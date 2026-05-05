El guiño de los Jonas Brothers a Tini Stoessel en la previa de su show en Buenos Aires

Los músicos compartieron una imagen en donde escuchaban una canción de Tini Stoessel

A tan solo horas de su primer show en Buenos Aires, los Jonas Brothers se preparan para reencontrarse con sus miles de fans en Argentina y revivir las canciones que marcaron su infancia. En ese marco, en las últimas horas se conoció que el concierto contaría con la presencia de un artista local invitado, lo que disparó la emoción de los fanáticos y las teorías en redes sociales.

Como si fuera poco, la tensión aumentó luego de que se conociera un video de Joe Jonas en el que habla de la invitada que tendrá esta noche en Buenos Aires. “Estoy muy emocionado, acabo de cortar el teléfono con (se escucha un sonido de piiiip)...ella está muy emocionada. Va a ser nuestra invitada especial en nuestro primer show en Latinoamérica. Buenos Aires, ustedes tienen uno grande y nosotros vamos a tocar algo especial para todos ustedes”.

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A partir de entonces, los usuarios en redes sociales comenzaron a apuntar hacia Tini Stoessel. Como si fuera poco, en su camino hacia el Movistar Arena, los hermanos subieron una story en la que se los ve escuchando una canción de la Triple T de fondo.

No es la primera vez que el camino de los hermanos y la joven se cruzan. Meses atrás, en 2025, los Jonas Brothers mencionaron a Tini Stoessel al afirmar que les gustaría colaborar con ella, causando un revuelo tanto en redes sociales como en la escena del pop latino. Los integrantes del trío estadounidense elogiaron públicamente a la cantante argentina y manifestaron su interés en trabajar con ella, mientras que Tini celebró el gesto, afirmando que cantar junto a los músicos sería cumplir un sueño.

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El video registra una entrevista con Nick Jonas y Joe Jonas de los Jonas Brothers, quienes hablan del talento de los músicos latinoamericanos

Durante una entrevista con Telemundo, Joe Jonas declaró: “Tini es genial. La verdad, hay muchísimo talento en Sudamérica”. Kevin Jonas añadió que existen “muchísimos” artistas latinos con quienes les gustaría colaborar, mencionando referencias anteriores como Bad Bunny y Karol G. Los músicos estadounidenses mostraron así su creciente interés por el panorama musical sudamericano y por nuevas fusiones artísticas.

Por su parte, la reacción de Tini Stoessel se produjo rápidamente. La cantante y actriz argentina, en una entrevista con Radio Disney consideró “increíble” el comentario de los Jonas Brothers y recalcó que la opción de colaborar con ellos representa una oportunidad significativa en su carrera. Aunque ambas partes subrayaron que, hasta la fecha, no existe un proyecto conjunto confirmado, la admiración y disposición mutuas han incrementado las expectativas en la industria y entre los fans de ambos artistas.

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El vínculo entre los Jonas Brothers y Tini Stoessel nace de su pasado compartido como figuras emergentes de Disney. Ambos desarrollaron carreras internacionales y han acumulado colaboraciones con artistas globales del pop y la música latina.

Los hermanos estadounidenses alcanzaron la fama mundial con sus discos y la película Camp Rock, mientras que Stoessel se convirtió en referente de la televisión juvenil con el papel principal en la serie Violetta.

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Tras la mención de los Jonas Brothers, Tini Stossel contó por qué sería un sueño colaborar con ellos

Esa plataforma les permitió diversificar sus trayectorias. Stoessel sumó giras internacionales y colaboraciones con figuras de renombre, incluyendo a Coldplay. También amplió su base de seguidores en Europa y Estados Unidos, fortaleciendo su alcance global.

Ambos artistas comparten afinidad en géneros musicales, con una base en el pop y la inclusión de ritmos electrónicos y latinos, lo que fortalece la viabilidad artística y comercial de la colaboración. Este tipo de cruces culturales responde a la tendencia de alianzas entre músicos anglo y latinos y amplía el alcance de la música en festivales y rankings internacionales.

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Tras la mención de Tini Stoessel como potencial colaboradora de los Jonas Brothers se viralizó en minutos en redes sociales, en especial en X, donde usuarios de distintas generaciones recordaron el vínculo nostálgico entre ambos artistas.

Muchos seguidores rememoraron la etapa en la que Tini, como fan adolescente, decoraba su cuarto con pósters de los Jonas Brothers. La idea de ver a sus ídolos juntos en un escenario —por ejemplo, en Buenos Aires— motivó publicaciones, memes y miles de reproducciones del video de la entrevista.

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La cantante argentina ha sido reconocida anteriormente por figuras internacionales. Justin Bieber, por ejemplo, compartió un video de Stoessel bailando una de sus canciones, lo que en su momento fue interpretado como una muestra del reconocimiento global que ha alcanzado.

Aunque la colaboración sigue siendo solo un deseo expuesto, el entusiasmo generado en plataformas digitales refuerza la expectativa de los fans y deja abierta la posibilidad de que este proyecto se concrete en el futuro.

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