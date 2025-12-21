Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental y cómo potenciarlos

La meditación, en sus distintas formas, muestra un impacto positivo en la función cerebral y el equilibrio emocional (Imagen ilustrativa Infobae)

El 21 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Meditación. Según Mayo Clinic, “dedicar aunque sea unos pocos minutos a la meditación puede ayudar a recuperar la calma y paz interior”.

En tanto, desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han divulgado que se trata de una práctica ancestral “que consiste en centrar toda nuestra atención en el momento presente. Arraigada en tradiciones religiosas, yóguicas y seculares de distintas culturas, la meditación se practica desde hace miles de años. En la actualidad, se ha extendido por todo el mundo, más allá de sus orígenes espirituales, para convertirse en una herramienta universal para el bienestar personal y la salud mental".

El doctor Claudio Waisburg, médico neurólogo, neurocientífico y director del Instituto Soma (MN 98128) explicó a Infobae que los efectos de la meditación son más consistentes en el plano mental y emocional.

La meditación trascendental tiene un impacto único en varias áreas del cerebro asociadas con el procesamiento visual, la memoria y las sensaciones corporales (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Disminuye el estrés percibido, mejora la ansiedad y los síntomas depresivos en magnitud pequeña a moderada según revisiones y metaanálisis. También favorece la regulación emocional, la tolerancia al malestar y la reducción de rumiación”, señaló el neurólogo.

En cuanto a los beneficios físicos, dijo que la meditación puede “contribuir a bajar la presión arterial en algunas poblaciones, aunque no reemplaza el tratamiento, solo lo complementa. También puede ayudar en el dolor crónico en ciertos casos, con evidencia mixta, y se considera útil como complemento“, destacó el médico.

La ciencia ha demostrado en estudios que la meditación ayuda a mejorar la función cognitiva e incluso a aumentar la materia gris cerebral; también puede reducir el estrés y el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Qué es la meditación

Los beneficios mentales de la meditación incluyen menor estrés percibido, mejor regulación emocional y menos rumiación (Imagen ilustrativa Infobae)

El término engloba prácticas que van desde la concentración en la respiración, un sonido, una imagen visual o un mantra, hasta la atención plena (mindfulness), que consiste en mantener la consciencia en el momento presente sin emitir juicios sobre los pensamientos o sensaciones que surgen, explicó NCCIH.

Gisela Moya, licenciada en Psicología (UBA) e instructora de Yoga, explicó a Infobae que la meditación no consiste en “dejar la mente en blanco”: “Cada experiencia resulta particular y subjetiva, pero la psicología actual comprende la meditación como un entrenamiento mental”.

La experta afirmó que no es lo mismo practicar 5 minutos o 30 minutos diarios: “Meditar durante 5 minutos otorga un ‘recreo’ de calidad: permite disminuir las revoluciones, recuperar claridad y mejorar la disposición para las actividades del día. Funciona como una recarga de energía y favorece la conexión con el presente”.

A nivel físico, la meditación puede ayudar a controlar la presión arterial y complementar el tratamiento del dolor crónico ( Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, sostener una práctica diaria de 30 minutos genera cambios estructurales: “Se logra un mejor balance neuroquímico, se reduce la reactividad emocional (el saltar por cualquier cosa) y se incrementa el foco, lo que ayuda a resolver tareas complejas. Así, se pasa de funcionar en modo ‘piloto automático’ a ser dueños de nuestra atención”.

De acuerdo a Cleveland Clinic, desde fuera, una persona que medita podría parecer estar solo respirando o repitiendo un sonido una y otra vez. Sin embargo, en su interior, la historia es completamente distinta. “Las técnicas de diagnóstico por imagen, como el electroencefalograma y la resonancia magnética funcional, han demostrado que la meditación puede tener un efecto positivo en el cerebro y la salud mental".

El impacto de la meditación en el cerebro

Técnicas modernas de imagen cerebral confirman efectos positivos de la meditación en áreas como la memoria y la regulación emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel neurológico, la meditación puede influir en el cerebro, aumenta la capacidad de procesar información, ayuda a frenar los efectos del envejecimiento cognitivo, reduce los síntomas de la menopausia y modula la respuesta al dolor, según la Asociación Americana del Corazón.

