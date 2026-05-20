Nuevo operativo sanitario en Córdoba para trasladar un corazón desde el aeropuerto hasta el hospital

El procedimiento se realizó en horas de la tarde del martes, cuando el órgano arribó desde Jujuy al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella y debía ser llevado hasta el Hospital Córdoba.

Un operativo sanitario desplegado este martes en la ciudad de Córdoba mantuvo en vilo a distintas unidades policiales durante horas: un corazón destinado a un trasplante debía recorrer desde el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella hasta el Hospital Córdoba en el menor tiempo posible, y cada minuto contaba.

El órgano llegó desde Jujuy al aeropuerto cordobés en horas de la tarde. A partir de ese momento, efectivos de la Dirección Motocicletas y del Comando de Acción Preventiva (CAP) tomaron el control del traslado y montaron un corredor sanitario que atravesó distintas arterias de la capital provincial.

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La custodia policial acompañó en todo momento al vehículo que portaba el corazón, con el objetivo de garantizar una circulación rápida y sin interrupciones en las intersecciones del recorrido.

La coordinación entre ambas unidades fue el eje del dispositivo. Según informaron las fuentes intervinientes, el esquema operativo permitió sortear el tránsito urbano sin inconvenientes técnicos ni retrasos en los puntos más concurridos del trayecto. La escolta policial despejó el paso del automóvil médico en cada tramo del recorrido, lo que resultó determinante para preservar la viabilidad del órgano.

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El traslado de órganos en contextos urbanos implica una ventana de tiempo estricta. Cualquier demora en el trayecto puede comprometer el estado del tejido y, con ello, la posibilidad de llevar adelante la intervención.

Bajo esa premisa, el operativo sanitario fue diseñado para minimizar al máximo los tiempos de circulación desde el momento en que el corazón pisó tierra cordobesa.

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El dispositivo concluyó con el arribo seguro del corazón al Hospital Córdoba, donde los equipos médicos aguardaban para dar continuidad al protocolo quirúrgico previsto.

Según consignó El Doce, la coordinación entre las distintas áreas intervinientes resultó exitosa y no se registraron inconvenientes durante el traslado.

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Importante operativo para escoltar el traslado de un pulmón para un trasplante desde Aeroparque hasta la Fundación Favaloro

El procedimiento se activó tras el arribo de un vuelo sanitario al Aeroparque Jorge Newbery, proveniente de la provincia de Tucumán

Un operativo de precisión se desplegó en Buenos Aires cuando un pulmón destinado a un trasplante necesitó cruzar la ciudad sin demoras. En ese trayecto, cada segundo marcó la diferencia: la Policía de la Ciudad coordinó el traslado urgente de un órgano a la Fundación Favaloro, tras la llegada de un vuelo sanitario procedente de Tucumán. La escena, con patrullas abriendo paso y motos escoltando la custodia, puso en evidencia la logística que exige el sistema de trasplantes nacional.

El alerta se activó tras un llamado al 911 realizado por la Fundación INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante), que notificó sobre la inminente llegada de una aeronave con un órgano vital. El procedimiento movilizó de inmediato a los efectivos de la División Motorizada de la Policía de la Ciudad, quienes se apostaron en los puntos neurálgicos de la traza entre Aeroparque Jorge Newbery y la Fundación Favaloro. El objetivo: asegurar que el pulmón llegara en tiempo y forma al centro médico, donde lo aguardaba un equipo preparado para la intervención médica.

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El trayecto entre el Aeroparque Jorge Newbery, situado sobre la Avenida Costanera Rafael Obligado, y la sede central de la Fundación Favaloro, ubicada en la Avenida Belgrano al 1700, tiene una distancia de aproximadamente 10 kilómetros. Este recorrido urbano, clave durante el operativo, requirió coordinación para sortear el tránsito y garantizar que el órgano llegara en condiciones óptimas al centro de salud

De acuerdo con la información brindada por la Policía de la Ciudad, el trayecto contó con cortes de tránsito temporales y desvíos controlados sobre arterias clave de la ciudad. Los efectivos policiales despejaron el camino y habilitaron un corredor seguro que permitió avanzar sin interrupciones a la comitiva sanitaria. Esta modalidad operativa, habitual en emergencias de trasplante, prioriza la rapidez, pero también la seguridad vial y el respeto de las condiciones médicas requeridas para mantener el órgano en óptimo estado.

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