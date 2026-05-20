El Salvador

“Escasez de talento humano” uno de los principales retos en el mercado laboral salvadoreño

Las organizaciones enfrentan el reto de integrar talento humano, inteligencia artificial y modelos flexibles de trabajo, requiriendo que los empleados desarrollen nuevas capacidades ante la expansión de tecnologías y esquemas innovadores

Guardar
Google icon
FOTO DE ARCHIVO. El mercado laboral de El Salvador enfrenta una transición impulsada por la digitalización y la evolución de los perfiles profesionales. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. El mercado laboral de El Salvador enfrenta una transición impulsada por la digitalización y la evolución de los perfiles profesionales. REUTERS/Luisa González

El mercado laboral de El Salvador experimenta un periodo de transición, impulsado por factores como la digitalización, la evolución de los perfiles profesionales para los jóvenes que se integran al mercado laboral.

Las empresas y los trabajadores enfrentan un contexto donde la adaptabilidad está de la mano de la formación continua se convierten en elementos clave para responder a las exigencias actuales.

PUBLICIDAD

Las oportunidades laborales evolucionan junto con la aparición de nuevas tecnologías y modelos de trabajo.

La demanda por habilidades técnicas y digitales, así como la integración de esquemas híbridos, genera cambios en la manera en que se organizan los equipos y se gestionan los recursos humanos. Esta dinámica afecta tanto a empresas como a empleados, quienes deben ajustar sus estrategias para mantenerse vigentes.

PUBLICIDAD

Según el informe presentado por ManPowerGroup Latinoamérica, el país enfrenta cuatro grandes tendencias: la transformación de los roles laborales, la consolidación de equipos híbridos, la escasez de talento y el cambio en las habilidades requeridas para los nuevos puestos.

Mónica Flores, presidenta de ManPowerGroup Latinoamérica, explica que los empleos “se rediseñan con apoyo de la inteligencia artificial, combinando capacidades humanas y tecnológicas”. La inteligencia artificial transforman funciones tradicionales, exigiendo mayor capacitación y flexibilidad.

La demanda por habilidades técnicas y digitales crece en El Salvador, transformando la organización de equipos y recursos humanos. EFE/EPA/JUSTIN LANE
La demanda por habilidades técnicas y digitales crece en El Salvador, transformando la organización de equipos y recursos humanos. EFE/EPA/JUSTIN LANE

La escasez de talento es uno de los desafíos más notorios. Flores señala que “existe una creciente dificultad para encontrar perfiles con las habilidades adecuadas, especialmente en áreas técnicas y digitales”.

Esta situación genera un impacto en la economía nacional, ya que la productividad potencial aumenta, pero persisten obstáculos relacionados con la adopción tecnológica y la capacitación. Si no se atiende la brecha de habilidades, puede limitarse el crecimiento y profundizarse la desigualdad laboral.

Aunque la representante de división regional de la multinacional estadounidense líder en soluciones de capital humano, sostiene que “estas tendencias están generando un impacto profundo en la economía nacional, aunque tiene mayor productividad potencial, pero con retos en adopción tecnológica y capacitación” también pueden generar un “incremento en la brecha de habilidades, lo que puede limitar el crecimiento si no se atiende”.

La consolidación de equipos híbridos implica la integración de talento humano, inteligencia artificial y modelos de trabajo flexibles, como el teletrabajo o los proyectos por encargo. Este fenómeno requiere que los trabajadores desarrollen competencias para operar en entornos cambiantes, multidisciplinarios, donde la colaboración y la adaptabilidad resultan fundamentales.

Los 20 puestos de trabajo que las empresas están desesperadas por cubrir, incluso mientras avanza la IA
La escasez de talento en áreas técnicas y digitales limita el crecimiento económico y profundiza la desigualdad laboral en El Salvador. (Freepik)

Al mismo tiempo, las habilidades humanas adquieren un papel central en la nueva realidad laboral. Capacidades como el liderazgo, la comunicación y el pensamiento crítico se vuelven indispensables. Flores resalta que la inteligencia emocional, la visión estratégica y la gestión de equipos híbridos figuran entre los atributos más demandados para el liderazgo en el futuro inmediato.

Los sectores que muestran mayor dinamismo incluyen tecnología, digitalización, manufactura avanzada y servicios de atención al cliente, donde la interacción humana sigue siendo crucial.

El área de energía y sostenibilidad también incrementa su relevancia, relacionada con la innovación tecnológica y la adopción de prácticas responsables.

Ante este panorama, Flores subraya la importancia de invertir en procesos de upskilling y reskilling para asegurar la empleabilidad y el crecimiento de los trabajadores salvadoreños. Recomienda adoptar la inteligencia artificial como herramienta de productividad, fortalecer las habilidades blandas y mantener una actitud abierta ante los cambios en los modelos de trabajo.

