El pelotazo de Maxi Salas a la platea de River que la TV no captó y provocó la furia de los hinchas

El delantero correntino tuvo un polémico gesto tras el gol agónico de Juanfer Quintero, que llevó la definición de los cuartos de final ante San Lorenzo a los penales

Maximiliano Salas volvió a quedar en el centro de la polémica en River Plate. Esta vez, por un pelotazo que el delantero dirigió hacia una de las tribunas del estadio Monumental tras el gol agónico de Juan Fernando Quintero ante San Lorenzo que encendió las redes sociales y reavivó el malestar de una hinchada que ya venía con la paciencia al límite.

El episodio ocurrió en los últimos minutos del tiempo extra del partido por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. River perdía 2-1 y estaba al borde de la eliminación cuando Quintero convirtió un gol agónico para forzar la definición por penales. En medio del festejo colectivo, las cámaras captaron a Salas tomando una pelota apoyada en uno de los conos que reemplazan a los alcanzapelotas y rematándola con fuerza hacia la tribuna. El balón impactó en una pared sin golpear a ningún simpatizante, pero la imagen fue suficiente para desatar la indignación. Los hinchas que lo vieron en el momento lo insultaron de inmediato, y la furia se multiplicó en redes sociales durante las horas siguientes.

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El gesto de Salas no sorprendió del todo a quienes siguen de cerca su paso por el club. El atacante oriundo de Curuzú Cuatiá, Corrientes, atraviesa un período de rendimiento irregular que lo fue alejando del equipo titular. Desde la llegada del entrenador Eduardo Coudet, acumuló apenas cuatro titularidades, y su sequía goleadora se extendió por 19 partidos consecutivos hasta que rompió el maleficio en la fecha 12 de la Zona B del torneo, ante Estudiantes de Río Cuarto. Su anterior tanto lo había anotado el 2 de octubre de 2025, frente a Racing Club por la Copa Argentina. A pesar de haber convertido su penal en la definición ante San Lorenzo, la hinchada no le perdonó la actitud.

El mediocampista colombiano no pudo contener las lágrimas luego de sellar el pase del Millonario a los cuartos de final

La noche ante San Lorenzo también dejó otra imagen polémica, aunque de diferente naturaleza. Quintero, capitán del equipo, festejó su gol con insultos dirigidos a la platea. El contexto era elocuente: en los minutos previos al tanto, buena parte del Monumental coreaba “que se vayan todos” y el ya conocido “jugadores, la con... de su madre”.

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El colombiano festejó de manera eufórica pero con un gesto de enojo visible hacia los espectadores. Luego, ante los micrófonos, se quebró. “Antes del gol se estaba hablando de que nos fuéramos todos... le hemos dado mucho a este club y todavía tenemos mucho para dar”, declaró el mediocampista, con los ojos vidriosos. “Me pongo sentimental cuando hablo de esto”, agregó, antes de reconocer que el reclamo de las tribunas caló hondo en el plantel.

El colombiano expresó su sentir ante la hinchada luego del triunfo en penales y resaltó la hermandad dentro del plantel en una noche cargada de emociones

A diferencia de Salas, Quintero fue perdonado con rapidez por la parcialidad. La combinación de su gol salvador y sus palabras emotivas bastaron para que la bronca inicial se disipara entre los hinchas del Millonario, que también guardan un grato recuerdo por ser uno de los héroes de Madrid en la final de la Libertadores ante Boca Juniors. El caso del delantero correntino, en cambio, cerró la noche con más preguntas que respuestas sobre su continuidad en el club y su relación con una hinchada que nunca terminó de adoptarlo.

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Este miércoles, River Plate recibirá a Gimnasia en el Monumental por los cuartos de final del Torneo Apertura, el primer título que persigue el equipo bajo la conducción de Coudet.