Tendencias

Cantar puede mejorar la salud del cerebro, el corazón y el sistema inmunológico, según expertos

Especialistas en neurociencia y musicoterapia recopilaron evidencia internacional que demuestra efectos positivos de prácticas vocales habituales. Cómo obtener todos los beneficios, de acuerdo con un informe de The Telegraph

Guardar
El canto activa mecanismos fisiológicos
El canto activa mecanismos fisiológicos que benefician la salud cerebral, cardiovascular, inmunológica y respiratoria, según estudios científicos recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cantar suele vincularse con el entretenimiento, la expresión emocional o las celebraciones colectivas, pero la evidencia científica indica que su impacto trasciende el ámbito recreativo.

Investigaciones recientes demostraron que esta práctica cotidiana activa mecanismos fisiológicos asociados con la salud cerebral, la función cardiovascular, el sistema inmunológico y la capacidad respiratoria.

Un informe publicado por The Telegraph reúne estudios internacionales y el aporte de especialistas en musicoterapia y psicobiología para explicar cómo una actividad accesible y sin exigencias técnicas específicas produce efectos biológicos medibles.

El análisis aborda desde el fortalecimiento de las defensas hasta mejoras en la memoria, el lenguaje y la tolerancia al dolor, a partir de datos respaldados por investigaciones académicas.

Un estímulo fisiológico medible

Marianne Rizkallah, experta en musicoterapia y directora de North London Music Therapy, afirmó al medio británico que las investigaciones demostraron que cantar es excelente para nosotros físicamente, incluso para la salud respiratoria y cardiovascular, la función inmunológica y la memoria”.

Especialistas en musicoterapia destacan que
Especialistas en musicoterapia destacan que el canto libera endorfinas, dopamina y oxitocina, sustancias que mejoran el ánimo y reducen el estrés (Crédito: Freepik)

Rizkallah, cantante profesional y entrenadora vocal, trabaja con personas con enfermedades pulmonares, trastornos neurológicos y demencia.

Durante una clase en la Guildhall School of Music & Drama de Londres, Rizkallah explicó que el efecto positivo del canto también se relaciona con el placer. “Cantar libera endorfinas, dopamina y oxitocina, las sustancias químicas del bienestar asociadas a la alegría y los vínculos, y además estimula el nervio vago, lo que reduce el estrés y mejora el ánimo”, indicó.

Refuerzo del sistema inmune y protección cerebral

Diversos estudios citados por The Telegraph concluyeron que el canto fortalece las defensas. Una investigación alemana comparó a quienes cantaban con personas que solo escuchaban música y detectó niveles más altos de inmunoglobulina A, un anticuerpo clave en la respuesta inmunitaria, en quienes practicaban el canto.

La doctora Daisy Fancourt, profesora de psicobiología y epidemiología en el University College de Londres, dirigió varias investigaciones sobre el impacto del canto en el sistema inmune.

El canto regular en coros
El canto regular en coros incrementa la producción de citocinas, proteínas esenciales para combatir enfermedades, especialmente en pacientes con cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

En pacientes con cáncer, cantar semanalmente en un coro durante una hora se asoció con un incremento de citocinas, proteínas que ayudan al organismo a combatir enfermedades.

Fancourt explicó que “cuando las personas cantan se activan ciertos procesos biológicos, que parecen incluir la función inmunitaria”, y resaltó que la regularidad es determinante para sostener estos efectos.

La relación entre el canto y la memoria se apoya en bases neurocientíficas sólidas. Al activar zonas auditivas, motoras, emocionales y del lenguaje, el canto refuerza los procesos de codificación y recuerdo. Según la Sociedad de Alzheimer, en personas con demencia mejora la memoria a largo plazo, la fluidez verbal y la evocación de palabras.

Fancourt añadió que “la región cerebral involucrada en la memoria musical a largo plazo es una de las últimas en verse gravemente afectada por la demencia”, lo que explica por qué muchos pacientes conservan recuerdos musicales, incluso cuando otros se deterioran.

Estudios neurocientíficos vinculan el canto
Estudios neurocientíficos vinculan el canto con mejoras en la memoria, el lenguaje y la fluidez verbal, incluso en personas con demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios de la Universidad de Exeter evidenciaron que cantar de manera regular mejora la memoria y la capacidad de resolver tareas complejas en adultos mayores de 40 años.

Investigaciones realizadas en Edimburgo y Helsinki también asociaron el canto con mayor facilidad para aprender idiomas y recuperar el lenguaje tras un ictus, así como con un incremento del volumen de materia gris en el cerebro.

Beneficios respiratorios, cardiovasculares y reducción del dolor

El canto demuestra efectos positivos en personas con asma, EPOC y enfermedades pulmonares intersticiales. El profesor Stephen Clift, de la Universidad Christ Church de Canterbury, explicó que “al cantar, típicamente se inhala profunda y brevemente y se exhala de forma prolongada”, lo que fortalece los músculos respiratorios y mejora el control de la respiración.

