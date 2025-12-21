Tendencias

Los 8 árboles de Navidad más icónicos del mundo: desde Nueva York hasta Río de Janeiro

Durante las celebraciones de diciembre, ciudades de diferentes continentes brillan con creaciones impresionantes que transforman plazas y paisajes en asombrosos escenarios encuentro

Guardar
El árbol de Navidad destaca
El árbol de Navidad destaca como símbolo universal, decorando tanto calles como hogares, y es centro de encuentro durante las fiestas

La temporada de fin de año transforma radicalmente la estética de las metrópolis alrededor del mundo. Durante unas pocas semanas, la arquitectura urbana cede su protagonismo habitual ante el despliegue de la iluminación festiva y grandes decoraciones.

En este contexto, el árbol de Navidad surge como el símbolo universal de la celebración, tanto en hogares como en las calles. Ciudades de todos los continentes compiten por captar la atención del turismo internacional mediante estructuras que desafían la imaginación, ya sea por su altura o su ubicación geográfica imposible.

Estos íconos trascienden su función meramente decorativa y se convierten en puntos de encuentro social y cultural. Desde abetos naturales que viajan miles de kilómetros por razones diplomáticas hasta complejas obras de ingeniería sobre el agua, cada ejemplar cuenta una historia propia.

Árbol de Rockefeller Center, Nueva York, Estados Unidos

Rockefeller Center, Nueva York, recibe
Rockefeller Center, Nueva York, recibe un abeto noruego que supera los 20 metros y es coronado por una estrella creada con tres millones de cristales (REUTERS/Kylie Cooper)

El corazón de Manhattan late con un ritmo diferente ante la presencia de su huésped más ilustre. El complejo Rockefeller Center selecciona rigurosamente un abeto noruego que por lo general supera los 20 metros de altura y los 50 años de edad. Su llegada marca un hito en el calendario neoyorquino, ya que requiere una logística de transporte monumental a través de las calles de la ciudad.

Su instalación no solo representa el inicio de las fiestas, sino que actúa como un imán para millones de visitantes que buscan la postal clásica del invierno estadounidense. Lo que distingue a este ejemplar, más allá de su tamaño, es su coronación. En la cúspide descansa una estrella de Swarovski, diseñada por el arquitecto Daniel Libeskind. Esta pieza pesa aproximadamente 400 kilogramos y cuenta con 70 puntas cubiertas por tres millones de cristales, según la página oficial del Rockefeller Center.

El sistema de iluminación prescinde de adornos recargados y opta por una malla de más de 50.000 luces LED multicolores. La ceremonia de encendido, transmitida por televisión, consolida a este árbol como el referente visual por excelencia de la Navidad estadounidense.

El árbol de Navidad más grande del mundo, Gubbio, Italia

Gubbio, Italia, proyecta la silueta
Gubbio, Italia, proyecta la silueta luminosa de árbol más grande del planeta sobre la ladera del Monte Ingino usando cientos de puntos de luz coordinados (REUTERS/Yara Nardi)

La ciudad de Gubbio, en la región de Umbría, ofrece una interpretación radicalmente distinta del concepto navideño. Allí no se tala ningún bosque ni se erige estructura vertical alguna. Los habitantes utilizan la ladera del Monte Ingino como un lienzo gigantesco para proyectar una silueta luminosa con forma de arbolito.

Desde 1991, esta instalación ostenta el Récord Guinness como el árbol de Navidad más grande del mundo. Su “tronco” y sus “ramas” consisten en cientos de puntos de luz de colores verde y multicolor, conectados por miles de metros de cable. La preparación de este espectáculo visual toma meses y depende enteramente del esfuerzo de voluntarios locales, conocidos como “alberaioli”.

Árbol de Oslo en Trafalgar Square, Londres, Reino Unido

El abeto que cada año
El abeto que cada año viaja de Oslo a Trafalgar Square en Londres simboliza la gratitud noruega por el apoyo británico durante la Segunda Guerra Mundial (REUTERS/Jack Taylor)

La Plaza de Trafalgar, en el centro de Londres, alberga un símbolo de amistad internacional y memoria histórica. Cada año, la ciudad de Oslo tala un abeto de sus propios bosques y lo envía a la capital inglesa como regalo. Este gesto agradece el apoyo británico a Noruega durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Por este motivo, el árbol posee un destacado valor diplomático: representa la lealtad y la gratitud entre dos naciones.

La decoración del abeto sigue hileras verticales de forma austera y elegante. Utilizan bombillas de bajo consumo y prescinden de ornamentos superfluos.

