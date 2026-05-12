Panamá

Panamá registra más de 15,000 desplazamientos asociados a eventos hidrometeorológicos

Realizan consulta pública del Protocolo nacional para las reubicaciones planificadas

Guardar
Google icon
El aumento del nivel del mar avanza en las islas de Gardi Sugdub y Ukupa, en la comarca indígena de Guna Yala.
El aumento del nivel del mar avanza en las islas de Gardi Sugdub y Ukupa, en la comarca indígena de Guna Yala.

Los impactos crecientes del cambio climático ya están generando pérdidas, daños y desplazamientos, particularmente en comunidades rurales, costeras e indígenas de Panamá.

Entre 2012 y 2024, el país registró más de 15,000 desplazamientos internos, asociados a eventos hidrometeorológicos, lo que según las autoridades evidencia la necesidad de contar con herramientas de política pública que permitan actuar de manera anticipada, coordinada y basada en evidencia.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, se desarrolla un proceso de consulta pública a nivel nacional para fortalecer la propuesta del Protocolo Nacional de Reubicaciones Planificadas en Panamá, elaborada por el Comité Nacional de Cambio Climático.

Este instrumento busca establecer lineamientos, procedimientos y estándares mínimos para orientar los procesos de reubicación planificada como medida de último recurso frente a riesgos climáticos que no pueden ser gestionados en el lugar de origen, manifiesta el Ministerio de Ambiente.

PUBLICIDAD

El Protocolo propone una respuesta estructurada que prioriza soluciones en el territorio de origen, como medidas de adaptación y reducción de riesgos, y establece la reubicación como una opción excepcional, aplicable únicamente cuando no es posible garantizar condiciones de seguridad y vida digna.

Autoridades recogen aportes técnicos y comunitarios desde las experiencias y realidades territoriales.
Autoridades recogen aportes técnicos y comunitarios desde las experiencias y realidades territoriales.

El documento, de acuerdo a la entidad ministerial, ha sido construido mediante un proceso técnico y participativo que incluyó la revisión de marcos normativos, consultas sectoriales, trabajo de campo y análisis de experiencias recientes de reubicación en el país.

Tal es el caso de comunidades en la comarca indígena Guna Yala y en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.

De igual manera, el documento se fundamenta en el marco internacional de cambio climático y gestión del riesgo, así como en instrumentos nacionales como el Pacto de Panamá con la Naturaleza.

La consulta pública inició pasado 15 de abril del año en curso y hasta el momento se han desarrollado talleres virtuales y presenciales en 10 provincias y comarcas indígenas del país.

Más de 300 personas hasta la fecha han participado en este proceso, entre representantes de instituciones públicas, gobiernos locales, autoridades tradicionales, organismos internacionales, academia, sociedad civil y comunidades directamente expuestas a inundaciones, deslizamientos, erosión costera y aumento del nivel del mar.

Miembros de comunidades costeras indígenas son orientados sobre los desplazamientos.
Miembros de comunidades costeras indígenas son orientados sobre los desplazamientos.

Entre las comunidades participantes destacan Kosovo, en Puerto Caimito, El Retén, Soberanía, Farallón; Gardi Sugdub/Isberyala, así como comunidades afectadas por inundaciones y deslizamientos en Cerro Punta, Bambito, Alto Pineda, Paso Ancho y comunidades costeras de Panamá Este y Colón.

Estos espacios, de acuerdo con la entidad ambientalista, han permitido recoger aportes técnicos y comunitarios desde las experiencias y realidades territoriales.

Juan Carlos Monterrey, director nacional y representante especial para el Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, manifestó que “el Protocolo busca asegurar que, en los casos en que la reubicación sea necesaria, esta se realice de manera estructurada, coordinada y respetuosa de los derechos de las personas, evitando generar nuevas vulnerabilidades y fortaleciendo su resiliencia frente a los impactos del cambio climático”.

El Protocolo incorpora principios rectores como el enfoque de derechos humanos, la participación efectiva, la no discriminación, el enfoque de género e interseccionalidad, así como la transparencia y la rendición de cuentas.

De igual manera, plantea un proceso operativo en seis fases, desde la identificación del riesgo hasta la estabilización, seguimiento y cierre de los procesos, garantizando condiciones dignas, acceso a servicios y medios de vida sostenibles.

Las autoridades analizan la reducción de riesgos, y establecen la reubicación como una opción excepcional.
Las autoridades analizan la reducción de riesgos, y establecen la reubicación como una opción excepcional.