Mujer caucásica con camisa azul, preocupada, en una oficina con portátil; un robot blanco con ojos azules trabaja en un escritorio detrás de ella.
Sectores como tecnología, manufactura avanzada y atención al cliente lideran el dinamismo del mercado laboral en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador atraviesa una etapa de redefinición laboral, donde la capacidad de adaptación y la formación continua determinan el acceso a mejores oportunidades en un entorno cada vez más competitivo.

Temas Relacionados

Mercado Laboral El SalvadorDigitalizaciónInteligencia ArtificialHabilidades LaboralesTrabajoMercado laboralIA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ministerio de Deportes completa la entrega de fondos al Comité Olímpico Dominicano

La transferencia económica, que asciende a RD 893 millones, permitirá organizar y preparar la delegación nacional para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026, según señalaron funcionarios y directivos deportivos durante el acto oficial

El Ministerio de Deportes completa la entrega de fondos al Comité Olímpico Dominicano

El fiscal general de Guatemala ordena la destitución de Rafael Curruchiche, tras disponer la disolución de la FECI

La decisión del Ministerio Público implica la transferencia de procesos de alto impacto a otras áreas y el inicio de auditorías internas, mientras se revisará la actuación individual de exintegrantes para determinar posibles responsabilidades

El fiscal general de Guatemala ordena la destitución de Rafael Curruchiche, tras disponer la disolución de la FECI

El Salvador confía salir de la lista corta de la OIT “en junio”, pero debe trabajar para mantener el estatus

La nación centroamericana se prepara para presentar un informe laboral ante la Organización Internacional del Trabajo, en medio de expectativas por el reconocimiento de mejoras y nuevas prestaciones implementadas en los últimos años

El Salvador confía salir de la lista corta de la OIT “en junio”, pero debe trabajar para mantener el estatus

Honduras: Cae sospechoso por asesinato del ambientalista Carlos Luna tras 28 años prófugo

A 28 años del asesinato del ambientalista Carlos Antonio Luna López, las autoridades hondureñas capturaron en Catacamas, Olancho, a un sospechoso vinculado con el crimen que marcó la historia de la defensa ambiental en Honduras

Honduras: Cae sospechoso por asesinato del ambientalista Carlos Luna tras 28 años prófugo

Laura Fernández estrenó sus conferencias semanales con firma del tren eléctrico, presión al Congreso y anuncios económicos

La presidenta de Costa Rica presentó el nuevo formato de conferencias de los miércoles desde Casa Presidencial, donde defendió el proyecto del tren eléctrico “Tibby”, celebró la relación con la nueva Asamblea Legislativa y anunció avances en turismo, infraestructura, empleo y apoyo al agro

Laura Fernández estrenó sus conferencias semanales con firma del tren eléctrico, presión al Congreso y anuncios económicos

TECNO

Bill Gates, cofundador de Microsoft, define el futuro de su riqueza y sorprende con su política de herencia

Bill Gates, cofundador de Microsoft, define el futuro de su riqueza y sorprende con su política de herencia

Regresa este botón a tu teclado: Microsoft cambia el plan de Copilot en Windows

Qué móviles se actualizarán a Android 17: recopilación por marcas y modelos

Estos son los nuevos detalles revelados del Galaxy S27 Pro

El 82% lo confirma: la mentalidad ‘gamer’ no destruye el rendimiento laboral, lo transforma

ENTRETENIMIENTO

Scooby-Doo llega al anime con una nueva serie ambientada en Japón

Scooby-Doo llega al anime con una nueva serie ambientada en Japón

‘The Testaments’: se confirma una segunda temporada del spin-off de ’El cuento de la criada’

Netflix estrenará una docuserie sobre el polémico juicio de Michael Jackson

Directora ejecutiva de Channel 4 pide disculpas por denuncias de violación en ‘Casados a primera vista’: “Me aseguré de que las mujeres implicadas estuvieran a salvo”

Cuál es el detalle oculto que redefinió la escena más aterradora de Darth Vader en Rogue One

MUNDO

Reino Unido alivió las sanciones al petróleo ruso ante el alza de combustible por la guerra en Medio Oriente

Reino Unido alivió las sanciones al petróleo ruso ante el alza de combustible por la guerra en Medio Oriente

Estados Unidos abordó un buque petrolero con bandera iraní en el golfo de Omán

Ucrania reforzará sus defensas en el norte ante posibles ofensivas rusas desde Bielorrusia

El cambio climático podría cuadruplicar las personas sin hogar en Australia en la próxima década

Los países bálticos rechazaron las acusaciones de Rusia por el uso del espacio aéreo