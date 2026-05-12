Comienza el juicio por el crimen del adolescente que salió a cazar y apareció muerto en un estanque en Misiones

La zona donde fue encontrado el cuerpo de Cesar Tizato

El juicio oral por el asesinato de César Daniel Tizato, el adolescente de 15 años hallado muerto en un estanque de la localidad misionera de San José en octubre de 2020, comenzará este martes ante el Tribunal Penal Dos de Posadas.

El único imputado es Richard Arnaldo Cristaldo (49), quien enfrenta cargos por homicidio agravado por alevosía, delito que puede conllevar prisión perpetua.

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La primera audiencia comenzará a las 8.30 y se extenderá durante varias jornadas. La sesión inicial estará dedicada a la lectura del auto de elevación a juicio, elaborado por el Juzgado de Instrucción IV de Apóstoles.

Dani, como lo llamaban quienes lo conocían, nació y se crió en Gobernador López y se mudó a San José un año antes de su desaparición. Era el tercero de nueve hermanos y el mayor de los que acompañaron a su madre al barrio Pindapoy. En la localidad, se ganaba la vida con trabajos informales: entre ellos, reciclar neumáticos en desuso para convertirlos en macetas junto a su padrastro, con quien —según relataron sus amigos— la relación no era la mejor.

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Según lo recopilado en el expediente judicial, Tizato abandonó su casa a las 9 horas del 30 de agosto de 2020 en compañía de Cristaldo, quien pasó a buscarlo. El plan era ir a cazar en los terrenos privados de la firma Rosamonte, una estancia de unas 4.800 hectáreas ubicada en las cercanías de San José, en el límite con la provincia de Corrientes.

El adolescente tenía 15 años cuando fue asesinado

Cristaldo regresó solo más tarde y le comunicó a la madre del adolescente que su hijo se había quedado con unos conocidos que encontraron en el lugar. Esa versión sería el punto de partida de una búsqueda que se prolongaría 33 días.

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El operativo involucró a varias fuerzas de seguridad, organismos municipales y rastreos aéreos con el helicóptero provincial. El propio Cristaldo participó de la búsqueda. El cuerpo fue encontrado en un estanque alimentado por dos arroyos, a unos 2.000 metros lineales del punto donde el imputado dijo haber visto a Daniel por última vez.

El lugar, según consignó El Territorio al recorrerlo, se hallaba en medio de un monte tupido al que se accede tras recorrer menos de 100 metros con dificultad, desde un camino lateral que une la ruta 105 con la estancia. La campera del joven tenía piedras en su interior para hundir el cuerpo, lo que constituyó el primer indicio de que se trataba de un homicidio.

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Pese al avanzado estado de descomposición, la autopsia determinó que la muerte fue violenta y que la víctima podría haber recibido un disparo, compatible con el arma incautada al acusado. No fue posible realizar muestras genéticas para cotejo, aunque sí se halló material biológico en una alpargata y una mochila de Tizato, sin que coincidiera con ninguno de los detenidos en la causa.

Ante el hallazgo del cuerpo, Cristaldo fue arrestado por primera vez, pero recuperó la libertad el 11 de marzo de 2021 por falta de mérito. Durante un año permaneció en esa condición, hasta que en marzo de 2022 la Justicia ordenó su segunda detención, sustentada en la pericia del arma y otros elementos que lo señalaban como responsable.

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Llega al debate oral como único imputado, representado por el abogado José Reyes. La acusación estará a cargo del fiscal Vladimir Glinka, y se prevé la declaración de más de 30 testigos a lo largo del proceso.

Cuando se cumplió un año del crimen, María Ester Da Rosa, madre de Daniel, habló con El Territorio mientras Cristaldo aún gozaba de libertad. “Fue el hombre quien le llevó, es el único él, otro no puede ser”, afirmó. “Quien sacó el gurí de acá fue él y quien lo dejó allá fue él. Él fue el responsable, otro no”, añadió.

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Da Rosa describió el dolor de ver al imputado en su casa, con música y reuniones, mientras ella velaba la memoria de su hijo. “Uno se queda acá pensando que el gurí está bajo la tierra y él piola, haciendo como si no pasó nada”, expresó. Cerró con una reflexión sobre el descanso de Daniel: “Yo creo que mi hijo no descansa en paz. Con todo lo que le hicieron... no creo que descanse en paz, hasta que todo termine como corresponde”.