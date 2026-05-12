Mundo

El precio del petróleo volvió a subir en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

La referencia internacional Brent ganó un 1% y alcanzó los 105 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense avanzó otro 1% hasta los 99 dólares

Guardar
Google icon
El precio del petróleo volvió a subir en medio de la incertidumbre en Medio Oriente (REUTERS)
El precio del petróleo volvió a subir en medio de la incertidumbre en Medio Oriente (REUTERS)

El precio internacional del petróleo subió este martes después de que se estancaran las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y creciera la incertidumbre sobre la continuidad del frágil alto el fuego en Medio Oriente, mientras el cierre del estrecho de Ormuz mantuvo bajo presión a los mercados energéticos globales.

El barril de crudo Brent, referencia internacional, avanzó un 1% y cotizó en torno a los 105 dólares durante las operaciones asiáticas, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense también subió cerca de un 1% hasta los 99 dólares por barril. El alza llegó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara la contrapropuesta iraní para poner fin al conflicto.

PUBLICIDAD

Trump calificó la propuesta de Teherán como “basura” y afirmó que el alto el fuego se encuentra con “soporte vital”. El mandatario sostuvo además que la tregua es “increíblemente débil” tras el rechazo iraní a las exigencias de Washington.

La falta de avances en las negociaciones mantuvo prácticamente cerrado el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el comercio mundial de petróleo. La interrupción del tránsito de petroleros en la zona alimentó el temor de una reducción sostenida en la oferta global de crudo.

PUBLICIDAD

La guerra elevó el precio del Brent desde niveles cercanos a los 70 dólares previos al conflicto y trasladó presión inflacionaria a distintas economías. Los buques petroleros permanecen varados en el golfo Pérsico mientras esperan condiciones de seguridad para retomar sus rutas comerciales.

La guerra elevó el precio del Brent desde niveles cercanos a los 70 dólares previos al conflicto y trasladó presión inflacionaria a distintas economías (REUTERS)
La guerra elevó el precio del Brent desde niveles cercanos a los 70 dólares previos al conflicto y trasladó presión inflacionaria a distintas economías (REUTERS)

A pesar del aumento del petróleo, los mercados financieros operaron con movimientos moderados. Operadores e inversores mantuvieron una postura de cautela mientras el conflicto entra en su décima semana sin una resolución clara.

En Asia, las bolsas mostraron resultados mixtos. El índice Nikkei 225 de Japón subió alrededor de un 0,6%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong avanzó un 0,2%. En contraste, el índice Compuesto de Shanghái cayó cerca de un 0,2%.

El Kospi de Corea del Sur comenzó la jornada con ganancias, pero luego borró esas subas y terminó en baja. Analistas atribuyeron el movimiento a preocupaciones sobre una excesiva dependencia del sector tecnológico y de las expectativas ligadas a la inteligencia artificial.

En Wall Street, los principales índices terminaron la jornada anterior con leves ganancias gracias al impulso de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial. El índice S&P 500 avanzó un 0,2% y quedó nuevamente cerca de máximos históricos, mientras que el Dow Jones ganó 95 puntos y el Nasdaq también cerró en terreno positivo.

El mercado siguió además de cerca la visita del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, a Japón, donde mantendrá conversaciones sobre cuestiones monetarias y comerciales.

Operadores de divisas reaccionan junto a una pantalla con el índice surcoreano Korea Composite Stock Price Index (KOSPI), a la izquierda, en la sala de operaciones del banco Hana en Seúl, Corea del Sur, el martes 12 de mayo de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon)
Operadores de divisas reaccionan junto a una pantalla con el índice surcoreano Korea Composite Stock Price Index (KOSPI), a la izquierda, en la sala de operaciones del banco Hana en Seúl, Corea del Sur, el martes 12 de mayo de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon)

La atención internacional también se concentra en el viaje que Trump realizará esta semana a China. Según funcionarios estadounidenses, el mandatario planea abordar con el líder Xi Jinping la guerra con Irán y las compras chinas de petróleo iraní sancionado.

Directivos empresariales como Elon Musk y Tim Cook acompañarán parte de la agenda comercial estadounidense en Beijing. Funcionarios iraníes siguen de cerca la visita de Trump a China, mientras Beijing mantiene contactos diplomáticos discretos para intentar destrabar la crisis regional.

