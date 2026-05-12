A pocas horas del vencimiento de la tregua temporal, Rusia lanzó un nuevo ataque con drones sobre Kiev y otras regiones de Ucrania

Bomberos trabajan en el lugar donde se encuentra una guardería dañada durante un ataque con drones rusos (REUTERS)

Las fuerzas rusas retomaron durante la madrugada del martes los ataques con drones sobre Kiev y otras regiones de Ucrania, pocas horas después del vencimiento de la tregua temporal de tres días entre Moscú y Kiev, según informaron autoridades ucranianas. Los bombardeos alcanzaron edificios residenciales, una guardería y otras infraestructuras civiles, mientras las defensas aéreas ucranianas volvieron a activarse en la capital.

“Los UAV enemigos se encuentran actualmente sobre Kiev. Por favor, permanezcan a salvo hasta que se levante la alerta”, escribió en Telegram Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev.

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Las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en Kiev por primera vez desde el viernes, antes de la entrada en vigor del alto el fuego temporal. La administración militar regional pidió a los residentes permanecer en refugios y advirtió sobre operaciones de defensa aérea en distintos puntos de la ciudad.

Según un periodista del medio local Kyiv Independent presente en la capital ucraniana, las primeras explosiones se escucharon alrededor de las 3:35 de la madrugada (hora local). Minutos después, Tkachenko informó que restos de un dron impactaron sobre el tejado de un edificio residencial de 16 plantas en el distrito de Obolon.

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Las autoridades también reportaron daños en zonas cercanas a Kiev. El gobernador regional, Mykola Kalashnyk, afirmó que drones rusos atacaron asentamientos civiles durante la noche. “Durante la noche, el enemigo volvió a atacar asentamientos pacíficos en la región. Edificios residenciales, instituciones educativas y la vida cotidiana de nuestra gente fueron alcanzados por ataques con drones”, escribió Kalashnyk en Telegram.

Una guardería dañada durante un ataque con drones rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia (REUTERS)

En el distrito de Fastiv, una guardería sufrió daños tras un ataque que provocó un incendio en el tejado del edificio. Además, las ventanas de un bloque residencial de cuatro plantas resultaron destruidas y dos viviendas particulares sufrieron daños materiales. “No se han registrado víctimas mortales entre la población”, indicó el funcionario regional.

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Kalashnyk añadió que “todos los servicios operativos están trabajando sobre el terreno” y sostuvo que las autoridades continúan con las tareas para eliminar las consecuencias del ataque y registrar los daños ocasionados.

La región de Dnipropetrovsk también sufrió una nueva ola de ataques rusos. El jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganzha, informó que una persona murió y otras cuatro resultaron heridas tras bombardeos registrados desde la noche del 11 de mayo.

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Según Ganzha, las fuerzas rusas atacaron más de 20 veces cinco distritos de la región mediante drones, artillería y bombardeos aéreos.

La región de Dnipropetrovsk también sufrió una nueva ola de ataques rusos (REUTERS)

Los nuevos ataques ocurrieron tras el vencimiento de la tregua temporal que se extendió del 9 al 11 de mayo. Durante esos días, Ucrania y Rusia intercambiaron acusaciones sobre ataques contra civiles y supuestas violaciones del cese de hostilidades.

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Durante el período de tregua no se registraron ataques aéreos a gran escala, aunque la Fuerza Aérea ucraniana informó sobre lanzamientos de drones rusos y el disparo de un misil balístico Iskander-M desde Crimea ocupada.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró el 11 de mayo que Ucrania suspendería los ataques de “sanciones de largo alcance” contra objetivos militares rusos si Moscú evitaba nuevos ataques masivos.

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Según el Kyiv Independent, Estados Unidos intenta nuevamente mediar para alcanzar un alto el fuego temporal entre Rusia y Ucrania a cambio de un eventual levantamiento de sanciones contra Moscú, luego de varios meses sin negociaciones directas entre ambas partes.

(Con información de AFP)

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