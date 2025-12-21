Los 8 árboles de Navidad más icónicos del mundo: desde Nueva York hasta Río de Janeiro

El árbol de Navidad destaca como símbolo universal, decorando tanto calles como hogares, y es centro de encuentro durante las fiestas

La temporada de fin de año transforma radicalmente la estética de las metrópolis alrededor del mundo. Durante unas pocas semanas, la arquitectura urbana cede su protagonismo habitual ante el despliegue de la iluminación festiva y grandes decoraciones.

En este contexto, el árbol de Navidad surge como el símbolo universal de la celebración, tanto en hogares como en las calles. Ciudades de todos los continentes compiten por captar la atención del turismo internacional mediante estructuras que desafían la imaginación, ya sea por su altura o su ubicación geográfica imposible.

Estos íconos trascienden su función meramente decorativa y se convierten en puntos de encuentro social y cultural. Desde abetos naturales que viajan miles de kilómetros por razones diplomáticas hasta complejas obras de ingeniería sobre el agua, cada ejemplar cuenta una historia propia.

Árbol de Rockefeller Center, Nueva York, Estados Unidos

Rockefeller Center, Nueva York, recibe un abeto noruego que supera los 20 metros y es coronado por una estrella creada con tres millones de cristales (REUTERS/Kylie Cooper)

El corazón de Manhattan late con un ritmo diferente ante la presencia de su huésped más ilustre. El complejo Rockefeller Center selecciona rigurosamente un abeto noruego que por lo general supera los 20 metros de altura y los 50 años de edad. Su llegada marca un hito en el calendario neoyorquino, ya que requiere una logística de transporte monumental a través de las calles de la ciudad.

Su instalación no solo representa el inicio de las fiestas, sino que actúa como un imán para millones de visitantes que buscan la postal clásica del invierno estadounidense. Lo que distingue a este ejemplar, más allá de su tamaño, es su coronación. En la cúspide descansa una estrella de Swarovski, diseñada por el arquitecto Daniel Libeskind. Esta pieza pesa aproximadamente 400 kilogramos y cuenta con 70 puntas cubiertas por tres millones de cristales, según la página oficial del Rockefeller Center.

El sistema de iluminación prescinde de adornos recargados y opta por una malla de más de 50.000 luces LED multicolores. La ceremonia de encendido, transmitida por televisión, consolida a este árbol como el referente visual por excelencia de la Navidad estadounidense.

El árbol de Navidad más grande del mundo, Gubbio, Italia

Gubbio, Italia, proyecta la silueta luminosa de árbol más grande del planeta sobre la ladera del Monte Ingino usando cientos de puntos de luz coordinados (REUTERS/Yara Nardi)

La ciudad de Gubbio, en la región de Umbría, ofrece una interpretación radicalmente distinta del concepto navideño. Allí no se tala ningún bosque ni se erige estructura vertical alguna. Los habitantes utilizan la ladera del Monte Ingino como un lienzo gigantesco para proyectar una silueta luminosa con forma de arbolito.

Desde 1991, esta instalación ostenta el Récord Guinness como el árbol de Navidad más grande del mundo. Su “tronco” y sus “ramas” consisten en cientos de puntos de luz de colores verde y multicolor, conectados por miles de metros de cable. La preparación de este espectáculo visual toma meses y depende enteramente del esfuerzo de voluntarios locales, conocidos como “alberaioli”.

Árbol de Oslo en Trafalgar Square, Londres, Reino Unido

El abeto que cada año viaja de Oslo a Trafalgar Square en Londres simboliza la gratitud noruega por el apoyo británico durante la Segunda Guerra Mundial (REUTERS/Jack Taylor)

La Plaza de Trafalgar, en el centro de Londres, alberga un símbolo de amistad internacional y memoria histórica. Cada año, la ciudad de Oslo tala un abeto de sus propios bosques y lo envía a la capital inglesa como regalo. Este gesto agradece el apoyo británico a Noruega durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Por este motivo, el árbol posee un destacado valor diplomático: representa la lealtad y la gratitud entre dos naciones.

La decoración del abeto sigue hileras verticales de forma austera y elegante. Utilizan bombillas de bajo consumo y prescinden de ornamentos superfluos.

Aunque algunas personas a veces cuestionan su apariencia sencilla o “delgada” en comparación con los árboles comerciales, los defensores de la tradición valoran su autenticidad y su carga simbólica, la cual invita a la reflexión sobre la paz y la cooperación en tiempos de conflicto.

Árbol flotante de Río de Janeiro, Brasil

En la Laguna Rodrigo de Freitas, Río de Janeiro, se erige un árbol metálico flotante de 85 metros y 500 toneladas, con impactante despliegue luminoso (REUTERS/Tita Barros)

Río de Janeiro adapta la celebración a su entorno tropical. La Laguna Rodrigo de Freitas se convierte en el escenario de una obra de ingeniería asombrosa: un árbol metálico que flota sobre el agua.

