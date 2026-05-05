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La sugerente frase de Simeone tras la eliminación del Atlético de Madrid que sembró dudas sobre su futuro

Apenas consumada la derrota ante el Arsenal por la semifinal de la Champions League, el técnico argentino fue consultado sobre sus fuerzas para volver a intentarlo. Y su respuesta generó incertidumbre

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El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ofreció las primeras sensaciones posteriores a la eliminación de su equipo a manos del Arsenal en las semifinales de la UEFA Champions League en el Emirates Stadium de Londres.

Una de las respuestas más llamativas del intercambio mostrado por ESPN sucedió en la última pregunta, cuando el periodista aludió a las declaraciones de Koke, quien había afirmado que este equipo tiene ganas de seguir luchando por levantar trofeos. “¿Tú también tienes fuerzas para seguir intentándolo un año más?“, le consultó al Cholo, y el DT expuso su frustración a flor de piel: “No, ahora no, seguro que ahora no”.

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Vale recordar que el técnico argentino arrastra su periodo más largo sin ser campeón con el club español desde que tomó el cargo el 23 de diciembre de 2011. No gana un título desde el 22 de mayo de 2021, cuando se quedó con la Liga de España de aquella temporada. En el curso actual perdió la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad. Su contrato vence en junio de 2027.

Por otro lado, intentó hacer un balance en medio de la tristeza por la derrota en Inglaterra: “Hemos hecho una Champions muy buena. Hemos dado el máximo, hemos llegado a un lugar mucho más lejos de lo normalmente esperado. Es una pena porque creo que habíamos hecho méritos, ya sea a la ida como hoy, para permitirnos al menos un alargue, que nos podía dar una opción más”.

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“El partido de ida en España tuvimos situaciones para poder marcar y no lo hicimos. Hoy, en el segundo tiempo, mejoramos, nos metimos más en partido, jugamos más en campo de ellos, tuvimos situaciones. Y bueno, todos los pequeños detalles que alguna vez vienen a favor nuestro, esta vez no nos tocó tenerlos en contra”, profundizó.

*El resumen del partido

Ya en conferencia de prensa, una de las consultas estuvo referida a la polémica arbitral del presunto penal no cobrado a Calafiori por falta a Antoine Griezmann ya que el árbitro sancionó una infracción previa de Marc Pubill a Gabriel: “No me voy a quedar en algo muy fácil y muy simple como la jugada sobre Griezmann. Es muy evidente. Todos entendíamos que había sido foul. No me voy a detener ahí porque sería excusarnos y no tengo ganas de excusarnos en nada”.

Por otro lado, le mandó un mensaje al ganador: “Felicitamos al Arsenal porque compite bien. Tiene un equipo y un entrenador que me gustan, que siguen una línea de trabajo coherente, con un potencial económico muy importante que les permite poder competir de esta manera”. “El trabajo de Arteta en el Arsenal es increíble, son muchos años buscando esta posibilidad de llegar a la final de la Champions, ganar la Liga y tienen un poderío económico que va relacionado al trabajo y lo pueden representar. Estoy muy contento por ellos, se lo merecen, vienen año tras año trabajando muy bien y el trabajo paga”, agregó en el ida y vuelta con los periodistas.

En diferente sentido, Diego Simeone puntualizó en la consulta de otro cronista, quien le preguntó sobre qué sentía tras la eliminación: “Siento tranquilidad, paz. El equipo dio todo, absolutamente todo lo que tiene. Pudimos haber ganado el primer partido en el segundo tiempo, no fuimos contundentes. Hoy, en el segundo tiempo, mejoramos muchísimo lo que estábamos haciendo en el primero, que era muy bueno defensivamente, pero muy poco ofensivamente. Evolucionamos, tuvimos situaciones. Llegamos a un lugar donde nadie imaginaba, competimos con un equipo que tiene un poderío increíble y nosotros con nuestras armas competimos muy bien”.

“Le agradezco a nuestra gente, a nuestros jugadores. Me siento orgulloso de estar en el lugar donde estoy porque en la pretemporada dije que íbamos a competir, y competimos. Desgracidamente, no ganamos nada, pero llegamos a lugares donde no es fácil llegar”, concluyó.

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