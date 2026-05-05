Guatemala

El calor extremo y la sequía elevan riesgos para el sector agropecuario guatemalteco

Las altas temperaturas, la falta de lluvias y la intensa radiación solar generan una situación crítica para la producción agrícola y ganadera en Guatemala, especialmente en Petén, Valle del Motagua y Oriente, según el informe oficial del Ministerio de Agricultura

Guardar
Los cultivos enfrentan amenazan inéditas debido al clima severo y record de calor. Estrategias de adaptación y advertencias oficiales delinean un futuro incierto para el campo (Foto cortesía MAGA)
Los cultivos enfrentan amenazan inéditas debido al clima severo y record de calor. Estrategias de adaptación y advertencias oficiales delinean un futuro incierto para el campo (Foto cortesía MAGA)

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) emitió un informe especial este 5 de mayo para el sector agropecuario en Guatemala, donde presenta recomendaciones fundamentales ante el ambiente caluroso, la alta radiación solar y la persistente sequía que afecta a varias regiones del país. Según el reporte, las condiciones agrometeorológicas actuales representan riesgos elevados para cultivos y actividades pecuarias, especialmente en departamentos bajo alerta roja por temperaturas superiores a 35 °C y precipitaciones mínimas.

El análisis del Centro de Información Estratégica Agropecuaria (CIEA) señala que la escasa humedad procedente del océano Pacífico, el ingreso de vientos secos y la radiación intensa han reducido la humedad disponible en el suelo y la viabilidad del riego en siembras recientes. Esta situación afecta principalmente a las regiones de Petén, Valle del Motagua y Oriente, donde se registran temperaturas máximas elevadas y lluvias por debajo de 25 milímetros.

PUBLICIDAD

El MAGA aconseja al sector agrícola y pecuario evaluar cuidadosamente la humedad del suelo antes de iniciar las siembras para evitar pérdidas por falta de agua al inicio del ciclo. Además, recomienda priorizar cultivos o variedades tolerantes a condiciones de estrés hídrico y seleccionar especies de ciclo corto, mejor adaptadas a la actual variabilidad climática.

Sugerencias adicionales incluyen la limpieza y conservación de fuentes de agua y reservorios, así como la reducción del consumo en actividades no esenciales. Para el sector ganadero, indica la importancia de la conservación de forrajes y reservas alimenticias para anticipar posibles periodos críticos de alimentación.

PUBLICIDAD

Infografía con seis iconos y texto detallando recomendaciones agrícolas para el monitoreo de cultivos por condiciones meteorológicas en Guatemala.
Esta infografía de MAGA presenta seis recomendaciones agrícolas clave para mitigar el impacto de las condiciones meteorológicas en los cultivos de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe incluye advertencias puntuales para el sector agropecuario en este periodo. Se destacan temperaturas superiores a 35 °C, precipitaciones menores a 25 milímetros en amplias zonas y el riesgo de caída de granizo en áreas localizadas. Estos factores aumentan la susceptibilidad a incendios forestales y la pérdida de humedad superficial, lo que puede traducirse en daños a cultivos y disminución de la productividad.

El MAGA subraya que la variabilidad climática y los fenómenos extremos requieren un monitoreo constante y la incorporación de medidas de adaptación en prácticas agrícolas y ganaderas. Recomienda aprovechar las ventanas de humedad y ajustar los calendarios de siembra, manteniendo a la comunidad rural informada sobre los cambios en las condiciones meteorológicas a través de sus canales oficiales.

Otras alertas y recomendaciones del informe hacen referencia a la persistencia de condiciones para la formación de tormentas locales severas, sobre todo en la región sur, acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica. Se pide extremar la vigilancia frente a incendios forestales, especialmente en periodos secos.

Mapa agrometeorológico de Guatemala con leyenda de temperatura y precipitación. Muestra gran parte del territorio en rojo por temperaturas >35°C y zonas con lluvia.
El mapa muestra las condiciones agrometeorológicas para el monitoreo de cultivos en Guatemala el 5 de mayo de 2026, detallando zonas con temperaturas superiores a 35°C y niveles de precipitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las zonas con cobertura nubosa podrían experimentar descensos temporales de temperatura, lo que reduce la evaporación, aunque persiste el riesgo de déficit hídrico. El MAGA insta a los agricultores a consultar la información del Centro de Información Estratégica Agropecuaria y a revisar regularmente los mapas y alertas actualizadas en el sitio oficial: https://www.maga.gob.gt/ciea/. El monitoreo continuará en las próximas semanas, enfocado en el seguimiento de las condiciones de sequía y el comportamiento de las precipitaciones en las áreas más vulnerables.

