Deportes

Vínculos con la mafia y una lluvia de dólares: el árbitro que apostaba en sus propios partidos y generó un sismo en la NBA

Tim Donaghy supo dirigir durante 13 temporadas y estuvo involucrado en un escándalo que generó un cimbronazo en la liga de básquet más importante del mundo

Guardar
Google icon
Tim Donaghy, ex árbitro de la NBA
Tim Donaghy, ex árbitro de la NBA (Photo by Lev Radin/Pacific Press) Crédito: Pacific Press Agency/Alamy Live News

Tim Donaghy, árbitro de la NBA durante 13 temporadas, apostó en más de 30 partidos que él mismo dirigió entre 2006 y 2007, proveyó información privilegiada a apostadores vinculados con la familia mafiosa Gambino y terminó condenado a 15 meses de prisión. El caso, destapado por el FBI, sigue siendo uno de los escándalos de corrupción deportiva más graves en la historia del deporte profesional estadounidense.

El origen del entramado se remonta a 2003, cuando Donaghy comenzó a pasarle datos a un viejo compañero de secundaria, Jack Concannon, para que este apostara. El corredor de apuestas de Concannon, conocido como “el Rinoceronte” Ruggieri, tardó poco en notar algo fuera de lo común: su cliente, un apostador mediocre sin historial de éxito, de repente acertaba con una tasa del 70% en partidos de la NBA.

PUBLICIDAD

Al rastrear las apuestas, el patrón fue inequívoco: todos los encuentros tenían un denominador común, Tim Donaghy como árbitro principal. Además, el equipo contra el que apostaba Concannon siempre acumulaba una cantidad desproporcionada de infracciones cobradas en su contra.

Caricatura de Tim Donaghy, árbitro de baloncesto con uniforme a rayas, billetes volando, bolsas de dinero y la silueta de un gánster con sombrero, junto al logo de la NBA.
Tim Donaghy, el árbitro del escándalo con apuestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de denunciar el esquema, Ruggieri y sus socios optaron por replicarlo. La red creció hasta involucrar a James Battista, un apostador profesional con vínculos en el mundo criminal de Nueva York que conocía a Donaghy de la secundaria.

PUBLICIDAD

Para no establecer contacto directo con el árbitro, Battista recurrió a Tommy Martino, amigo de la infancia de Donaghy y ajeno al mundo de las apuestas. Los tres se reunieron en el restaurante de un hotel y sellaron un acuerdo: 2.000 dólares por cada partido en que los apostadores ganaran.

El sistema de comunicación era simple y eficaz. Donaghy llamaba a Martino desde teléfonos desechables de un solo uso. El código era familiar: si mencionaba a su hermano “Chuck”, había que apostar por el visitante; si nombraba a “Johnny”, el dinero iba al local.

Según reveló el propio Donaghy en el documental de Netflix que revivió el caso, “Tommy recogía el dinero y me lo entregaba en bolsas de deporte”. Su mujer, Kim, encontraba fajos de billetes en los sacos de su marido y admitió que nunca se animó a preguntar: “Sabía que algo estaba pasando”.

Las más de 900 llamadas mensuales entre Donaghy y Martino encendieron las alarmas del FBI. El agente Phil Scala, que seguía de cerca a la familia Gambino, recibió el soplo de que un árbitro de la NBA operaba dentro del circuito de apuestas ilegales.

En ese momento, Scala se presentó ante el comisionado David Stern y su entonces subalterno Adam Silver para informarles que uno de sus árbitros apostaba en sus propios partidos y filtraba información sobre lesionados y suspendidos. La liga, en un primer momento, descartó que algo así fuera posible.

El 16 de agosto de 2007, Donaghy se declaró culpable de dos cargos: conspiración para cometer fraude y conspiración para transmitir información destinada a ayudar apostadores. Fue condenado a 15 meses de prisión, que cumplió en las cárceles de Pensacola y Brooksville, en Florida, más tres meses de libertad condicional. Jamás volvió a trabajar en la liga.

Personal Foul, libro de Tim Donaghy
Personal Foul, el libro de Tim Donaghy

Desde la cárcel, Donaghy escribió Personal Foul, un libro en el que fue mucho más lejos. Afirmó que partidos de la liga fueron “comprados directamente” desde las oficinas de Stern, y señaló la final de Conferencia Oeste de 2002 entre los Los Ángeles Lakers y los Sacramento Kings como uno de los casos más evidentes.

“Con los equipos preparándose para el sexto partido, Sacramento tenía ventaja de 3 a 2. Tan pronto como fueron elegidos los árbitros, todos supimos que habría un séptimo partido. Una eliminatoria larga era buena para la Liga, buena para la TV y buena para el juego”, escribió.

En ese partido, los Lakers tuvieron 40 tiros libres contra 27 de los Kings. También apuntó a las finales de 2006 entre los Dallas Mavericks y el Miami Heat, una serie que los Mavericks perdieron pese a ir 2-0 arriba. El dueño de Dallas, Mark Cuban, intentó abrir una investigación a través del FBI sin éxito.

