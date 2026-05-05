República Dominicana

República Dominicana: El CTC de Villa Altagracia certifica a cien niñas y adolescentes en tecnologías de la información

La capacitación incluyó sesiones sobre inteligencia artificial, manejo de drones y temas de ciberseguridad, promoviendo la integración femenina en el ámbito digital durante una jornada que reunió a estudiantes de centros educativos locales

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La sede de los Centros Tecnológicos Comunitarios de Villa Altagracia certificó a 100 niñas y adolescentes tras completar formación en tecnología durante el Día Internacional de las Niñas en las TIC. (Cortesía Gobierno de República Dominicana)
La sede de los Centros Tecnológicos Comunitarios de Villa Altagracia certificó a 100 niñas y adolescentes tras completar formación en tecnología durante el Día Internacional de las Niñas en las TIC. (Cortesía Gobierno de República Dominicana)

En la sede de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) de Villa Altagracia, se celebró el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), una jornada que concluyó con la certificación de 100 niñas y adolescentes tras completar un proceso de formación tecnológica. La actividad, impulsada por el equipo de Formación Tecnológica de los CTC, reunió a estudiantes de distintos centros educativos de la localidad y buscó fomentar la inclusión digital y el interés femenino en carreras tecnológicas, según informó la institución.

Durante el evento, las participantes recibieron capacitación sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, manejo de drones y habilidades blandas. El proceso formativo se desarrolló durante el mes de abril y estuvo coordinado por Nelson Núñez, acompañado por un equipo de facilitadores en el que participaron Amanda Bernabel, Silvio Pérez, Juan del Rosario y Héctor Marino Pérez. Los organizadores explicaron que la selección de los contenidos respondió a la necesidad de preparar a jóvenes para los desafíos actuales del sector tecnológico.

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La jornada ofreció conferencias especializadas, como “Amenazas cibernéticas impulsadas por IA”, impartida por la ingeniera en ciberseguridad Lorenni Suero, y “Cerebros digitales y escudos virtuales: entendiendo la IA”, a cargo de la tecnóloga Anyeska Díaz. Las autoridades resaltaron la participación activa de estudiantes de los politécnicos Nuestra Señora de la Altagracia y José Núñez de Cáceres, así como de la Escuela Estiliano Susano y el Liceo Félix Evaristo Abreu Mejía.

Geanilda Vásquez, coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia, encabezó el acto e instó a las jóvenes a continuar su preparación en áreas tecnológicas. “El país necesita más mujeres en innovación y tecnología”, remarcó Vásquez durante su intervención, de acuerdo con lo informado por los CTC.

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El evento promovió la inclusión digital femenina y el interés en carreras tecnológicas entre estudiantes de diferentes centros educativos de Villa Altagracia. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El evento promovió la inclusión digital femenina y el interés en carreras tecnológicas entre estudiantes de diferentes centros educativos de Villa Altagracia. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Por su parte, Isidro Torres, director general de los CTC, reconoció el esfuerzo y entusiasmo de las participantes y recalcó la importancia de seguir promoviendo la formación de una generación orientada al desarrollo tecnológico de la República Dominicana.

Al concluir el evento, se entregaron equipos tecnológicos a diez de las participantes más destacadas como incentivo para apoyar la continuación de sus estudios en el área. Amanda Bernabel, encargada de Ciudadanía Digital, valoró el compromiso y la disciplina de las jóvenes durante la capacitación y aseguró que representan una base sólida para el futuro tecnológico del país.

El Día Internacional de las Niñas en las TIC, instaurado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), se celebra cada año en abril con el objetivo de motivar a niñas y jóvenes a explorar oportunidades en el sector de la tecnología.

Tecnologías de la Información y la Comunicación: cómo transforman la vida cotidiana

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son herramientas y dispositivos digitales que permiten crear, almacenar y transmitir información de manera rápida y eficaz. Incluyen computadoras, teléfonos inteligentes, internet, redes sociales y plataformas de mensajería.

Las participantes recibieron capacitación en inteligencia artificial, ciberseguridad, manejo de drones y habilidades blandas, preparándolas para los retos del sector tecnológico. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Las participantes recibieron capacitación en inteligencia artificial, ciberseguridad, manejo de drones y habilidades blandas, preparándolas para los retos del sector tecnológico. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Entre sus principales características están la instantaneidad, la interactividad y la capacidad de conectar personas y dispositivos en todo el mundo. Las TIC han transformado la educación, el trabajo y la vida cotidiana, facilitando el acceso a datos, la comunicación inmediata y el aprendizaje a distancia.

Aunque ofrecen ventajas como la optimización de procesos y el acceso rápido a la información, también presentan riesgos como la brecha digital, la exposición a noticias falsas y las amenazas de ciberseguridad. Su desarrollo constante impulsa cambios en la sociedad y exige nuevas competencias digitales.

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