En un estudio reciente, publicado en Frontiers in Human Neuroscience, se comprobó que la meditación trascendental tiene un impacto único en varias áreas del cerebro asociadas con el procesamiento visual, la memoria y las sensaciones corporales.

Otra investigación, de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí, descubrió que la meditación produce cambios en la actividad de la amígdala y el hipocampo, regiones cerebrales clave implicadas en la regulación emocional y la memoria.

A nivel neurológico, la meditación puede influir en el cerebro, aumenta la capacidad de procesar información y ayuda a frenar los efectos del envejecimiento cognitivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué otros efectos produce la meditación en el cerebro? El doctor Waisburg respondió:

Entrena la atención y el control ejecutivo: fortalece circuitos en la corteza prefrontal, que ayudan a frenar impulsos, sostener el foco y elegir respuestas en lugar de reaccionar de forma automática.

Modula el estrés: reduce la reactividad de la red de amenaza (la amígdala) y mejora su freno desde áreas prefrontales.

Cambia redes cerebrales de piloto automático: baja el “ruido mental” y promueve estados de presencia, interocepción y autoobservación.

Neuroplasticidad medible: “Hay estudios con neuroimagen que muestran cambios estructurales/funcionales luego de llevar a cabo programas de mindfulness de 8 semanas”, indicó el especialista.

Dormir mejor es uno de los beneficios más destacados de la meditación al bajar la activación simpática y favorecer el descanso profundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Waisburg dijo que la meditación es una aliada del sueño porque “ataca el ‘combustible’ más común del insomnio moderno: estar hiperalerta más una mente acelerada".

El neurólogo explicó que “baja la activación simpática-que es nuestro modo ‘alarma’ y favorece el tono parasimpático, el modo reposo y reparación, lo que facilita conciliar y mantener sueño. Además, reduce la rumiación y ‘enganche’ con pensamientos (’¿y si mañana…?’), que es el gran saboteador del dormir", describió.

Y destacó que en ensayos clínicos y revisiones, el mindfulness muestra mejoras en calidad de sueño e insomnio y es “útil como estrategia no farmacológica, junto con toda la higiene del sueño: respiración, relajación, evitar pantallas, regular luz, etc.”.

Beneficios de la meditación

Practicar meditación durante solo 5 minutos otorga claridad mental y favorece la conexión con el presente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gisela Moya comentó que a nivel físico, la meditación actúa como un bálsamo: “Ayuda a liberar contracturas y dolores crónicos al reducir la inflamación corporal. Mejora la propiocepción, es decir, permite percibirse mejor en el propio cuerpo y encontrar mayor equilibrio. Respecto al sueño, se trata de una herramienta clave. Muchas personas tienen problemas de insomnio porque su sistema nervioso sigue en ‘alerta’“.

Y completó: “La meditación, y en particular el escaneo corporal —meditación muy utilizada en mindfulness—, enseña al cerebro que es momento de entregarse al descanso, regula las hormonas y permite alcanzar un sueño profundo y reparador, indispensable para restaurar funciones cognitivas como la memoria y el aprendizaje”.

La evidencia científica sobre los beneficios de la meditación ha crecido en las últimas décadas. Diversos estudios han explorado su impacto en la reducción de la ansiedad y el estrés, el control de la depresión, la mejora del sueño y el apoyo en procesos de recuperación de adicciones. Otros beneficios de meditar, según la ciencia, son los siguientes.

La meditación favorece el descanso nocturno al reducir la hiperactividad mental y facilitar la relajación, lo que contribuye a conciliar y mantener un sueño profundo y reparador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contribuye al manejo del estrés y la ansiedad. El NCCIH reconoce que la meditación puede ser tan eficaz como la terapia cognitivo-conductual, para el manejo de estos trastornos.

En el tratamiento del trastorno de estrés postraumático (TEPT) , la meditación de atención plena ha mostrado resultados similares a los de la terapia de exposición prolongada, ampliamente aceptada para este diagnóstico, destacó la entidad.

