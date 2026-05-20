“Escasez de talento humano” uno de los principales retos en el mercado laboral salvadoreño

FOTO DE ARCHIVO. El mercado laboral de El Salvador enfrenta una transición impulsada por la digitalización y la evolución de los perfiles profesionales. REUTERS/Luisa González

El mercado laboral de El Salvador experimenta un periodo de transición, impulsado por factores como la digitalización, la evolución de los perfiles profesionales para los jóvenes que se integran al mercado laboral.

Las empresas y los trabajadores enfrentan un contexto donde la adaptabilidad está de la mano de la formación continua se convierten en elementos clave para responder a las exigencias actuales.

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Las oportunidades laborales evolucionan junto con la aparición de nuevas tecnologías y modelos de trabajo.

La demanda por habilidades técnicas y digitales, así como la integración de esquemas híbridos, genera cambios en la manera en que se organizan los equipos y se gestionan los recursos humanos. Esta dinámica afecta tanto a empresas como a empleados, quienes deben ajustar sus estrategias para mantenerse vigentes.

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Según el informe presentado por ManPowerGroup Latinoamérica, el país enfrenta cuatro grandes tendencias: la transformación de los roles laborales, la consolidación de equipos híbridos, la escasez de talento y el cambio en las habilidades requeridas para los nuevos puestos.

Mónica Flores, presidenta de ManPowerGroup Latinoamérica, explica que los empleos “se rediseñan con apoyo de la inteligencia artificial, combinando capacidades humanas y tecnológicas”. La inteligencia artificial transforman funciones tradicionales, exigiendo mayor capacitación y flexibilidad.

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La demanda por habilidades técnicas y digitales crece en El Salvador, transformando la organización de equipos y recursos humanos. EFE/EPA/JUSTIN LANE

La escasez de talento es uno de los desafíos más notorios. Flores señala que “existe una creciente dificultad para encontrar perfiles con las habilidades adecuadas, especialmente en áreas técnicas y digitales”.

Esta situación genera un impacto en la economía nacional, ya que la productividad potencial aumenta, pero persisten obstáculos relacionados con la adopción tecnológica y la capacitación. Si no se atiende la brecha de habilidades, puede limitarse el crecimiento y profundizarse la desigualdad laboral.

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Aunque la representante de división regional de la multinacional estadounidense líder en soluciones de capital humano, sostiene que “estas tendencias están generando un impacto profundo en la economía nacional, aunque tiene mayor productividad potencial, pero con retos en adopción tecnológica y capacitación” también pueden generar un “incremento en la brecha de habilidades, lo que puede limitar el crecimiento si no se atiende”.

La consolidación de equipos híbridos implica la integración de talento humano, inteligencia artificial y modelos de trabajo flexibles, como el teletrabajo o los proyectos por encargo. Este fenómeno requiere que los trabajadores desarrollen competencias para operar en entornos cambiantes, multidisciplinarios, donde la colaboración y la adaptabilidad resultan fundamentales.

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La escasez de talento en áreas técnicas y digitales limita el crecimiento económico y profundiza la desigualdad laboral en El Salvador. (Freepik)

Al mismo tiempo, las habilidades humanas adquieren un papel central en la nueva realidad laboral. Capacidades como el liderazgo, la comunicación y el pensamiento crítico se vuelven indispensables. Flores resalta que la inteligencia emocional, la visión estratégica y la gestión de equipos híbridos figuran entre los atributos más demandados para el liderazgo en el futuro inmediato.

Los sectores que muestran mayor dinamismo incluyen tecnología, digitalización, manufactura avanzada y servicios de atención al cliente, donde la interacción humana sigue siendo crucial.

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El área de energía y sostenibilidad también incrementa su relevancia, relacionada con la innovación tecnológica y la adopción de prácticas responsables.

Ante este panorama, Flores subraya la importancia de invertir en procesos de upskilling y reskilling para asegurar la empleabilidad y el crecimiento de los trabajadores salvadoreños. Recomienda adoptar la inteligencia artificial como herramienta de productividad, fortalecer las habilidades blandas y mantener una actitud abierta ante los cambios en los modelos de trabajo.

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Sectores como tecnología, manufactura avanzada y atención al cliente lideran el dinamismo del mercado laboral en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador atraviesa una etapa de redefinición laboral, donde la capacidad de adaptación y la formación continua determinan el acceso a mejores oportunidades en un entorno cada vez más competitivo.