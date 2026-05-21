Política

Guillermo Dietrich: “El rol de Mauricio Macri es super importante para la Argentina”

El exministro de Transporte analizó en Infobae al Regreso el presente y el futuro del PRO, marcó diferencias con el gobierno de Javier Milei y destacó la necesidad de mantener liderazgo, experiencia y principios democráticos dentro del espacio político

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El exministro de Transporte remarcó la importancia de la identidad política del PRO ante los desafíos actuales del país

En una entrevista en Infobae al Regreso, el exministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, defendió el papel del PRO en la política argentina y proyectó los desafíos del espacio de cara a las elecciones de 2027.

En la charla, Dietrich repasó su trayectoria, su vínculo con Mauricio Macri y las diferencias entre la gestión de Cambiemos y la actual administración de Javier Milei. “Yo sentía, siento y creo que seguiré sintiendo que el PRO tiene una razón de ser en la política argentina”, sostuvo.

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El PRO y el desafío de sostener su identidad política

Dietrich explicó que, tras más de dos años del gobierno actual, la importancia del PRO se reflejó en momentos críticos: “Arrancando por la fiscalización que le hicimos, y yo tuve un rol ahí bastante protagónico, ayudando o liderando el proceso de la fiscalización del balotaje, sin pedir nada a cambio”.

Destacó la disposición a colaborar con equipos técnicos y la participación en iniciativas legislativas: “Acompañando muchas de las leyes necesarias para esta transformación de Argentina como nunca, sin ninguna transaccionalidad”.

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(Infobae en Vivo)
Guillermo Dietrich destacó el rol fundamental de Mauricio Macri en la política argentina y su impacto en el PRO (Infobae en Vivo)

Sobre el rol de Macri, aseguró: “Mauricio salió a apoyar, salió a acompañar, fue a las reuniones esas que dio tranquilidad, que dio certeza”. Sin embargo, Dietrich planteó cautela hacia el futuro electoral: “Para mí el 2027 hoy lo veo como ciencia ficción. No tenemos ni idea qué va a pasar”.

Diferencias entre el PRO y la gestión de Milei

El exministro subrayó las distancias entre la gestión de Cambiemos y la actual administración: “Viendo el actuar de nuestro Gobierno y del Gobierno de Javier Milei en estas cosas, somos muy diferentes. Hay gente que no se siente cómoda con esa forma, a veces de actuar más virulenta, menos respetuosa de la opinión disidente del Gobierno”.

Dietrich recalcó el peso del aprendizaje institucional: “Nunca antes había un antecedente de un gobierno no peronista que había terminado. El hecho de que Mauricio termine el Gobierno fue un hito para la política argentina y fue parte de eso lo que permitió que este Gobierno pudiese hacer eso”.

Consultado sobre las diferencias económicas, respondió al ministro Luis Caputo: “Caputo se bajó de un shock de entrada y Macri lo iba bajando un punto por año y no pudo bajarlo. Gradualismo versus shock fue una diferencia enorme, pero hay que contextualizarla. Cambió el clima de época, fue el aprendizaje de lo que vivimos nosotros”.

(Infobae en Vivo)
Guillermo Dietrich defendió el aporte técnico y legislativo del PRO en el proceso de transformación de Argentina desde la oposición (Infobae en Vivo)

Dietrich defendió la postura del PRO de no apostar al fracaso del gobierno: “No te va a especular apostando que le vaya mal a un gobierno para beneficio propio. Desde ese lugar, el PRO sigue y seguirá teniendo mucho para aportar”.

Autocrítica, transparencia y crítica al populismo

El dirigente también admitió críticas internas y externas al espacio: “Para mí es una descripción. Salir del populismo es supercomplejo”. Sobre la austeridad y la transparencia en la función pública, afirmó: “Tenés que estar todo el tiempo dando el ejemplo. Cuando algo surge, lo primero que tiene que hacer el funcionario público es presentar toda la información, absolutamente toda”.

Dietrich se diferenció de La Libertad Avanza y defendió la identidad del PRO: “Por eso muchos de nosotros no nos fuimos a Libertad Avanza. Hay gente del PRO que no nos sentimos cómodos con eso y actuamos distinto”. Recordó debates centrales de la gestión Cambiemos: “Nosotros trajimos un montón de temas que no estaban en la agenda, como el déficit fiscal”.

En el final, Dietrich reivindicó el aporte del PRO a la política argentina: “Muchísimas de las personas que hacemos políticas en el PRO hemos podido estar en el sector público y en el sector privado. Eso es bastante excepcional en la política argentina y muestra que hay un perfil que incorporó el PRO”.

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