Rosenfeld confirmó la separación de Wanda Nara de Martín Migueles por sus problemas legales: “Ella le pidió explicaciones”

La abogada habló de los problemas legales del empresario y cómo afectaron el noviazgo que terminó en ruptura (Video: LAM/ América TV)

La confirmación de la separación de Wanda Nara y Martín Migueles llegó de la mano de su abogada y amiga, Ana Rosenfeld, en una entrevista en LAM (América TV). En medio de rumores crecientes y un trasfondo judicial complejo para el empresario, la abogada detalló los motivos de la ruptura y las condiciones que impuso la conductora para mantener distancia.

El final de la pareja se produce cuando Migueles enfrenta una investigación por presuntas maniobras financieras, mientras la propia conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) atraviesa un gran momento profesional y se reavivan versiones de celos vinculados a su compañero de filmación, Agustín Bernasconi.

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Rosenfeld explicó que Wanda tomó distancia de Migueles en un contexto marcado por la incertidumbre judicial y la exposición pública. Según la abogada, la empresaria “le apuesta” a sus relaciones, pero en este caso priorizó que “se transparente y se sepa verdaderamente cuál es el grado de complicación que puede tener Martín en este momento”. La letrada remarcó que la decisión de separarse está vinculada al deseo de que se esclarezcan las responsabilidades legales: “Wanda nunca estaría al lado de una persona que tiene un grado de responsabilidad y culpabilidad”.

“Wanda nunca estaría al lado de una persona con grado de culpabilidad”, señaló Ana Rosenfeld sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles (Instagram)

“Ella habló con Martín y él, por supuesto, le dijo que es absolutamente inocente y que su inocencia la va a mostrar en la Justicia”, señaló. Según Rosenfeld, “el viernes ya está de regreso en la Argentina” y el futuro de la pareja depende en parte de lo que se aclare en el expediente judicial.

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La separación de la pareja se produce el mismo día en que Martín Migueles debió declarar en los tribunales de Comodoro Py. El empresario está siendo investigado en una causa por supuestas maniobras con el “rulo cambiario” durante el cepo implementado en el gobierno de Alberto Fernández. En su descargo, Migueles negó haber pagado coimas o haber actuado fuera de la ley y explicó que su rol fue el de intermediario en gestiones de permisos de importación.

Rosenfeld precisó que Wanda consultó a su abogado penalista, Yamil Castro Bianchi, para interiorizarse sobre el caso y conocer el grado de responsabilidad de Migueles. El proceso judicial y la incertidumbre sobre el futuro legal del empresario fueron determinantes en la decisión de Wanda de tomar distancia.

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“La Justicia determinará el futuro de la relación”, puntualizó la letrada y amiga de la conductora

Desde hace días, circulaban especulaciones sobre la crisis entre Wanda y Migueles, en medio de versiones de celos por Agustín Bernasconi, el actor con quien Wanda comparte rodaje en Uruguay y con quien habría tenido un vínculo en el pasado. Rosenfeld admitió que “Martín es celoso” y que este factor, sumado a los problemas legales, generó tensiones adicionales en la pareja.

Los panelistas de LAM indagaron sobre la influencia de Bernasconi en la ruptura y la posibilidad de que los celos hayan acelerado la separación. Rosenfeld no negó la existencia de conflictos personales y señaló que la relación transitaba un “impasse” desde hacía un mes. “No son solamente los problemas legales que él está teniendo”, afirmó.

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Consultada sobre posibles negocios conjuntos entre Wanda Nara y Migueles, Rosenfeld fue tajante: “No”. Relató que en el pasado intervino para frenar operaciones riesgosas que involucraban a otros ex de Wanda, pero aclaró que desconoce si en este caso hubo transacciones entre la empresaria y Migueles. Ante la insistencia por los supuestos regalos de terrenos y vehículos de lujo, la abogada respondió: “No sé quién pagó el viaje, no sé si lo pagó él o lo pagó Wanda”.

“Martín es celoso y eso influyó en la crisis”, afirmó la abogada

A lo largo de la entrevista, Ana Rosenfeld resaltó la capacidad de Wanda Nara para manejar situaciones complejas y su costumbre de confiar en el asesoramiento legal, especialmente desde la intervención de Yamil Castro Bianchi tras la destitución de su anterior abogado, Payarola. La abogada confesó que solo vio una vez a Migueles y que su impresión fue la de alguien “agradable, contenedor”, pero enfatizó que no se involucró en los detalles personales del romance.

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