El precio del petróleo volvió a subir en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

El precio del petróleo volvió a subir en medio de la incertidumbre en Medio Oriente (REUTERS)

El precio internacional del petróleo subió este martes después de que se estancaran las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y creciera la incertidumbre sobre la continuidad del frágil alto el fuego en Medio Oriente, mientras el cierre del estrecho de Ormuz mantuvo bajo presión a los mercados energéticos globales.

El barril de crudo Brent, referencia internacional, avanzó un 1% y cotizó en torno a los 105 dólares durante las operaciones asiáticas, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense también subió cerca de un 1% hasta los 99 dólares por barril. El alza llegó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara la contrapropuesta iraní para poner fin al conflicto.

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Trump calificó la propuesta de Teherán como “basura” y afirmó que el alto el fuego se encuentra con “soporte vital”. El mandatario sostuvo además que la tregua es “increíblemente débil” tras el rechazo iraní a las exigencias de Washington.

La falta de avances en las negociaciones mantuvo prácticamente cerrado el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el comercio mundial de petróleo. La interrupción del tránsito de petroleros en la zona alimentó el temor de una reducción sostenida en la oferta global de crudo.

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La guerra elevó el precio del Brent desde niveles cercanos a los 70 dólares previos al conflicto y trasladó presión inflacionaria a distintas economías. Los buques petroleros permanecen varados en el golfo Pérsico mientras esperan condiciones de seguridad para retomar sus rutas comerciales.

La guerra elevó el precio del Brent desde niveles cercanos a los 70 dólares previos al conflicto y trasladó presión inflacionaria a distintas economías (REUTERS)

A pesar del aumento del petróleo, los mercados financieros operaron con movimientos moderados. Operadores e inversores mantuvieron una postura de cautela mientras el conflicto entra en su décima semana sin una resolución clara.

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En Asia, las bolsas mostraron resultados mixtos. El índice Nikkei 225 de Japón subió alrededor de un 0,6%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong avanzó un 0,2%. En contraste, el índice Compuesto de Shanghái cayó cerca de un 0,2%.

El Kospi de Corea del Sur comenzó la jornada con ganancias, pero luego borró esas subas y terminó en baja. Analistas atribuyeron el movimiento a preocupaciones sobre una excesiva dependencia del sector tecnológico y de las expectativas ligadas a la inteligencia artificial.

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En Wall Street, los principales índices terminaron la jornada anterior con leves ganancias gracias al impulso de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial. El índice S&P 500 avanzó un 0,2% y quedó nuevamente cerca de máximos históricos, mientras que el Dow Jones ganó 95 puntos y el Nasdaq también cerró en terreno positivo.

El mercado siguió además de cerca la visita del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, a Japón, donde mantendrá conversaciones sobre cuestiones monetarias y comerciales.

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Operadores de divisas reaccionan junto a una pantalla con el índice surcoreano Korea Composite Stock Price Index (KOSPI), a la izquierda, en la sala de operaciones del banco Hana en Seúl, Corea del Sur, el martes 12 de mayo de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon)

La atención internacional también se concentra en el viaje que Trump realizará esta semana a China. Según funcionarios estadounidenses, el mandatario planea abordar con el líder Xi Jinping la guerra con Irán y las compras chinas de petróleo iraní sancionado.

Directivos empresariales como Elon Musk y Tim Cook acompañarán parte de la agenda comercial estadounidense en Beijing. Funcionarios iraníes siguen de cerca la visita de Trump a China, mientras Beijing mantiene contactos diplomáticos discretos para intentar destrabar la crisis regional.

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(Con información de AP y AFP)