Política

Graciela Römer: “Tenemos un sistema político donde la grieta está en la incapacidad de poder tender puentes”

La socióloga analizó en Infobae al Regreso los obstáculos históricos para construir consensos en la Argentina. Advirtió que la polarización y la falta de acuerdos impiden la consolidación democrática y el desarrollo institucional

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Römer cuestiona la visión reduccionista de la democracia como simple acto electoral e insiste en la importancia de los valores y procedimientos

En una entrevista durante Infobae al Regreso, la socióloga Graciela Römer puso en discusión la profundidad de la democracia, interrogando si existe algo más allá del voto y señalando la persistente desconexión entre la dirigencia y la sociedad.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Römer consideró: “La imagen que la gente tiene de la dirigencia política es la de un sector de la sociedad absolutamente disociada de la realidad, disociada de los problemas que realmente tiene la gente y con compromiso y vocación de servicio. Lo cual es bueno, pero son rara avis. Existen, pero son pocos”.

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La democracia argentina: entre el acto electoral y el vacío de valores

“La democracia no es solamente ir a votar y nombrar representantes”, advirtió Römer sobre la reducción del concepto democrático a una mera formalidad electoral. Sostuvo que “la democracia es básicamente un conjunto de procedimientos, un orden realmente sistémico para conducir un país. Pero es, básicamente, valores”.

(Infobae en Vivo)
Graciela Römer advierte sobre la persistente desconexión entre la dirigencia política argentina y las verdaderas necesidades de la sociedad (Infobae en Vivo)

Subrayó que el problema central argentino reside en haber convertido la excentricidad y la atipicidad en una seña de identidad: “Vivimos de un sueño desde nuestra fundación. Nos parece maravilloso ser atípicos, pero, en realidad, eso no es bueno como imagen de país”.

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Römer vinculó la falta de cultura democrática con una dificultad histórica para resolver conflictos y alcanzar acuerdos duraderos: “Desde nuestra fundación, los argentinos tuvimos problema de resolver nuestros conflictos. No termino de encontrar un eje conductor que me permita entender por qué los argentinos tuvimos tanto problema en encontrar el camino del medio. Y el camino del medio tiene que ver con acuerdos. Sin acuerdo no hay forma de sostener una democracia, ni una economía”.

La analista mencionó la figura de Juan Carlos Portantiero para explicar la persistencia de la llamada “grieta”: “Tenemos un sistema político donde la grieta está en la incapacidad de poder tender puentes. No es que existe hegemonía dual, sino una imposibilidad de construir consensos. Otros países como Estados Unidos también han vivido polarización, pero no han roto totalmente los puentes”.

El auge de la emocionalidad y la pérdida de confianza ciudadana agravan la caída de imagen del gobierno y ponen en riesgo valores fundamentales como el Estado de derecho (Europa Press)
El auge de la emocionalidad y la pérdida de confianza ciudadana agravan la caída de imagen del gobierno y ponen en riesgo valores fundamentales como el Estado de derecho (Europa Press)

El pueblo y la ley: riesgos del populismo y la romantización de la opinión pública

Durante el programa, Römer rechazó la idea de que el pueblo no se equivoca: “Ese argumento es claramente populista. Quien no se equivoca es la ley, a la cual el pueblo tiene que referirse sistemáticamente. Por supuesto que el pueblo se equivoca. Hitler llegó al poder por votación popular”.

Al analizar hechos recientes en el país, como la resistencia de sectores políticos a aceptar decisiones colegiadas —incluso tras derrotar un veto del Poder Ejecutivo—, Römer sostuvo: “La política es básicamente una metodología que te permite resolver conflictos entre pensamientos y situaciones dispares”. Sin acuerdos, advirtió, “no hay forma de sostener una democracia ni una economía”.

Del alfonsinismo a Milei: restauraciones democráticas, déficit económico y el auge de la emocionalidad

Römer caracterizó la etapa post 1983 como una restauración institucional fallida en cuanto a la consolidación económica: “A Alfonsín le tocó una de las tantas restauraciones que hubo que hacer en nuestra historia política, social y económica, que fue la restauración institucional. Lo que no pudo hacer fue la restauración económica. Llegó con una deuda brutal, con una inflación brutal y no pudo encaminar el eje económico”.

(Infobae en Vivo)
La socióloga sostiene que la falta de construcción de consensos impide la consolidación democrática y el desarrollo institucional en Argentina (Infobae en Vivo)

Respecto al presente, la entrevistada evaluó que “este gobierno intenta recuperar la dimensión dejada de lado desde Menem, que fue quien intentó dar una, una, y te está hablando una antimenemista, finalmente… Pero no pudo hacerlo Macri. Y lo que está intentando —o mejor dicho, haciendo— Milei es hacer un corte con esta vocación desbordada que tenemos en Argentina en el área económica”.

Römer cuestionó el actual predominio de la pasión y la emocionalidad en la política: “Nunca dejó de ser emocional Milei. El problema es que la emocionalidad, cuando ya roza el borde de no me importa lo que define un Congreso votado democráticamente, pasa a ser peligrosa. Existe esto llamado Poder Legislativo que tenés que respetarlo, lo votó la gente”.

Al analizar la caída de imagen del gobierno, fue enfática: “Esa caída tiene que ver con la pérdida de confianza. Cuando alguien tiene que asumir una situación tan incómoda como es ajustarse el cinturón, la propuesta que hace Milei es, al mismo tiempo, su error: ajustar desde un gasto que, a mi modo de ver, tiene que ver fundamentalmente con el Estado de derecho, que es lo último que debería haber ajustado, como los jubilados y la ciencia y técnica”.

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