(Con información de AP y AFP)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteIránEstados UnidosBrentPetróleoWTIWest Texas IntermediateGasGolfo PérsicoÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A pocas horas del vencimiento de la tregua temporal, Rusia lanzó un nuevo ataque con drones sobre Kiev y otras regiones de Ucrania

Los bombardeos alcanzaron edificios residenciales, una guardería y otras infraestructuras civiles, mientras las defensas aéreas ucranianas volvieron a activarse en la capital

A pocas horas del vencimiento de la tregua temporal, Rusia lanzó un nuevo ataque con drones sobre Kiev y otras regiones de Ucrania

La Unión Europea aseguró que Ucrania fortaleció su posición militar en la guerra con Rusia: “Putin está más débil que nunca”

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, remarcó que Kiev atraviesa su mejor momento y que Moscú enfrenta una situación crítica en el frente. “Son señales claras de que las dinámicas de la guerra están cambiando”, dijo

La Unión Europea aseguró que Ucrania fortaleció su posición militar en la guerra con Rusia: “Putin está más débil que nunca”

Israel autorizó un tribunal especial para juzgar a los terroristas implicados en el ataque del 7 de octubre de 2023

El Parlamento israelí dio luz verde a una corte militar extraordinaria para procesar a cientos de palestinos señalados por la ofensiva de Hamas. Algunos podrían enfrentar la pena de muerte

Israel autorizó un tribunal especial para juzgar a los terroristas implicados en el ataque del 7 de octubre de 2023

Irán amenazó a Estados Unidos con represalias militares ante cualquier ataque contra su territorio: “Se llevarán una sorpresa”

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo que las fuerzas armadas están listas “para responder e infligir una lección ante cualquier agresión”

Irán amenazó a Estados Unidos con represalias militares ante cualquier ataque contra su territorio: “Se llevarán una sorpresa”

Castillos, trufas negras, vinos premiados: 10 pueblos italianos que acaban de entrar en la lista más exclusiva del país

La asociación que certifica los destinos rurales más auténticos de la península sumó 7 nuevas localidades a su red oficial, con incorporaciones que van desde los Alpes del Valle de Aosta hasta las colinas volcánicas de Sicilia, según Condé Nast Traveler

Castillos, trufas negras, vinos premiados: 10 pueblos italianos que acaban de entrar en la lista más exclusiva del país
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Colpensiones alerta que decisión del Consejo de Estado bloquearía el pago de pensiones a afiliados trasladados

Colpensiones alerta que decisión del Consejo de Estado bloquearía el pago de pensiones a afiliados trasladados

Hackers rusos atacaron la red de agua en Polonia y trataron de dejar el país a oscuras en 2025

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 12 de mayo de 2026

Clima en CDMX y Edomex hoy martes 12 de mayo en vivo: activan alerta púrpura por lluvias en cuatro alcaldías

Comienza el juicio por el crimen del adolescente que salió a cazar y apareció muerto en un estanque en Misiones

INFOBAE AMÉRICA

A pocas horas del vencimiento de la tregua temporal, Rusia lanzó un nuevo ataque con drones sobre Kiev y otras regiones de Ucrania

A pocas horas del vencimiento de la tregua temporal, Rusia lanzó un nuevo ataque con drones sobre Kiev y otras regiones de Ucrania

Bomberos de Costa Rica y Naviera Tambor realizaron simulacro de emergencia a bordo del ferry Tambor III en Paquera

Honduras reporta 122 casos de tosferina y 10 muertes salud llama a reforzar vacunación

Panamá registra más de 15,000 desplazamientos asociados a eventos hidrometeorológicos

Desde Taylor Swift hasta los Oscar, el “Hamlet”, de 400 años de antigüedad, florece en la era de TikTok

ENTRETENIMIENTO

En marcha una película de ‘Westworld’ con el guionista de ‘Jurassic Park’

En marcha una película de ‘Westworld’ con el guionista de ‘Jurassic Park’

La saga de fantasía con más fans, tendrá por fin su serie en Amazon producida por Michael B. Jordan: “Una de las adaptaciones más esperadas”

La tercera temporada de ‘El señor de los anillos: Los anillos de poder’, ya tiene fecha de estreno: “Su escala es cinematográfica”

Las guitarras de Paul McCartney quedan retenidas en la aduana de Londres antes de una exhibición en Estados Unidos

FKA Twigs interpretará a Josephine Baker en una nueva película biográfica