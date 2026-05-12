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Honduras reporta 122 casos de tosferina y 10 muertes salud llama a reforzar vacunación

La Secretaría de Salud de Honduras alertó sobre el aumento de casos de tosferina en el país y reiteró el llamado a fortalecer la vacunación en embarazadas y menores de edad

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Una epidemia que el Estado prefiere no mirar: tos ferina. Foto: Difusión
La mayoría de las víctimas mortales por tosferina son bebés menores de tres meses, grupo considerado de mayor vulnerabilidad ante la enfermedad bacteriana.

La Secretaría de Salud de Honduras (SESAL) hizo un nuevo llamado a la población para reforzar la vacunación contra la tosferina, luego de confirmar 122 casos y 10 fallecimientos asociados a esta enfermedad en lo que va de 2026.

Las autoridades sanitarias advierten que la mayoría de las muertes registradas corresponde a bebés menores de tres meses.

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El jefe de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía, detalló que siete de los fallecimientos corresponden a recién nacidos menores de 30 días y otros tres a bebés de aproximadamente tres meses de edad.

“Son muertes totalmente prevenibles porque existe la vacuna”, señaló el funcionario, quien subrayó la importancia de fortalecer la inmunización durante el embarazo y en la primera etapa de vida de los menores.

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La tosferina, también conocida como pertussis, es una enfermedad bacteriana que afecta las vías respiratorias y puede provocar complicaciones severas, especialmente en recién nacidos y lactantes que aún no cuentan con protección inmunológica suficiente.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran ataques intensos de tos, dificultad para respirar, fiebre y episodios de asfixia, condiciones que en menores de edad pueden evolucionar rápidamente hacia cuadros graves.

Enfermedad prevenible

Las autoridades sanitarias recuerdan que la vacunación de mujeres embarazadas durante el último trimestre de gestación es una de las principales medidas de prevención, ya que permite transferir anticuerpos al bebé antes del nacimiento y protegerlo durante las primeras semanas de vida.

Honduras registra 122 casos confirmados de tosferina a nivel nacional y lamentablemente 10 decesos relacionados con esta enfermedad.
Honduras registra 122 casos confirmados de tosferina a nivel nacional y lamentablemente 10 decesos relacionados con esta enfermedad.

Según la SESAL, muchos de los fallecimientos registrados pudieron haberse evitado mediante la aplicación oportuna de la vacuna tanto en madres gestantes como en menores de edad.

“El compromiso de los padres, encargados y embarazadas es fundamental para evitar más muertes. Estas pérdidas pudieron haberse evitado mediante la vacunación oportuna”, remarcó Mejía.

Las autoridades insisten en la necesidad de cumplir con el esquema nacional de vacunación infantil, que contempla dosis contra la tosferina a partir de los dos meses de edad.

La Secretaría de Salud advierte que los retrasos en los esquemas de inmunización y la disminución en las coberturas vacunales en algunos sectores aumentan el riesgo de brotes y complicaciones graves.

En Honduras, las campañas de vacunación han enfrentado desafíos relacionados con desinformación, acceso irregular a servicios médicos en algunas comunidades y menos asistencia preventiva tras los efectos de la pandemia de COVID-19.

Especialistas en salud pública advierten que la tosferina sigue representando una amenaza importante para bebés no vacunados o con esquemas incompletos, especialmente en contextos donde disminuye la cobertura de inmunización.

Salud busca elevar la cobertura nacional de vacunación hasta el 95 %. (FOTO: La Prensa)
Salud busca elevar la cobertura nacional de vacunación hasta el 95 %. (FOTO: La Prensa)

Todos a vacunar

Ante el incremento de casos, la SESAL notificó que las vacunas continúan disponibles en hospitales, centros de salud y establecimientos públicos a nivel nacional.

Las autoridades exhortan a que mujeres embarazadas, padres y encargados acudan a los centros asistenciales más cercanos para completar los esquemas correspondientes y reducir el riesgo de nuevos contagios y fallecimientos.

A su vez, reiteran que la vacunación no solo protege a quienes reciben la dosis, sino que también contribuye a disminuir la circulación de la enfermedad dentro de las comunidades.

La alerta sanitaria se produce mientras varios países de la región han reportado incrementos de enfermedades respiratorias prevenibles por vacunación. Ante esto, organismos internacionales de salud insisten en la importancia de recuperar y mantener altas coberturas de inmunización infantil.

Mientras continúan los monitoreos epidemiológicos en Honduras, las autoridades sanitarias buscan evitar que los casos de tosferina sigan aumentando, especialmente entre recién nacidos y lactantes, considerados el grupo con mayor riesgo de mortalidad por esta enfermedad.

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