El agente Scala reconoció ante ESPN que los ejecutivos de la NBA presionaban para cerrar la investigación cuanto antes y les decían que era “imposible” que se arreglaran partidos. “Cuando alguien te dice que algo es imposible, está mintiendo”, respondió Scala. El periodista que publicó la investigación en el New York Post también aseguró que desde los altos mandos de la liga lo amenazaron con “hacer lo posible para acabarlo” si publicaba la nota.

Tras la prisión, el libro y los escándalos, Donaghy terminó trabajando como asesor de apuestas deportivas en un sitio de juegos de azar en línea. Desde allí lanzó una última declaración que volvió a agitar el ambiente: “El 100% de los árbitros de la NBA apuesta. No puedo decir que lo sigan haciendo, pero todos lo hicieron alguna vez”.

Temas Relacionados

Tim DonaghyNBAapuestasdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Scaloni tiene definidos 24 de los 26 nombres de la lista final de la Selección para el Mundial: los dos cupos en duda

Argentina le envió a la FIFA la nómina preliminar de 55 jugadores, pero el cuerpo técnico ya tiene avanzado el corte definitivo, siempre y cuando no haya obstáculos físicos

Scaloni tiene definidos 24 de los 26 nombres de la lista final de la Selección para el Mundial: los dos cupos en duda

El pelotazo de Maxi Salas a la platea de River que la TV no captó y provocó la furia de los hinchas

El delantero correntino tuvo un polémico gesto tras el gol agónico de Juanfer Quintero, que llevó la definición de los cuartos de final ante San Lorenzo a los penales

El pelotazo de Maxi Salas a la platea de River que la TV no captó y provocó la furia de los hinchas

La llamativa reacción de Mascherano al hablar de Messi después de su polémica salida del Inter Miami

El ex entrenador rompió el silencio en un evento en México y fue breve pero directo al referirse al capitán de la Selección, semanas después de una renuncia que The Athletic vinculó a peleas en el vestuario

La llamativa reacción de Mascherano al hablar de Messi después de su polémica salida del Inter Miami

La sorpresiva declaración de Gavi tras el título del Barcelona: del inmenso elogio para Messi a su selección candidata en el Mundial

El mediocampista de 21 años habló luego del triunfo en LaLiga y subrayó el respeto por Argentina y su capitán

La sorpresiva declaración de Gavi tras el título del Barcelona: del inmenso elogio para Messi a su selección candidata en el Mundial

La polémica sentencia de Ralf Schumacher sobre Hamilton y Alonso que encendió el debate en la Fórmula 1

El hermano menor del Kaiser fue lapidario con los campeones mundiales

La polémica sentencia de Ralf Schumacher sobre Hamilton y Alonso que encendió el debate en la Fórmula 1

DEPORTES

Scaloni tiene definidos 24 de los 26 nombres de la lista final de la Selección para el Mundial: los dos cupos en duda

Scaloni tiene definidos 24 de los 26 nombres de la lista final de la Selección para el Mundial: los dos cupos en duda

El pelotazo de Maxi Salas a la platea de River que la TV no captó y provocó la furia de los hinchas

La llamativa reacción de Mascherano al hablar de Messi después de su polémica salida del Inter Miami

La sorpresiva declaración de Gavi tras el título del Barcelona: del inmenso elogio para Messi a su selección candidata en el Mundial

La polémica sentencia de Ralf Schumacher sobre Hamilton y Alonso que encendió el debate en la Fórmula 1

TELESHOW

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano Generación Dorada en un mano a mano entre Danelik y Daniela De Lucía

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano Generación Dorada en un mano a mano entre Danelik y Daniela De Lucía

Así fue el estreno de Triángulo Amoroso, la serie vertical protagonizada por Wanda Nara y Maxi López

La conmovedora vuelta de Mario Pergolini a Otro día perdido tras la muerte de su madre: “Pasé unos días difíciles”

Nazarena y Barbie Vélez contaron sus problemas de incontinencia urinaria y el nombre que le pusieron a sus partes íntimas

Rosenfeld confirmó la separación de Wanda Nara de Martín Migueles por sus problemas legales: “Ella le pidió explicaciones”

INFOBAE AMÉRICA

El precio del petróleo volvió a subir en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

El precio del petróleo volvió a subir en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

A pocas horas del vencimiento de la tregua temporal, Rusia lanzó un nuevo ataque con drones sobre Kiev y otras regiones de Ucrania

Bomberos de Costa Rica y Naviera Tambor realizaron simulacro de emergencia a bordo del ferry Tambor III en Paquera

Honduras reporta 122 casos de tosferina y 10 muertes salud llama a reforzar vacunación

Panamá registra más de 15,000 desplazamientos asociados a eventos hidrometeorológicos