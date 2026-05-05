Ivana Icardi mostró el antes y después de su operación estética: “Se me había ido un poco de las manos”

Ivana Icardi mostró el antes y después de su cirugía estética y compartió detalles sobre su transformación corporal (Video: Instagram)

Ivana Icardi volvió a aparecer en redes sociales al compartir, con total honestidad y sin filtros, el antes y después de su operación estética. La exconcursante de realities españoles como Supervivientes y GH Dúo decidió mostrar la transformación de su cuerpo tras someterse a una remodelación completa, y no dudó en abrirse sobre los motivos que la llevaron a pasar por el quirófano y cómo vive el proceso de recuperación y aceptación.

Todo comenzó hace unos meses, cuando Ivana, cansada de no sentirse bien con su figura, tomó la decisión de realizarse una cirugía estética para mejorar el aspecto de su abdomen y su silueta. “Sé que hay mucha gente que se llevó las manos a la cabeza con que no me hacía falta, pero cuando está documentado se puede ver muchísimo mejor la diferencia”, explicó en sus historias de Instagram, donde subió fotos y videos del proceso.

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Ivana reconoció que en los últimos cinco meses antes de la operación había subido “mucho de volumen y como 5 kilos de peso”, algo que intentaba disimular con la ropa. “Un poco porque el frío en Madrid lo requería y otro porque yo sabía que no me favorecía verme muy ajustada”, confesó, dejando en claro que la incomodidad física y emocional fue el motor de su decisión.

La influencer reveló que la incomodidad física y emocional motivó su decisión de someterse a una remodelación estética

La argentina fue especialmente sincera con un detalle que, según ella, era su mayor conflicto: “las chichas de la espalda”. “Me piden un montón mi antes y después. Pueden verlo en la siguiente story”, invitó a sus seguidores, anticipando que iba a mostrar con total transparencia los resultados tras la cirugía.

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En el reel publicado por la clínica donde se operó, Ivana muestra su figura antes de la intervención, con un conjunto ajustado y luego, el resultado actual, ya recuperada y con una notable diferencia en la zona de la cintura y la espalda. “Miren esta forma. Estoy súper feliz. Antes me veía totalmente recta, siempre me quejaba de mi cintura. Ahora tengo una silueta natural y sobre todo armoniosa”, remarcó, desmintiendo a quienes aseguraban que no se le notaba el cambio.

“No sé qué me pasó, pero espero no volver a dejar de entrenar tanto tiempo”, reconoció Ivana, quien admitió que durante los últimos dos años había dejado de lado el ejercicio, un hábito que antes consideraba fundamental en su vida. Entre mudanzas, maternidad, estrés y malos hábitos, la influencer sintió que su cuerpo “cogió una forma con la que no sentía a gusto” y optó por la vía rápida para volver a sentirse bien consigo misma. Aún así, enfatizó que el mantenimiento del resultado conseguido con la operación depende ahora de ella y de volver a la constancia con el deporte y la alimentación saludable.

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Ivana Icardi detalló que el aumento de peso y volumen en los últimos meses la llevó a buscar una solución quirúrgica

Ivana también se refirió a las críticas recibidas tras anunciar la cirugía y mostrar los resultados. “Quiero mostrar cómo quedó el cuerpo que me han estado diciendo que no notan la diferencia. Yo engañaba mucho usando ropa ancha”, argumentó, consciente de que siempre hay opiniones divididas ante este tipo de decisiones.

En respuesta a quienes la cuestionaron por elegir una operación en vez de recurrir solo al ejercicio o la dieta, Ivana fue contundente: “El objetivo de esto fue darme un regalo e impulsarme, ya que llevaba unos años de cambios, mudanzas, sedentarismo, estrés y hábitos poco saludables que sentí que me estaban pasando factura en el cuerpo”. Insistió en que lo más importante para ella era obtener un resultado natural y armónico, lejos de la moda de marcar abdominales o de figuras artificiales.

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“Es muy tendencia mía: engordo en invierno y adelgazo en verano, pero esta vez creo que se me había ido un poco de las manos”, confesó, recomendando a sus seguidoras que hagan deporte y no descuiden el cuidado físico. “Hagan deporte”, subrayó en sus historias.

A pesar de las críticas, la influencer recibió también cientos de mensajes de apoyo y felicitaciones por animarse a compartir su experiencia sin tapujos. “Estoy súper feliz con mi nueva silueta y sobre todo con el paso que di para sentirme mejor. A veces hay que escuchar lo que uno necesita y dejar de lado el qué dirán”, afirmó, dejando claro que la búsqueda del bienestar personal está por encima de cualquier comentario externo.

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