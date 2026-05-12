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Quién fue la última eliminada de Gran Hermano Generación Dorada en un mano a mano entre Danelik y Daniela De Lucía

Las jugadoras quedaron enfrentadas en la definición de la noche. La salida que dejó la casa llena de sorpresas, lágrimas y nuevas estrategias para lo que viene

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Daniela De Lucía se convirtió en la última eliminada de Gran Hermano Generación Dorada tras un empate reñido con Danelik Galazán (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió otra gala de eliminación, en una noche en la que la incertidumbre y el nerviosismo se apoderaron tanto de los participantes como de la audiencia. Con la placa oculta, alternando salvaciones reales y ficticias, la expectativa fue en aumento a medida que Santiago del Moro iba abriendo sobres y sacando de placa a los nominados uno a uno. Nadie sabía realmente quién estaba en riesgo, y el ambiente se llenó de miradas, susurros y corazones acelerados.

La dinámica del juego mantuvo a los jugadores y a los televidentes en vilo: primero fue Cinzia Francischiello quien respiró aliviada al saber que el público la había salvado, seguida por Emanuel Di Gioia y Franco Zunino. El desenlace final dejó un mano a mano inesperado, un versus entre dos mujeres de carácter fuerte y trayectorias distintas dentro de la casa: Danelik Galazán y Daniela De Lucía. Las dos aguardaron la resolución con la ansiedad propia de quienes saben que cada voto puede cambiarlo todo.

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El público decidió con el 52,9% de los votos negativos la salida de Daniela De Lucía, dejando a Danelik Galazán en competencia con el 47,1%
El público decidió con el 52,9% de los votos negativos la salida de Daniela De Lucía, dejando a Danelik Galazán en competencia con el 47,1%

El resultado fue tan ajustado como impactante. La definición sorprendió a muchos dentro y fuera del reality: el público, con el 52,9% de los votos negativos, eligió que una de ellas abandonara la casa, dejando a su rival en competencia con apenas el 47,1%. El desenlace, que parecía inclinarse para un lado por los comentarios en redes sociales y las encuestas previas, finalmente tomó otro rumbo y dejó al grupo en estado de shock.

La protagonista de la eliminación fue Daniela De Lucía, quien se convirtió en la nueva expulsada de Gran Hermano Generación Dorada. Coach motivacional de profesión, Daniela tuvo un recorrido particular en la casa: a pocos días de su ingreso debió salir temporalmente tras el fallecimiento de su padre, regresó para continuar la competencia y, hasta último momento, expresó su deseo de quedarse un mes más para disfrutar la experiencia. Su salida no solo fue un golpe para un grupo que perdió a su última representante, sino también para la dinámica de la convivencia, que ahora queda reconfigurada con nuevas alianzas y desafíos.

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El emotivo adiós de Daniela incluyó agradecimientos y el deseo de convertirse en analista del reality, tras haber reingresado luego de la muerte de su padre
El emotivo adiós de Daniela incluyó agradecimientos y el deseo de convertirse en analista del reality, tras haber reingresado luego de la muerte de su padre

La despedida de Daniela estuvo cargada de emoción y dignidad. Entre abrazos y lágrimas, agradeció a sus compañeros y a la producción por la experiencia vivida. “Cómo los voy a extrañar. Los quiero a todos. Voy a ver si cumplo el sueño de ser la analista de Gran Hermano”, dijo antes de cruzar la puerta y regresar a la vida real. El “Big” la despidió destacando su educación y respeto, mientras que sus compañeros le regalaron, a pedido suyo, una versión de “Un velero llamado libertad”, el clásico de José Luis Perales que sirvió como broche final a su paso por el reality.

El clima de sorpresa y tristeza fue generalizado. Danelik, lejos de festejar la permanencia, abrazó a Daniela en un gesto de respeto y contención que fue celebrado tanto por los presentes como por la audiencia. Con la eliminación de Daniela, el grupo que formaba junto a Andrea del Boca, Yipio, Jenny Mavinga y La Maciel quedó completamente desarmado, marcando un quiebre estratégico en la casa y fortaleciendo el posicionamiento de sus rivales.

La gala llegó en un momento clave del juego. El reality entra ahora en una fase decisiva, con todos los jugadores nominados en la llamada “placa planta” y el repechaje a punto de comenzar, lo que augura nuevos ingresos, sorpresas y cambios de rumbo en la competencia. Además, la producción anunció la llegada de la esperada prueba del auto, un clásico que pondrá a prueba la resistencia física y mental de los participantes con la posibilidad de ganar un auto 0km.

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