En 2025, un ensayo clínico de la Universidad de Monash observó que pacientes con enfermedades pulmonares que asistieron a sesiones semanales de canto reportaron una calidad de vida significativamente mayor respecto de quienes no participaron en esta actividad.

antar fortalece los músculos respiratorios
antar fortalece los músculos respiratorios y mejora la calidad de vida en personas con asma, EPOC y enfermedades pulmonares intersticiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito cardiovascular, una revisión publicada en 2024 por el European Heart Journal destacó al canto como un recurso relevante para promover la salud del corazón.

Estudios anteriores sugirieron que cantar produce efectos cardiorrespiratorios comparables a caminar a paso ligero y contribuye a la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador clave de bienestar cardiovascular.

La liberación de endorfinas y oxitocina durante el canto, especialmente en grupo, se asocia con una menor percepción del dolor. Revisiones sistemáticas citadas por The Telegraph muestran que cantar reduce la intensidad del dolor en personas con afecciones crónicas.

La evidencia recopilada por el medio británico describe el canto como una actividad con impacto multisistémico, capaz de intervenir en procesos inmunológicos, neurológicos, respiratorios y cardiovasculares a través de mecanismos fisiológicos identificados.

Temas Relacionados

CantarBienestarCerebroMusicoterapiaCorazónSistema inmunológicoMemoriaMúsicaRespiraciónMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Moverse todos los días está asociado a un sistema inmune más joven y a un menor riesgo de cáncer

Entre el 26% y el 34% de las muertes oncológicas ligadas a la inflamación podrían evitarse con actividad física suficiente, según un estudio. Los investigadores advierten sobre el impacto del sedentarismo en la salud

Moverse todos los días está

El aroma de la Navidad: por qué los olores despiertan la nostalgia en las Fiestas

Las celebraciones de Fin de Año no solo se viven a través de la vista y el oído. El olfato también actúa como un puente directo hacia recuerdos y afectos de otros tiempos

El aroma de la Navidad:

Elegir los carbohidratos adecuados puede reducir el riesgo de Alzhéimer y demencia

Más de 200.000 adultos fueron evaluados durante 13 años y los resultados muestran que consumir alimentos de bajo índice glucémico disminuye las probabilidades de desarrollar enfermedades neurodegenerativas

Elegir los carbohidratos adecuados puede

El porvenir de la infancia: desafíos para la salud mental y la protección de los niños

Un balance de fin de año sobre el lugar que ocupan niños y niñas en Argentina, entre violencias persistentes y prácticas de cuidado que sostienen allí donde el sistema no llega

El porvenir de la infancia:

Darío Sztajnszrajber sobre la finitud, el deseo y el amor: cómo usar la filosofía para vivir mejor

En La Fórmula Podcast, el filósofo reflexionó sobre cómo los cambios tecnológicos aceleran nuestras formas de vincularnos y defendió la importancia de frenar para pensar más allá de los mandatos. Planteó que la filosofía permite cuestionar lo que damos por obvio y descubrir zonas dormidas de la propia existencia. Además, habló del desafío de encontrar sentido en un presente cada vez más rápido

Darío Sztajnszrajber sobre la finitud,
DEPORTES
Mujeres, deporte y hormonas: cómo

Mujeres, deporte y hormonas: cómo el ciclo menstrual puede aumentar el riesgo de lesiones más graves

Cuándo se jugará el partido número 1.000 del Mundial y quienes lo van a disputar

Los 11 datos y curiosidades de Qatar 2022: de la premonición del Dibu Martínez a la frase de Messi tras el penal de Montiel

El camino de los campeones del mundo con Argentina a tres años de la estrella en Qatar

El campeón del mundo al que llora toda la Selección a tres años de la gesta en Qatar: sus inolvidables gestos

TELESHOW
Los productores ejecutivos de Percy

Los productores ejecutivos de Percy Jackson y los dioses del Olimpo hablan de la segunda temporada: “Superó las expectativas”

Mario Pergolini cuestionó el rol de Esteban Lamothe como galán de ficción: “Lindo no sos”

Momi Giardina y La Joaqui se enfrentaron en MasterChef Celebrity: “Hay que ganar no tirándole tierra al otro”

Lissa Vera contó detalles de la escandalosa vuelta de Bandana a los escenarios: “No somos las mismas”

Lola Latorre contó el “problema de millonaria” que sufre: “Me duele en el alma”

INFOBAE AMÉRICA

Horror en Minnesota: detuvieron a

Horror en Minnesota: detuvieron a un joven que arrastró el cadáver de una mujer por las escaleras de un edificio

Cómo funcionan los innovadores paneles solares con nanotubos de carbono que permiten más energía limpia y sustentable

Cuándo se jugará el partido número 1.000 del Mundial y quienes lo van a disputar

La OEA instó a los partidos políticos de Honduras a sumarse al conteo especial de las actas para “evitar confrontaciones”

Camboya denunció que el ejército tailandés bombardeó el centro de casinos de la ciudad fronteriza de Poipet