Aunque algunas personas a veces cuestionan su apariencia sencilla o “delgada” en comparación con los árboles comerciales, los defensores de la tradición valoran su autenticidad y su carga simbólica, la cual invita a la reflexión sobre la paz y la cooperación en tiempos de conflicto.

Árbol flotante de Río de Janeiro, Brasil

En la Laguna Rodrigo de
En la Laguna Rodrigo de Freitas, Río de Janeiro, se erige un árbol metálico flotante de 85 metros y 500 toneladas, con impactante despliegue luminoso (REUTERS/Tita Barros)

Río de Janeiro adapta la celebración a su entorno tropical. La Laguna Rodrigo de Freitas se convierte en el escenario de una obra de ingeniería asombrosa: un árbol metálico que flota sobre el agua.

Esta estructura tubular alcanza alturas vertiginosas, cercanas a los 85 metros, y su peso oscila en torno a las 500 toneladas. Su ubicación sobre el espejo de agua permite que las luces se reflejen y dupliquen el impacto visual de la instalación.

El sistema de iluminación computarizada gestiona millones de microluces LED capaces de generar secuencias animadas y cambios de color temáticos. Cada año, la inauguración convoca a una multitud para presenciar un espectáculo de pirotecnia sincronizada que rivaliza con las famosas fiestas de fin de año en Copacabana.

Árbol de Galerías Lafayette, París, Francia

El árbol bajo la cúpula
El árbol bajo la cúpula de Galerías Lafayette, París, se destaca por cintas elegantes e ilustraciones exclusivas, convirtiéndose en el centro de la moda navideña (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El lujo, la moda y la vanguardia artística convergen bajo la cúpula neobizantina de las Galerías Lafayette en el Boulevard Haussmann. París, capital mundial del estilo, reinventa cada invierno su decoración navideña con un enfoque teatral. Para esta edición, el concepto artístico busca representar “el regalo más hermoso de todos” y convierte al abeto en la pieza central de la celebración.

La decoración actual destaca por su elegancia narrativa. El árbol, que se encuentra suspendido del techo, luce un revestimiento de cintas que lo abrazan desde la base hasta la cima. Además, el diseño incorpora las ilustraciones exclusivas de la artista Jeanne Detallante, cuyos trazos aportan un carácter único a la instalación.

Árbol de Belén, Cisjordania

Frente a la Iglesia de
Frente a la Iglesia de la Natividad en Belén, un árbol con gran peso espiritual simboliza la esperanza y la paz en una región de complejidad geopolítica (REUTERS/Mussa Qawasma)

Frente a la Iglesia de la Natividad, en la Plaza del Pesebre, se levanta el árbol con mayor peso espiritual para el cristianismo. Su ubicación marca el sitio donde la tradición sitúa el nacimiento de Jesús, lo que otorga a la ceremonia de encendido un carácter global. Peregrinos, clérigos de diversas denominaciones y líderes políticos se reúnen allí para presenciar el momento en que las luces brillan por primera vez en la temporada.

Más allá de su apariencia, este abeto actúa como un potente mensaje de resiliencia y paz en una zona geopolítica compleja. La celebración en Belén atrae las miradas del mundo entero y recuerda el origen religioso de la festividad. Su luz busca proyectar esperanza sobre los muros y las fronteras que dividen la región.

Árbol de Praga, República Checa

El árbol de Navidad de
El árbol de Navidad de la Plaza de la Ciudad Vieja de Praga se selecciona por su simetría y salud, acompañado de decoraciones que evocan la artesanía checa (REUTERS/Eva Korinkova)

La atmósfera de cuento de hadas de la Plaza de la Ciudad Vieja de Praga encuentra su punto culminante con la instalación del árbol navideño.

Las autoridades seleccionan un abeto natural tras una búsqueda exhaustiva del ejemplar perfecto en términos de salud y simetría. El árbol se posiciona frente a las torres góticas de la Iglesia de Nuestra Señora de Týn, lo que crea una composición visual dramática y romántica, ideal para la fotografía nocturna.

A sus pies, el mercado de Navidad se encuentra repleto de actividad. El aroma a “trdelník” (un dulce tradicional) y vino caliente envuelve a los paseantes. La decoración del árbol prioriza los tonos cálidos y dorados, con adornos que a menudo evocan la artesanía checa de madera y paja. La iluminación respeta la oscuridad natural de la noche praguense sin generar contaminación lumínica excesiva, lo que realza la magia medieval del entorno.

