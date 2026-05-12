El Ministerio de Salud profundiza la investigación sobre hantavirus en Ushuaia tras el brote en el crucero

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius generó alerta sanitaria nacional e internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió desde el puerto de Ushuaia, puso en alerta a las autoridades sanitarias nacionales e internacionales.

Ante la incertidumbre sobre el posible origen de los contagios, equipos técnicos del instituto ANLIS-Malbrán viajarán en los próximos días a la región para profundizar la investigación epidemiológica, según pudo saber Infobae.

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Preparan operativos para capturar y analizar roedores en las zonas vinculadas al itinerario de los casos, con el objetivo de determinar la presencia del virus en reservorios naturales y así establecer el riesgo real de transmisión local.

Recientemente, autoridades sanitarias de Tierra del Fuego señalaron en un comunicado: “Respecto a la situación epidemiológica de la provincia y la región, desde la Dirección Nacional de Epidemiología destacaron que Tierra del Fuego no tiene presencia de hantavirus y que no ha registrado casos desde que esta enfermedad se incorporó a los eventos de notificación obligatoria en nuestro país, en el año 1996 y su provincia vecina, Santa Cruz, no registra casos desde hace 7 años. Actualmente, la región Sur se encuentra en zona de seguridad, con solo 10 casos notificados en Neuquén, Río Negro, y Chubut durante la temporada 2025-2026”.

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El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego y la OMS confirmaron el seguimiento activo de los casos sospechosos de hantavirus vinculados al crucero MV Hondius (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brote en el MV Hondius y la respuesta internacional

En otro comunicado, el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego informó que se realiza un seguimiento activo de la situación relacionada con los casos de hantavirus reportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el crucero MV Hondius. El buque, proveniente de Montevideo, ingresó al puerto local el 16 de noviembre de 2025 y zarpó nuevamente el 1 de abril de 2026.

El 2 de mayo, la OMS recibió el reporte sobre un grupo de pasajeros con enfermedad respiratoria grave a bordo. Hasta el 4 de mayo, se identificaron siete casos, de los cuales dos fueron confirmados por laboratorio y cinco se consideraron sospechosos, incluyendo tres fallecimientos y un paciente en estado crítico.

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Según el comunicado oficial del Gobierno de Tierra del Fuego, el director de Epidemiología y Salud Ambiental, Juan Petrina, sostuvo que la posibilidad de contagio local es “prácticamente nula” y remarcó que el territorio fueguino no registra antecedentes de la enfermedad.

Explicó que el hecho responde al largo período de incubación del virus y no a fallas en los controles portuarios: “Los tiempos no son compatibles con un contagio producido en Tierra del Fuego ni tampoco con contagios en tierra. Cuando la persona comenzó a cursar el período de transmisibilidad ya se encontraba a bordo del barco”. Según informes del Ministerio de Salud de Argentina, el período de incubación puede extenderse desde 4 hasta 45 días, con un promedio habitual cercano a las dos semanas.

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El crucero MV Hondius /REUTERS/Hannah McKay

El Ministerio de Salud de la Nación de Argentina y la ANLIS-Malbrán han coordinado el envío de ARN y placas de ELISA del virus Andes a laboratorios de España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y Reino Unido, en un esfuerzo internacional para intensificar la vigilancia epidemiológica por posibles brotes de hantavirus y fortalecer la capacidad diagnóstica fuera del país. La distribución de estos materiales permitirá que los sistemas sanitarios puedan detectar el virus en personas, con una capacidad estimada de 2.500 determinaciones diagnósticas, y realizar estudios serológicos para identificar anticuerpos específicos contra el virus en suero humano.

Esta acción regional se enmarca en la cooperación técnica internacional impulsada por Argentina tras la detección de un caso índice en viajeros de Países Bajos. Además del material de laboratorio, se están entregando guías para diagnóstico y protocolos de tratamiento a los laboratorios colaboradores, con el objetivo de estandarizar y garantizar el abordaje sanitario adecuado ante potenciales contagios.

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El itinerario de los casos índice y la investigación epidemiológica en Patagonia

El seguimiento de los primeros casos registrados en personas extranjeras se ha apoyado en una exhaustiva reconstrucción de los trayectos realizados por los ciudadanos neerlandeses en territorio argentino y chileno. ANLIS-Malbrán y el Ministerio de Salud de la Nación, junto con autoridades provinciales de Tierra del Fuego y otras jurisdicciones patagónicas, identificaron que los viajeros provenientes de Países Bajos ingresaron a Argentina el 27 de noviembre del año pasado y permanecieron en el país y Chile durante aproximadamente 84 días en total, alternando recorridos en automóvil por diferentes regiones.

El itinerario minucioso de los ciudadanos neerlandeses entre Argentina y Chile ayuda a delimitar posibles áreas de exposición al hantavirus en la Patagonia /SAREM

Su itinerario incluyó el cruce a Chile el 7 de enero, el ingreso a la provincia de Neuquén el 31 de enero y una nueva visita a Chile doce días después. Posteriormente, se trasladaron de Chile a Mendoza, donde emprendieron un viaje de 20 días hacia Misiones, cruzaron a Uruguay el 13 de marzo y regresaron a Argentina para dirigirse a Ushuaia, desde donde salieron el 1 de abril. Este seguimiento minucioso busca identificar los posibles lugares de exposición al virus Andes para delimitar las áreas de riesgo.

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El principal reservorio del virus en Argentina corresponde a roedores de la subfamilia Sigmodontinae, en particular el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus). En la isla Grande de Tierra del Fuego se describió una subespecie (O. longicaudatus magallanicus), aunque se desconoce su potencial como reservorio natural del virus.

Petrina, reafirmó que “los registros históricos de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin continúan marcando cero casos. Esa situación se mantiene hasta la semana epidemiológica actual”. Además, destacó que las características insulares del territorio fueguino constituyen una barrera natural para el ingreso de especies reservorio del virus.

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La cepa Andes, detectada en el brote del MV Hondius, tiene antecedentes de circulación solo en Chubut, Río Negro, Neuquén y el sur de Chile según secuenciación genómica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones epidemiológicas, encabezadas por el Ministerio de Salud de la Nación en articulación con organismos internacionales, siguen en curso. La provincia aporta toda la información disponible y sostiene que “la posibilidad de que este contagio se haya producido aquí es prácticamente nula”.

Investigación local y cooperación científica

La ANLIS-Malbrán dispuso el traslado de equipos técnicos a Ushuaia con el objetivo de detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales. Estas acciones forman parte de la estrategia de vigilancia epidemiológica intensificada que se desarrolla en coordinación con las jurisdicciones patagónicas.

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Hasta el momento, no se identificaron casos asociados en el país. La variante del virus detectada en el brote corresponde a la cepa Andes, que solo presenta antecedentes de circulación en Chubut, Río Negro, Neuquén y el sur de Chile. La secuenciación genómica realizada a uno de los pacientes internados en Sudáfrica permitió identificar la cepa, mientras se realizan nuevos estudios para determinar su posible origen geográfico.

La OMS, a través de su director general, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que el riesgo para la salud pública mundial se considera bajo. Destacó la importancia de la cooperación y la solidaridad globales para enfrentar amenazas sanitarias que no reconocen fronteras.