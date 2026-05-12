La sorpresiva declaración de Gavi tras el título del Barcelona: del inmenso elogio para Messi a su selección candidata en el Mundial

El mediocampista español ubicó a la Albiceleste como la máxima aspirante al trofeo y reconoció su admiración por Lionel Messi

La reciente consagración del Barcelona en LaLiga, tras un triunfo determinante en el clásico frente al Real Madrid, desató una ola de festejos entre los aficionados y el plantel. El equipo catalán selló su título gracias a dos goles, uno de Marcus Rashford y otro de Ferran Torres, que resultaron suficientes para imponerse en el Camp Nou este domingo.

Mientras se vivía la euforia en el terreno de juego, una voz se destacó en la cobertura luego del triunfo. Gavi conversó con DSports y compartió una mirada sobre el próximo gran desafío futbolístico. El jugador no titubeó al señalar quién es, a su juicio, el principal candidato a ganar la Copa del Mundo: “Al final, obviamente, el pasado lo ganó Argentina, yo creo que son los favoritos porque han ganado el pasado Mundial”, afirmó el mediocampista de 21 años.

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Gavi celebró el título de la liga de España con el Barcelona REUTERS/Nacho Doce

Según explicó Gavi, la Albiceleste parte con ventaja por ser la vigente campeona, tras conquistar el título en Qatar. A su vez, dejó ver el respeto y admiración que siente por el capitán de la selección argentina: “Para mí, Leo Messi es el mejor, donde esté pues será la mejor selección, es así”, expresó el joven mediocampista sobre el astro argentino, quien celebró el logro del Barça a la distancia.

En ese diálogo, Gavi no solo ponderó las virtudes del conjunto sudamericano, sino que también expuso su anhelo de ver a España nuevamente en la cima del fútbol mundial. “Pero obviamente España también tiene muy buenos jugadores y ojalá podamos llevarnos la Copa del Mundo” reconoció el actual campeón de LaLiga. Por su parte, la Roja únicamente acumula una estrella en su camiseta en cuanto a Mundiales, debido a que solo logró su primera y única consagración en Sudáfrica 2010, gracias al gol de Andrés Iniesta en la final ante Países Bajos.

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El mediocampista español señaló a la selección argentina como la máxima candidata a ganar el Mundial (REUTERS/Albert Gea)

La autoconfianza no es ajena al vestuario español. España llega al Mundial tras proclamarse campeona de la Eurocopa y como finalista en las dos últimas ediciones de la UEFA Nations League. En una de esas finales, superó a Croacia, mientras en la otra, cayó ante Portugal. Este presente competitivo renovó la esperanza de la afición española en repetir la hazaña de 2010.

Este lunes también se confirmó que Gavi ha sido incluido en la prelista de 55 convocados por Luis de la Fuente para la Copa del Mundo, lo que subraya su peso dentro del plantel nacional. El joven futbolista se perfila como una de las piezas clave del recambio generacional español en un mediocampo conformado por Martín Zubimendi, Pedri, Dani Olmo, Fermín López, Fabián Ruiz, Aleix García, Pablo Barrios, Carlos Soler y Pablo Fornals.

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España integra el Grupo H en el Mundial junto con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay (RFEF)

De cara a la fase de grupos del Mundial 2026, Argentina encabeza el Grupo J. Su debut será el 17 de junio ante Argelia en Kansas City, continuará el 22 frente a Austria en Arlington y cerrará la etapa inicial el 28 de junio contra Jordania, nuevamente en Arlington.

Por su parte, España forma parte del Grupo H. El seleccionado europeo enfrentará en su primer encuentro a Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta. El segundo partido lo jugará el 21 de junio contra Arabia Saudita, también en Atlanta, y su tercer compromiso será el 26 de junio ante Uruguay en el Estadio Guadalajara.

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