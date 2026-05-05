El calor extremo y la sequía elevan riesgos para el sector agropecuario guatemalteco

Los cultivos enfrentan amenazan inéditas debido al clima severo y record de calor. Estrategias de adaptación y advertencias oficiales delinean un futuro incierto para el campo (Foto cortesía MAGA)

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) emitió un informe especial este 5 de mayo para el sector agropecuario en Guatemala, donde presenta recomendaciones fundamentales ante el ambiente caluroso, la alta radiación solar y la persistente sequía que afecta a varias regiones del país. Según el reporte, las condiciones agrometeorológicas actuales representan riesgos elevados para cultivos y actividades pecuarias, especialmente en departamentos bajo alerta roja por temperaturas superiores a 35 °C y precipitaciones mínimas.

El análisis del Centro de Información Estratégica Agropecuaria (CIEA) señala que la escasa humedad procedente del océano Pacífico, el ingreso de vientos secos y la radiación intensa han reducido la humedad disponible en el suelo y la viabilidad del riego en siembras recientes. Esta situación afecta principalmente a las regiones de Petén, Valle del Motagua y Oriente, donde se registran temperaturas máximas elevadas y lluvias por debajo de 25 milímetros.

PUBLICIDAD

El MAGA aconseja al sector agrícola y pecuario evaluar cuidadosamente la humedad del suelo antes de iniciar las siembras para evitar pérdidas por falta de agua al inicio del ciclo. Además, recomienda priorizar cultivos o variedades tolerantes a condiciones de estrés hídrico y seleccionar especies de ciclo corto, mejor adaptadas a la actual variabilidad climática.

Sugerencias adicionales incluyen la limpieza y conservación de fuentes de agua y reservorios, así como la reducción del consumo en actividades no esenciales. Para el sector ganadero, indica la importancia de la conservación de forrajes y reservas alimenticias para anticipar posibles periodos críticos de alimentación.

PUBLICIDAD

Esta infografía de MAGA presenta seis recomendaciones agrícolas clave para mitigar el impacto de las condiciones meteorológicas en los cultivos de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe incluye advertencias puntuales para el sector agropecuario en este periodo. Se destacan temperaturas superiores a 35 °C, precipitaciones menores a 25 milímetros en amplias zonas y el riesgo de caída de granizo en áreas localizadas. Estos factores aumentan la susceptibilidad a incendios forestales y la pérdida de humedad superficial, lo que puede traducirse en daños a cultivos y disminución de la productividad.

El MAGA subraya que la variabilidad climática y los fenómenos extremos requieren un monitoreo constante y la incorporación de medidas de adaptación en prácticas agrícolas y ganaderas. Recomienda aprovechar las ventanas de humedad y ajustar los calendarios de siembra, manteniendo a la comunidad rural informada sobre los cambios en las condiciones meteorológicas a través de sus canales oficiales.

PUBLICIDAD

Otras alertas y recomendaciones del informe hacen referencia a la persistencia de condiciones para la formación de tormentas locales severas, sobre todo en la región sur, acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica. Se pide extremar la vigilancia frente a incendios forestales, especialmente en periodos secos.

El mapa muestra las condiciones agrometeorológicas para el monitoreo de cultivos en Guatemala el 5 de mayo de 2026, detallando zonas con temperaturas superiores a 35°C y niveles de precipitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las zonas con cobertura nubosa podrían experimentar descensos temporales de temperatura, lo que reduce la evaporación, aunque persiste el riesgo de déficit hídrico. El MAGA insta a los agricultores a consultar la información del Centro de Información Estratégica Agropecuaria y a revisar regularmente los mapas y alertas actualizadas en el sitio oficial: https://www.maga.gob.gt/ciea/. El monitoreo continuará en las próximas semanas, enfocado en el seguimiento de las condiciones de sequía y el comportamiento de las precipitaciones en las áreas más vulnerables.

PUBLICIDAD