Temas Relacionados

Ministerio de AgriculturaGuatemalaVariabilidad ClimáticaSequía AgrícolaProductividad agrícola

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Planilla estatal en Panamá sube a 263,627 funcionarios tras sumar 10,589 trabajadores en el primer trimestre

Aumento se registra tras la salida masiva de eventuales al inicio del año.

Planilla estatal en Panamá sube a 263,627 funcionarios tras sumar 10,589 trabajadores en el primer trimestre

“La niña vio el asesinato”: Salvadoreña es asesinada por su esposo en Houston y la familia clama por su repatriación

El feminicidio de Yanira Marín en Houston, presenciado por su hija adolescente, conmueve a la comunidad salvadoreña. Sus familiares apelan a la solidaridad para costear la repatriación y el futuro de los menores

“La niña vio el asesinato”: Salvadoreña es asesinada por su esposo en Houston y la familia clama por su repatriación

El Salvador: Condenan a prisión a miembro de barra brava por incidentes violentos tras partido de fútbol

La sanción impuesta responde a hechos ocurridos en San Juan Opico durante un enfrentamiento entre aficionados de equipos rivales, decisión que forma parte de una serie de procesos impulsados para frenar la conflictividad en eventos deportivos

El Salvador: Condenan a prisión a miembro de barra brava por incidentes violentos tras partido de fútbol

El Salvador publica nuevo reglamento para el fomento y supervisión del autoconsumo con energía renovable

La normativa contempla procesos simplificados de importación, eliminación de cargos adicionales por inyección de energía a la red y requerimientos rigurosos para fabricantes y proveedores certificados, así como controles sobre medición y monitoreo

El Salvador publica nuevo reglamento para el fomento y supervisión del autoconsumo con energía renovable

Explosión en buque panameño reaviva tensión en rutas del Medio Oriente

Evento revive preocupación por seguridad en rutas energéticas globales

Explosión en buque panameño reaviva tensión en rutas del Medio Oriente

TECNO

Cómo puedo ver la pantalla de mi celular en mi TV: 6 opciones para hacerlo

Cómo puedo ver la pantalla de mi celular en mi TV: 6 opciones para hacerlo

Por qué la inteligencia artificial ya está en las mochilas escolares: cambio del 100% en aulas

Estas son las 4 cosas que hacen todos los días las personas más felices, según la IA

Conoce los videojuegos que puedes conseguir gratis en Epic Games Store y Steam hasta el 7 de mayo de 2026

Larry Page alcanzó una fortuna de 300.000 millones de dólares y es la segunda persona más rica del mundo

ENTRETENIMIENTO

“El personaje debía ser mucho más joven”, la razón que dejó afuera a Matt Damon de una importante saga galáctica

“El personaje debía ser mucho más joven”, la razón que dejó afuera a Matt Damon de una importante saga galáctica

“Tony”: revelan el primer tráiler de la película sobre el chef Anthony Bourdain

Los objetos personales de Matthew Perry serán subastados para apoyar la lucha contra la adicción

La inesperada sorpresa de Tom Felton al nuevo elenco de Harry Potter que conquistó a los fanáticos

El vestido de Emma Chamberlain que tardó 40 horas en pintarse y deslumbró en la Met Gala 2026

MUNDO

Donald Trump suspendió el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz mientras avanzan las conversaciones con Irán

Donald Trump suspendió el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz mientras avanzan las conversaciones con Irán

La ONU impulsa una resolución para sancionar a Irán por sus ataques y el cobro ilegal de peajes en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos aprobó la venta de kits de bombas guiadas para Ucrania por USD 374 millones

El papa León XIV le respondió a Trump antes de la visita de Rubio al Vaticano: “Que me critiquen con la verdad”

Ucrania mantiene la oferta de alto el fuego indefinido y espera una respuesta de Moscú