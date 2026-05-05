El impensado cruce entre un futbolista de la selección y una figura de Italia: la frase que desató la bronca

El defensor argentino del Parma tuvo un cruce con el italiano del Inter

Inter celebró el título conseguido en la Serie A de Italia con una victoria 2-0 en el Giuseppe Meazza frente al Parma por la fecha 35 del campeonato, pero una de las perlitas estuvo en el final del partido e involucró a un futbolista argentino.

Se jugaban los últimos minutos en Milán cuando se produjo un altercado en el área. En las imágenes se pudo observar al italiano Nicolo Barella, una de las figuras del Inter, discutiendo con el defensor Mariano Troilo, del Parma. Ambos tuvieron un cruce que no pasó a mayores porque apareció Lautaro Martínez para separar.

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En medio del conflicto en el campo, el entrenador del Inter, Cristian Chivu, decidió reemplazar a Barella por Davide Fratessi y terminó abrazando al jugador saliente, quien estaba visiblemente enojado. Luego, se vio al mediocampista de la selección italiana hablando con sus compañeros en el banco de suplentes dando su versión de los hechos.

Un informe de la televisión italiana, que hizo un seguimiento al detalle de la jugada, describió la situación: “De nuevo están muy cerca. El entrenador del Inter quiere hacer el cambio rápidamente y llama a Frattesi. Mientras tanto, en el área de penal, los dos siguen provocándose, se tocan y se insultan. Poco después llega también Lautaro para apartar a su compañero, a quien Chivu consigue sacar del campo y sustituir. Una vez en el banco, el entrenador recibe a su jugador y, abrazándolo, le susurra: ‘Tranquilo, te quiero’. Una vez entre sus compañeros, es el propio Barella quien le explica a Thuram lo que ha pasado".

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Mariano Troilo, defensor argentino de 22 años, festeja con el Parma de Italia (Spada/LaPresse via AP)

Según las palabras que se oyeron provenientes de Barella, Troilo lo habría provocado con una frase referida a la eliminación de Italia de la próxima Copa del Mundo. “¿Sabes qué me dijo? Callate bobo, que estás afuera del Mundial. Pero ni siquiera saben quién es este en Argentina", expresó el jugador de la Azzurra.

Mariano Troilo es un jugador que estuvo relativamente poco tiempo en el fútbol argentino, ya que Belgrano de Córdoba lo vendió al Parma de Italia en USD 9,6 millones, además de una plusvalía del 15 % sobre el excedente de 8,4 millones de dólares. No obstante, el defensor de 22 años está en consideración del cuerpo técnico de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

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La historia profesional de Troilo se aceleró en poco tiempo. Debutó en Belgrano el 3 de agosto de 2023 por Copa Argentina y se consolidó como titular en el Torneo Apertura 2025, participando en 14 de los 16 partidos posibles. La transferencia a la Serie A italiana lo catapultó al fútbol internacional y su buen rendimiento le otorgó la chance de ser convocado por Scaloni a la selección mayor, sin pasos por juveniles.

Mariano Troilo con Lionel Messi en una de sus convocatorias a la selección argentina

“El Mundial me genera mucha ilusión y volver a estar con el grupo. Espero poder estar y ayudar desde donde toque. La ilusión es lo último que se pierde”, expresó en una entrevista con ESPN. El defensor también reveló el acompañamiento del cuerpo técnico nacional: “Samuel y Ayala me aconsejaron que esté tranquilo, que haga lo que hacía en Belgrano: ser agresivo y tener ese primer pase”.

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La convocatoria de Nano para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas frente a Chile y Colombia confirmó el reconocimiento a su crecimiento y a sus condiciones como defensor central. Su presente en el Parma marca otro hito en una carrera que avanza a ritmo vertiginoso y que lo proyecta como una de las figuras jóvenes del fútbol argentino en Europa.

“Estoy en mucho contacto con Matías Manna que es parte del cuerpo técnico y él sigue todos los partidos, pudimos hablar un poco cuando terminé de jugar contra el Napoli que había hecho un buen partido y me felicitó. Me dijo que es una liga muy linda para mí y para poder seguir fortaleciéndome”, destacó.

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