Crimen y Justicia

Cayeron dos integrantes de una banda narco en un descampado de Merlo: vendían droga desde una carpa y usaban “soldaditos”

Efectivos de la Policía Bonaerense montaron un operativo tras la denuncia de vecinos y desarticularon el punto de venta. Secuestraron droga, armas y handys. Hay dos detenidos, uno de ellos menor

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Efectivos de la Policía Bonaerense desarticularon un búnker narco que operaba desde un descampado en Merlo

Un nuevo operativo contra el narcotráfico fue llevado a cabo por la Policía Bonaerense en el partido de Merlo, donde desarticularon un punto de venta de droga montado de forma precaria en un descampado. Como resultado del procedimiento, dos personas fueron detenidas: una de ellas es menor de edad. La investigación quedó a cargo de la UFI N° 9 y el Juzgado Federal N° 2, ambos de Morón.

Fuentes policiales detallaron que todo comenzó cuando vecinos de barrio Samoré alertaron sobre una carpa, ubicada en un terreno baldío ubicado en Avenida Argentina entre Garmendia y Lacroze, desde donde comercializaban estupefacientes. Según señalaron, se trataba de una banda organizada que contaba con varias personas armadas y roles definidos: “sátelite”, “campana” y “soldadito”.

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BUNKER NARCO EN EL BARRIO SAMORE
Armas y handys secuestrados en el lugar

De acuerdo con la reconstrucción efectuada, el grupo utilizaba handys para coordinar la operatoria y alertar sobre la llegada de compradores o la posible presencia policial.

Tras recolectar esta información, agentes de la Policía Bonaerense montaron un operativo en el lugar. Al advertir la presencia de los efectivos, varios sospechosos se dieron a la fuga, aunque finalmente lograron detener a dos de ellos: Luis Fernando Galarza (28) y O.D.R. (17).

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búnker narco Merlo detenidos
O.D.R. de 17 años y Luis Fernando Galarza, de 28, fueron detenidos por la Policía Bonaerense

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una importante cantidad de droga fraccionada y lista para la venta: 242 envoltorios de papel glacé con pasta base; 113 envoltorios de cocaína; y 27 gramos de marihuana. También incautaron 7.100 pesos en efectivo, cinco handys y un cuaderno con anotaciones.

Además, hallaron varias armas de fuego, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada: una escopeta calibre 12/70 —que tenía pedido de secuestro por un robo ocurrido el 5 de mayo de 2013— con siete cartuchos; una pistola tipo Beretta calibre 9 milímetros con un cargador y municiones; y una pistola Bersa calibre .22 con su respectivo cargador.

Los sospechosos quedaron detenidos e imputados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, “encubrimiento” y “resistencia a la autoridad”. En paralelo, los investigadores buscan determinar si hay otros integrantes de la banda que lograron escapar durante el procedimiento.

BUNKER NARCO EN EL BARRIO SAMORE
Se incautaron 242 envoltorios de papel glacé con pasta base; 113 envoltorios de cocaína; y 27 gramos de marihuana

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