

5. Sídney, Australia

En Sídney la bahía se convierte en lienzo de uno de los espectáculos de fuegos artificiales más complejos y televisados del mundo cada 31 de diciembre (AAP Image/Bianca De Marchi/via REUTERS)

Australia combina el festejo con el clima estival. La bahía de Sídney sirve de lienzo para uno de los espectáculos de fuegos artificiales más complejos y televisados del mundo.

La estructura de la Ópera y el Puente del Puerto enmarcan las explosiones de color que se reflejan en el agua. Miles de embarcaciones se reúnen para tener la mejor vista, mientras otros hacen picnic en los parques cercanos desde temprano. La vibrante vida nocturna posterior asegura diversión hasta el amanecer.

6. Taipéi, Taiwán

En Taipéi el rascacielos Taipei 101 es el centro de la celebración, la pirotecnia brota desde la torre simulando formas que escalan hacia el cielo (Photo by I-Hwa Cheng / AFP)

La capital taiwanesa fusiona tecnología de punta con celebración masiva. El protagonista indiscutible es el rascacielos Taipei 101, uno de los edificios más altos del mundo.

A diferencia de otras ciudades donde los fuegos artificiales se lanzan desde el suelo, aquí la pirotecnia brota desde los pisos de la torre misma, y simula una flor o un dragón de fuego que escala hacia el cielo. Este despliegue visual se acompaña de conciertos y una multitud ordenada que llena las calles del distrito financiero Xinyi.

7. Tallin, Estonia

Tallin en Estonia ofrece un festejo invernal con su casco antiguo cubierto de nieve, música folclórica y fuegos artificiales sobre las murallas (REUTERS/Janis Laizans)

Para una experiencia invernal de cuento de hadas, la capital de Estonia destaca por su encanto medieval. El casco antiguo, Patrimonio de la Humanidad, suele cubrirse de nieve, lo que añade magia al entorno. La gente se reúne en la Plaza del Ayuntamiento, rodeada de arquitectura gótica y mercados navideños que aún operan esa noche.

El ambiente festivo, la música folclórica y los fuegos artificiales sobre las murallas de la ciudad son piezas infaltables del festejo. Es un destino romántico y visualmente impactante.

8. Barcelona, España

En Barcelona la tradición de comer doce uvas acompaña el espectáculo de agua, luz y pirotecnia en la Fuente Mágica de Montjuïc (David Zorrakino/Europa Press)

Barcelona ofrece una mezcla vibrante de tradiciones españolas y vanguardia. El ritual ineludible consiste en comer las doce uvas al compás de las campanadas de medianoche, una costumbre que, según dicen, atrae la buena suerte.

El punto neurálgico se ubica en la Avenida de la Reina María Cristina, cerca de la Fuente Mágica de Montjuïc. Allí, un espectáculo multimedia de agua, luz, música y pirotecnia deslumbra a los presentes. Luego, la fiesta se dispersa por los bares del Barrio Gótico o las discotecas frente al mar Mediterráneo.

9. Wadi Rum, Jordania

Wadi Rum propone recibir el año bajo un manto de estrellas con cenas beduinas y música local, lejos de la contaminación lumínica y el ruido (REUTERS/Stelios Misina9s

El desierto de Wadi Rum, conocido como el Valle de la Luna, propone una alternativa de silencio y majestuosidad cósmica. Lejos de la contaminación lumínica, los visitantes reciben el año bajo un manto de estrellas abrumador.

La experiencia suele incluir cenas tradicionales beduinas, seguidas de música con instrumentos locales alrededor de una fogata. Dormir en campamentos de lujo o en burbujas transparentes permite una conexión profunda con el entorno natural y una paz absoluta para iniciar el ciclo.

10. Walt Disney World, Florida, Estados Unidos

Walt Disney World en Florida ofrece espectáculos nocturnos con proyecciones láser y pirotecnia sincronizada para familias y fanáticos de la fantasía (REUTERS/Octavio Jones)

La fantasía alcanza su punto máximo en los parques de Disney en Florida. Este destino atrae a familias enteras por su capacidad de crear mundos de ilusión. Tanto Magic Kingdom como Epcot presentan espectáculos nocturnos diseñados específicamente para la fecha, con proyecciones láser y pirotecnia sincronizada con bandas sonoras emotivas.

Los personajes clásicos participan en las cuentas regresivas y los parques permanecen abiertos hasta tarde. Para los niños, y los adultos nostálgicos, recibir el año frente al castillo de Cenicienta representa un sueño cumplido.