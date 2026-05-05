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Julián Álvarez debió salir en la eliminación del Atlético de Madrid en la Champions: su denodado esfuerzo para seguir en campo

El delantero argentino fue titular, pero lo reemplazaron a los 67 minutos. Jugó condicionado por la molestia en un tobillo y en varios momentos lo dejó en evidencia

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La salida de Julián Álvarez en la derrota del Atlético Madrid ante el Arsenal

El tobillo izquierdo de Julián Álvarez volvió a condicionar su destino futbolístico en la semifinal de la Champions League. El delantero argentino fue reemplazado en el minuto 67 cuando el Atlético de Madrid aún buscaba el empate ante el Arsenal, en un encuentro marcado por la persistencia del dolor tras una lesión sufrida en el partido de ida. El conjunto inglés ganó 1-0 y se clasificaron a la final.

El entrenador Diego Simeone decidió convocar a Álvarez y lo incluyó entre los once titulares pese a la molestia en el tobillo. La salida del goleador definió el cierre de su temporada en el torneo continental, que estuvo signada por su esfuerzo por mantenerse en el campo pese a las dificultades físicas.

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El partido mostró a Álvarez participando activamente desde el inicio. El punta de Calchín fue protagonista de la primera jugada de peligro a los ocho minutos de juego y generó la ocasión más clara para su equipo en la primera mitad.

A los once minutos, Julián filtró un pase para Griezmann, quien provocó una de las situaciones más concretas de la primera parte. La presión inicial del equipo madrileño se diluyó con el avance del primer tiempo, quedando el argentino aislado y con escasas opciones de intervenir en ataque. En ese contexto, la lesión previa condicionó sus desplazamientos en el complemento.

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No obstante, tras una jugada en la que ejecutó un centro, el dolor en el tobillo forzó un final anticipado a su actuación, dando paso a la entrada de Thiago Almada en un doble cambio que también incluyó la sustitución de Antoine Griezmann.

El reemplazo de Álvarez se produjo nueve minutos después de un triple cambio ordenado por Diego Simeone, entrenador del conjunto madrileño, quien buscaba variantes para revertir el 1-0 a favor del Arsenal, anotado por Bukayo Saka. En ese tramo, junto al ex artillero de River Plate también dejó el campo Griezmann, ingresando Baena y Thiago Almada para renovar completamente la delantera del Atlético. Al mismo tiempo, Sorloth y Johnny Cardoso ya habían reforzado la ofensiva, desplazando al noruego a la referencia central del ataque.

El diagnóstico previo condicionó la presencia de Álvarez. El delantero cordobés realizó trabajos específicos y sesiones con el recuperador Óscar Pitillas en el Emirates Stadium antes del encuentro, llegando a someterse a cuidados hasta el inicio del partido. Su permanencia en el campo durante 67 minutos respondió tanto a las exigencias del equipo como a su propia voluntad de continuar, pero el dolor se agudizó tras un centro y dejó en evidencia la recaída.

Las señales de dolor fueron evidentes en la segunda parte. El Araña tuvo claras señales de su molestia en el tobillo izquierdo que le dificultó correr con normalidad. El reemplazo se concretó a los 67 minutos y una vez que llegó al banco de suplentes se sentó en la segunda fila. De este modo, concluyó su participación en la presente edición de la Champions League en la que el Atlético de Madrid quedó a las puertas de la final, donde ya estará el Arsenal.

La secuencia de la semifinal dejó a la Araña Álvarez como protagonista de las primeras acciones, aunque finalmente apartado por una lesión recurrente que lo obligó a abandonar el campo y que cerró su temporada en el máximo certamen continental. Ahora, más allá de la conclusión de la Liga de España, podrá enfocarse en su próximo gran objetivo: la defensa del título del Mundial con la selección argentina.

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