Ayuda a la recuperación de los trastornos por uso de sustancias. “Estas prácticas se han utilizado para ayudar a las personas a aumentar su conciencia de los pensamientos y sentimientos que desencadenan ese consumo y a aprender formas de reducir sus reacciones automáticas”, señaló NCCIH.

Cómo meditar: recomendaciones para iniciarse

Técnicas como mindfulness, meditación guiada, japa mala o visualización abren múltiples caminos a quienes buscan bienestar integral a través de la meditación (Imagen ilustrativa Infobae)

El doctor Waisburg dio su “regla de oro”: “Mejor poco y diario que mucho y esporádico”. Y aclaró: “El objetivo no es no pensar, es darte cuenta y volver a la meditación”.

Por su parte, la licenciada Moya afirmó: “Para comenzar a meditar, conviene quitar solemnidad al proceso e iniciar con 5 minutos diarios. Elegir un rincón cómodo en el hogar o algún espacio en la naturaleza. Sentarse con comodidad, cerrar los ojos y enfocar la atención en la respiración. No buscar que pase nada especial, solo habitar ese flujo de aire. Si la mente se va (y se va a ir), volver con amabilidad a la respiración. Esa es la única tarea. Hacerse ese lugarcito en el día es el mejor regalo que nos podemos hacer. ¡Ojalá se animen a probarlo!“, destacó.

Según los expertos, otra técnica consiste en elegir una palabra o sonido, como el mantra “OM”, y repetirlo mentalmente durante un minuto, incrementando el tiempo de práctica de forma gradual. La clave está en la constancia y en la disposición a observar la experiencia sin expectativas rígidas, lo que permite que la mente se relaje.

Ocho tipos de meditación

Existen al menos ocho tipos de meditación, cada uno con propósitos y efectos específicos en la salud mental, emocional, física y espiritual (Imagen ilustrativa Infobae)

Hay varias formas de meditación que sirven para una amplia variedad de propósitos y beneficios, tanto a nivel mental, emocional, físico como espiritual. Algunas de ellas son:

1. Mindfulness. Significa atención plena en inglés y ayuda a estar más presentes. “Nos devuelve el disfrute de las cosas simples, el ‘aquí y ahora’”, expresó Moya.

2. Meditación en silencio. Se caracteriza porque no hay indicaciones habladas. Pueden ser guiadas por el sonido de un gong o una nota que suena cada ciertos minutos para evitar que la mente se disperse en el tiempo.

3. Meditación con mantra y japa mala. Esta meditación utiliza un japa mala, un collar de 108 cuentas empleado para contar la repetición de un mantra (repetición de un sonido sagrado para favorecer la relajación y la introspección), hasta completar ese número, considerado sagrado según la tradición hindú.

La meditación constituye una herramienta respaldada por la ciencia para reducir el estrés y mejorar la salud mental (Imagen ilustrativa Infobae)

4. Metta bhavana. Se trata de una técnica de meditación enfocada en cultivar amor incondicional y compasión hacia todos los seres vivos, con el objetivo de fomentar mayor armonía colectiva.

5. Meditación de Sonido Primordial: Es una técnica basada en mantras, originada en la tradición védica de la India. Estos sonidos han sido empleados por sabios de la antigüedad por su poder armonizador.

6. Meditación guiada. Consiste en seguir las indicaciones de un instructor de yoga para enfocar la atención en el momento presente y en las sensaciones que surgen. Esta modalidad resulta recomendable para quienes se inician en la práctica, ya que proporciona mayor acompañamiento.

Practicar meditación de forma regular puede favorecer el equilibrio entre cuerpo y mente (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Meditación con visualización. Utiliza imágenes mentales para disminuir la ansiedad y reducir la activación fisiológica del organismo. Esta práctica favorece el equilibrio interior y el bienestar a través de la imaginación y la conexión entre cuerpo y mente.

8. Meditación Trascendental: Es una técnica de meditación basada en mantras, originaria de la India. Cada persona recibe un mantra personal elegido por sus cualidades vibracionales para facilitar la calma mental. Aunque comparte objetivos con la Meditación de Sonido Primordial, existen diferencias en la selección de los mantras, el método de instrucción y el tiempo recomendado para la práctica.