Esta estructura tubular alcanza alturas vertiginosas, cercanas a los 85 metros, y su peso oscila en torno a las 500 toneladas. Su ubicación sobre el espejo de agua permite que las luces se reflejen y dupliquen el impacto visual de la instalación.

El sistema de iluminación computarizada gestiona millones de microluces LED capaces de generar secuencias animadas y cambios de color temáticos. Cada año, la inauguración convoca a una multitud para presenciar un espectáculo de pirotecnia sincronizada que rivaliza con las famosas fiestas de fin de año en Copacabana.

Árbol de Galerías Lafayette, París, Francia

El árbol bajo la cúpula de Galerías Lafayette, París, se destaca por cintas elegantes e ilustraciones exclusivas, convirtiéndose en el centro de la moda navideña (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El lujo, la moda y la vanguardia artística convergen bajo la cúpula neobizantina de las Galerías Lafayette en el Boulevard Haussmann. París, capital mundial del estilo, reinventa cada invierno su decoración navideña con un enfoque teatral. Para esta edición, el concepto artístico busca representar “el regalo más hermoso de todos” y convierte al abeto en la pieza central de la celebración.

La decoración actual destaca por su elegancia narrativa. El árbol, que se encuentra suspendido del techo, luce un revestimiento de cintas que lo abrazan desde la base hasta la cima. Además, el diseño incorpora las ilustraciones exclusivas de la artista Jeanne Detallante, cuyos trazos aportan un carácter único a la instalación.

Árbol de Belén, Cisjordania

Frente a la Iglesia de la Natividad en Belén, un árbol con gran peso espiritual simboliza la esperanza y la paz en una región de complejidad geopolítica (REUTERS/Mussa Qawasma)

Frente a la Iglesia de la Natividad, en la Plaza del Pesebre, se levanta el árbol con mayor peso espiritual para el cristianismo. Su ubicación marca el sitio donde la tradición sitúa el nacimiento de Jesús, lo que otorga a la ceremonia de encendido un carácter global. Peregrinos, clérigos de diversas denominaciones y líderes políticos se reúnen allí para presenciar el momento en que las luces brillan por primera vez en la temporada.

Más allá de su apariencia, este abeto actúa como un potente mensaje de resiliencia y paz en una zona geopolítica compleja. La celebración en Belén atrae las miradas del mundo entero y recuerda el origen religioso de la festividad. Su luz busca proyectar esperanza sobre los muros y las fronteras que dividen la región.

Árbol de Praga, República Checa

El árbol de Navidad de la Plaza de la Ciudad Vieja de Praga se selecciona por su simetría y salud, acompañado de decoraciones que evocan la artesanía checa (REUTERS/Eva Korinkova)

La atmósfera de cuento de hadas de la Plaza de la Ciudad Vieja de Praga encuentra su punto culminante con la instalación del árbol navideño.

Las autoridades seleccionan un abeto natural tras una búsqueda exhaustiva del ejemplar perfecto en términos de salud y simetría. El árbol se posiciona frente a las torres góticas de la Iglesia de Nuestra Señora de Týn, lo que crea una composición visual dramática y romántica, ideal para la fotografía nocturna.

A sus pies, el mercado de Navidad se encuentra repleto de actividad. El aroma a “trdelník” (un dulce tradicional) y vino caliente envuelve a los paseantes. La decoración del árbol prioriza los tonos cálidos y dorados, con adornos que a menudo evocan la artesanía checa de madera y paja. La iluminación respeta la oscuridad natural de la noche praguense sin generar contaminación lumínica excesiva, lo que realza la magia medieval del entorno.

Árbol de Dortmund, Alemania

En Dortmund, Alemania, un armazón metálico sostiene mil doscientos abetos pequeños y se corona con un ángel, logrando un árbol monumental de 45 metros (REUTERS/Leon Kuegeler)

Alemania goza de fama mundial por sus mercados de Navidad, y Dortmund alberga una curiosidad técnica única en su tipo.

A simple vista, el centro de la plaza Hansaplatz luce un abeto gigantesco de 45 metros de altura. Sin embargo, la naturaleza rara vez produce ejemplares tan altos con una forma cónica perfecta y un follaje tan denso. El secreto reside en su construcción: se trata de una obra híbrida.

Los ingenieros montan primero un armazón cónico de gran envergadura. Posteriormente, insertan manualmente alrededor de 1.200 abetos pequeños en la estructura metálica. Esta técnica crea la ilusión de un solo árbol monumental. El proceso de montaje demanda semanas de trabajo preciso.

Un ángel de cuatro metros y 200 kilos corona la cima, mientras que decenas de miles de luces bañan el conjunto. El resultado es el “árbol de Navidad más alto” (en cuanto a construcción tradicional) de Alemania, un orgullo local que combina la ingeniería forestal con el espíritu festivo.