Árbol de Dortmund, Alemania

En Dortmund, Alemania, un armazón
En Dortmund, Alemania, un armazón metálico sostiene mil doscientos abetos pequeños y se corona con un ángel, logrando un árbol monumental de 45 metros (REUTERS/Leon Kuegeler)

Alemania goza de fama mundial por sus mercados de Navidad, y Dortmund alberga una curiosidad técnica única en su tipo.

A simple vista, el centro de la plaza Hansaplatz luce un abeto gigantesco de 45 metros de altura. Sin embargo, la naturaleza rara vez produce ejemplares tan altos con una forma cónica perfecta y un follaje tan denso. El secreto reside en su construcción: se trata de una obra híbrida.

Los ingenieros montan primero un armazón cónico de gran envergadura. Posteriormente, insertan manualmente alrededor de 1.200 abetos pequeños en la estructura metálica. Esta técnica crea la ilusión de un solo árbol monumental. El proceso de montaje demanda semanas de trabajo preciso.

Un ángel de cuatro metros y 200 kilos corona la cima, mientras que decenas de miles de luces bañan el conjunto. El resultado es el “árbol de Navidad más alto” (en cuanto a construcción tradicional) de Alemania, un orgullo local que combina la ingeniería forestal con el espíritu festivo.

Temas Relacionados

NavidadNavidad 2025 ArgentinaFiestasÁrbol de NavidadDestinosViajesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Los trucos de chefs profesionales para hacer galletas de jengibre de Navidad perfectas

Seis destacados pasteleros compartieron con Infobae sus estrategias para mejorar sabor, forma y textura, al fusionar tradición e innovación en cada receta

Los trucos de chefs profesionales

Cómo decorar el jardín para Navidad, rápido, fácil y barato

Luces led, recursos reciclados y plantas permiten transformar los espacios en ambientes festivos durante diciembre, usando materiales disponibles en casa

Cómo decorar el jardín para

Aspen más allá del esquí: gastronomía y vida cultural en una de las montañas más lujosas del mundo

Un resort ofrece servicios premium y una agenda cultural variada de actividades. Por qué la presencia de argentinos pisa fuerte

Aspen más allá del esquí:

En qué consiste la biblioteca digital que revela los fármacos ocultos que hay en el cuerpo

Es una herramienta que fue desarrollada por un equipo científico internacional. Puede detectar compuestos en sangre, piel, orina y leche materna, incluso si el paciente no recuerda haberlos consumido

En qué consiste la biblioteca

Cuando confiar se vuelve un problema: qué es la pistanthrofobia y cómo afecta las relaciones

El temor persistente a abrirse emocionalmente puede generar conflictos, aislamiento y malestar constante en los vínculos más cercanos, según advierten especialistas en salud mental

Cuando confiar se vuelve un
DEPORTES
Tras su coqueteo con Boca

Tras su coqueteo con Boca Juniors, Miguel Borja definió su futuro: dónde jugará

El áspero discurso de Almeyda tras ser expulsado ante el Real Madrid: “No soy el payaso de ningún circo”

Las perlitas del título de Estudiantes: el regalo de Verón a un hincha, un casamiento postergado y una premonición

La furia del Cuti Romero tras ser expulsado en la derrota del Tottenham ante el Liverpool

Los mejores memes de la consagración de Estudiantes ante Platense en el Trofeo de Campeones: Alario, en el foco

TELESHOW
La desilusión de Coty Romero

La desilusión de Coty Romero al perder con Carito Muller: “Me siento otra persona desde que empecé este proceso”

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido rosa de paillettes y flores de organza esculpidas artesanalmente

El festejo íntimo de Beto Casella junto a su equipo tras despedirse de Bendita: abrazos, risas y mucha emoción

Manu Jove logró el primer triunfo por KO de Párense de Manos III tras imponerse ante Mariano Pérez

Flor Vigna se impuso sobre Mica Viciconte y se quedó con el duelo ante su histórica rival en Párense de Manos III

INFOBAE AMÉRICA

El CNE de Honduras denunció

El CNE de Honduras denunció “graves retrasos” en el escrutinio especial de actas inconsistentes y alertó sobre un “clima de intimidación”

A qué hora inicia el solsticio de verano en Argentina

El enviado ruso de Vladimir Putin a Miami afirmó que el avance de las negociaciones con EEUU por la paz en Ucrania es “constructivo”

En qué consiste la biblioteca digital que revela los fármacos ocultos que hay en el cuerpo

El nuevo streaming del Conicet, Vida en los extremos, reveló una nueva estrella “culona” y otras especies únicas