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La llamativa reacción de Mascherano al hablar de Messi después de su polémica salida del Inter Miami

El ex entrenador rompió el silencio en un evento en México y fue breve pero directo al referirse al capitán de la Selección, semanas después de una renuncia que The Athletic vinculó a peleas en el vestuario

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El ex entrenador de Inter Miami habló por primera vez tras su salida del elenco norteamericano y se refirió a su capitán

“Bien, bien, siempre se ve bien”: con esa respuesta breve pero firme,Javier Mascherano habló por primera vez sobre Lionel Messi tras una salida del Inter Miami que estuvo lejos de ser tranquila. El ex entrenador del club de Florida reapareció en público casi un mes después de su renuncia, en un evento en México donde fanáticos de Barcelona y Real Madrid se reunieron para ver el clásico español, y sus palabras sobre el capitán de la selección argentina tomaron una dimensión particular a la luz del contexto que rodeó su partida.

La salida de Mascherano del Inter Miami, a mediados de abril, fue presentada oficialmente como una decisión por “razones personales”. Pero según reveló The Athletic, el trasfondo fue más turbulento: el detonante habría sido una discusión en el vestuario tras el empate del fin de semana previo a la renuncia, en un clima de malestar instalado desde la eliminación en octavos de final de la Concacaf Champions Cup a manos del Nashville SC. Ese resultado frustró las expectativas de un plantel que había mostrado un nivel alto en los playoffs de la MLS la temporada anterior.

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The Athletic, en una nota firmada por Tom Bogert, describió la dinámica entre Mascherano y Messi como intensa pero habitual entre dos figuras de ese calibre: “A menudo discutían o tenían acaloradas discusiones, pero algunas fuentes insisten en que es un comportamiento normal entre dos atletas de talla mundial”. El medio agregó que el “Jefecito” “no tenía miedo de desafiar a Messi y replicarle”, dado el vínculo forjado durante años de convivencia en la Selección y en el Barcelona.

Fue en ese contexto en el que Mascherano pronunció su escueta pero resonante valoración sobre Messi. Consultado por periodistas mexicanos sobre cómo vio al capitán argentino en sus últimos entrenamientos en Miami, respondió sin dudar: “Bien, bien. Siempre se ve bien”. La frase llegó a pocas semanas del inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y en medio de las dudas sobre el desgaste físico del delantero a sus 38 años.

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Javier Mascherano habló por primera vez tras su polémica salida como entrenador de Inter Miami: la llamativa reacción cuando le mencionaron a Lionel Messi (CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Anne-Marie Sorvin)
Javier Mascherano habló por primera vez tras su polémica salida como entrenador de Inter Miami: la llamativa reacción cuando le mencionaron a Lionel Messi (CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Anne-Marie Sorvin)

Mascherano también se mostró optimista sobre las chances de la selección argentina de defender el título conquistado en Qatar 2022. “Ojalá pueda repetir el campeonato, es lo que todos los argentinos deseamos. Argentina tiene un equipo que está en muy buena forma y eso genera grandes expectativas”, afirmó, según declaraciones recogidas por el Miami Herald.

El ex mediocampista, de 41 años, también abrió la puerta a un posible regreso al banco de suplentes en la Liga MX. “Si se presenta la oportunidad, ¿por qué no? Es una liga competitiva con buenos jugadores, equipos fuertes y partidos entretenidos”, dijo ante la consulta de la prensa local. Destacó además la presencia de varios entrenadores argentinos en el fútbol mexicano como otro motivo para seguir esa competencia de cerca.

Mascherano fue el cuarto técnico en ocupar el banco del Inter Miami desde la fundación de la franquicia en 2020, sin contar la gestión interina de Javier Morales en 2023. Bajo su conducción, el equipo conquistó el título de la MLS Cup en 2025. Al momento de su renuncia, el club ocupaba el tercer lugar en la Conferencia Este con tres victorias, un empate y tres derrotas. Entre los candidatos para asumir la conducción de forma permanente, Miami Herald y Sports Illustrated mencionaron a Xavi Hernández, ex compañero de Messi en el Barcelona, además de los argentinos Marcelo Gallardo, Hernán Crespo, Martín Palermo y Matías Almeyda.

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