En junio de 2024 las autoridades iniciaron el primer traslado en el país de una comunidad indígena desde la pequeña isla de Gardí Sugdub, en la comarca Guna Yala, hasta tierra firme, debido al aumento significativo del nivel del mar como consecuencia inevitable del cambio climático.

El archipiélago de Guna Yala, también conocido como San Blas, está conformado por 365 pequeñas islas que están casi al nivel del mar.

Temas Relacionados

PanamáDesplazamientosReubicacionesEventosPlanificaciónGuna Yala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Siete de cada 10 casos judiciales en el sur de República Dominicana se resuelven en menos de un año

Un balance oficial revela que en el sur del país avanzan en eficiencia judicial y respuestas rápidas a los usuarios y que la satisfacción ciudadana alcanza altos niveles, evidenciando el impacto de estrategias de modernización aplicadas

Siete de cada 10 casos judiciales en el sur de República Dominicana se resuelven en menos de un año

La FAO y el gobierno de Guatemala suscriben acuerdo para fortalecer la seguridad alimentaria hasta 2029

El nuevo marco define prioridades para el desarrollo agrícola y la nutrición en el país, promoviendo la colaboración institucional y el apoyo internacional en la lucha contra la pobreza y la resiliencia ambiental

La FAO y el gobierno de Guatemala suscriben acuerdo para fortalecer la seguridad alimentaria hasta 2029

INCOFER recibe donación de dispositivos GPS de Portugal para modernizar el servicio ferroviario en Costa Rica

Los equipos permitirán a los usuarios conocer en tiempo real la ubicación de los trenes, horarios y tiempos estimados de llegada mediante una plataforma tecnológica integrada

INCOFER recibe donación de dispositivos GPS de Portugal para modernizar el servicio ferroviario en Costa Rica

Investigan pérdida de más de 100 mil quintales de granos en Honduras mientras exautoridades del IHMA rechazan irregularidades

El IHMA entregó documentación a la Fiscalía sobre auditorías internas iniciadas en enero, en respuesta a las denuncias por el mal estado de los productos almacenados.

Investigan pérdida de más de 100 mil quintales de granos en Honduras mientras exautoridades del IHMA rechazan irregularidades

El régimen de Nicaragua ordena el cierre de la emisora Stereo Romance y decomisa sus equipos

La administración nicaragüense puso fin a la transmisión de la radio, ejecutando el retiro de sus equipos principales tras una resolución oficial emitida por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos

El régimen de Nicaragua ordena el cierre de la emisora Stereo Romance y decomisa sus equipos

TECNO

Filtran el futuro de macOS 27: Safari se potencia y la interfaz da un salto visual

Filtran el futuro de macOS 27: Safari se potencia y la interfaz da un salto visual

La frase de Mark Zuckerberg sobre el éxito que hoy comparten millones de emprendedores

El auge del internet satelital: situaciones donde Starlink es útil y casos en los que no conviene

Así puedes limpiar los altavoces de tu móvil y recuperar el sonido original

Disney apuesta por robots más humanos con ReActor, el sistema que fusiona física e IA para perfeccionar movimientos complejos

ENTRETENIMIENTO

Las guitarras de Paul McCartney quedan retenidas en la aduana de Londres antes de una exhibición en Estados Unidos

Las guitarras de Paul McCartney quedan retenidas en la aduana de Londres antes de una exhibición en Estados Unidos

FKA Twigs interpretará a Josephine Baker en una nueva película biográfica

El universo de DC suma a Matthew Lillard en la secuela de ‘Superman’ dirigida por James Gunn

“Nos traumatizamos tanto que seguimos en contacto”: la historia detrás de la amistad en X-Men 2

‘El diario de la princesa’: la directora de la película revela detalles de la trama para la tercera entrega

MUNDO

La Unión Europea aseguró que Ucrania fortaleció su posición militar en la guerra con Rusia: “Putin está más débil que nunca”

La Unión Europea aseguró que Ucrania fortaleció su posición militar en la guerra con Rusia: “Putin está más débil que nunca”

Israel autorizó un tribunal especial para juzgar a los terroristas implicados en el ataque del 7 de octubre de 2023

Irán amenazó a Estados Unidos con represalias militares ante cualquier ataque contra su territorio: “Se llevarán una sorpresa”

Castillos, trufas negras, vinos premiados: 10 pueblos italianos que acaban de entrar en la lista más exclusiva del país

El lugar donde nació Winnie-the-Pooh existe, está en Inglaterra y cumple 100 años