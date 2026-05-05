Cultura

Immanuel Kant, filósofo prusiano: “Pereza y cobardía son las causas por las que tantos hombres continúan siendo menores de edad durante toda su vida”

A más de dos siglos de la publicación del emblemático ensayo “¿Qué es la Ilustración?”, la advertencia de este gran intelectual continúa vigente. Por qué la comodidad de delegar el pensamiento propio resuena de forma inquietante en la era de los algoritmos

Guardar
Immanuel Kant, filósofo prusiano: “Pereza y cobardía son las causas por las que tantos hombres continúan siendo con gusto menores de edad durante toda su vida” (Imagen: Norwegian Digital Learning Arena)
Immanuel Kant, filósofo prusiano: “Pereza y cobardía son las causas por las que tantos hombres continúan siendo con gusto menores de edad durante toda su vida” (Imagen: Norwegian Digital Learning Arena)

Corría el año 1784 cuando un profesor prusiano, que rara vez salía de su ciudad natal de Königsberg, decidió responder a una pregunta que circulaba con fuerza en los círculos intelectuales de la época: “¿Qué es la Ilustración?”. La respuesta de Immanuel Kant, plasmada en su ensayo Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?, no fue solo una definición académica, sino un manifiesto existencial que sacudió los cimientos del pensamiento occidental.

En el corazón de ese texto reside una sentencia lapidaria: “Pereza y cobardía son las causas por las que tantos hombres continúan siendo con gusto menores de edad durante toda su vida”. Para Kant, la “minoría de edad” no es un déficit biológico ni una falta de inteligencia, sino una renuncia voluntaria a la autonomía. Es la decisión de dejar que otros —el político, el sacerdote, el libro de moda— decidan por nosotros.

PUBLICIDAD

El siglo XVIII, conocido como el Siglo de las Luces, buscaba iluminar las sombras del dogmatismo y el absolutismo mediante la razón. En este escenario, el ensayo de Kant se convirtió en una pieza fundacional. Si bien el filósofo es mundialmente reconocido por obras monumentales y complejas como Crítica de la razón pura o Crítica de la razón práctica, este breve artículo periodístico logró sintetizar su ética en un llamado a la acción: Sapere aude! (¡Atrévete a saber!).

La importancia de este escrito radica en que marca la mayoría de edad del pensamiento moderno. Kant sostiene que el tutor (la autoridad externa) solo prospera porque el individuo prefiere la comodidad de la obediencia antes que el esfuerzo de la reflexión. Es más fácil que nos digan qué creer a tener que fundamentar nuestras propias certezas.

PUBLICIDAD

Immanuel Kant (1768), por Johann Gottlieb Becker
Immanuel Kant (1768), por Johann Gottlieb Becker

Su filosofía es, en esencia, una búsqueda de los límites y las capacidades humanas para actuar con libertad. La idea de “salir de la minoría de edad” es el motor que impulsa su imperativo categórico. Para el autor, ser una persona ética implica ser una persona autónoma; alguien que no sigue leyes por miedo al castigo o por inercia social, sino porque su propia razón le dicta qué es lo correcto.

En un mundo contemporáneo donde las burbujas de filtro de las redes sociales y la inteligencia artificial parecen actuar como nuevos “tutores” que deciden qué debemos consumir o pensar, la advertencia de Kant cobra una fuerza renovada. La pereza de no verificar un dato o la cobardía de no disentir con el grupo nos devuelven, según el filósofo, a ese estado de infancia intelectual del que él intentó rescatarnos.

La vigencia de su obra no reside en los anaqueles de las bibliotecas, sino en la tensión diaria entre la comodidad de ser guiados y la valiente aventura de pensar por nosotros mismos.

Immanuel Kant sentado en un escritorio antiguo, vestido con traje del siglo XVIII, escribiendo con pluma. Está rodeado de libros, manuscritos y un tintero, con una ventana a su izquierda.
El filósofo alemán Immanuel Kant, en una imagen creada por inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién es Immanuel Kant?

Immanuel Kant nació en 1724 en Königsberg, Prusia Oriental (actual Kaliningrado, Rusia), en el seno de una familia humilde y profundamente religiosa. A pesar de ser uno de los pensadores más influyentes de la historia, su vida transcurrió de manera metódica y sedentaria; se dice que los habitantes de su ciudad sincronizaban sus relojes con sus caminatas diarias.

Tras años de estudio y docencia, su fama estalló con la publicación de Crítica de la razón pura, una obra que revolucionó la filosofía al proponer que el conocimiento es una construcción entre la experiencia y las estructuras de la mente humana. A lo largo de su carrera, Kant expandió su sistema filosófico con títulos fundamentales como Crítica de la razón práctica, donde abordó la ética, y Crítica del juicio, centrada en la estética.

Su legado estableció las bases del idealismo alemán y de los derechos humanos modernos, defendiendo siempre la dignidad del individuo frente a cualquier tipo de tiranía intelectual. El filósofo falleció en su ciudad natal en 1804, dejando como última voluntad una lápida grabada con una cita de su propia obra: “El cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí”.

Temas Relacionados

FilosofíaCulturaImmanuel KantRazónPerezaCobardía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De la Victoria Alada a la dama de oro: los looks de la Met Gala 2026 que convirtieron el arte clásico en un fenómeno viral

Desde esculturas neoclásicas hasta pinturas de Gustav Klimt y Georges Seurat, las celebridades de la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York fusionaron movimientos artísticos icónicos con diseños de los nombres más importantes de la moda internacional

De la Victoria Alada a la dama de oro: los looks de la Met Gala 2026 que convirtieron el arte clásico en un fenómeno viral

Ficción y memoria: por qué la literatura latinoamericana asume la violencia como motor creativo

La chilena Nona Fernández, el salvadoreño Horacio Castellanos Moya y el brasileño Michel Laub discutieron en la Feria del Libro el sentido de la creación literaria en una compleja realidad

Ficción y memoria: por qué la literatura latinoamericana asume la violencia como motor creativo

‘De Ana Frank a nuestros días’: un concurso literario para jóvenes escritores premia con un viaje a Ámsterdam

La propuesta del Centro Ana Frank Argentina y el ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, invita a reflexionar sobre derechos humanos, memoria histórica y convivencia a través de una carta

‘De Ana Frank a nuestros días’: un concurso literario para jóvenes escritores premia con un viaje a Ámsterdam

Qué es el dequeísmo y por qué es un error tan común

La escritora Flavia Pittella analizó en Infobae al Mediodía por qué el dequeísmo es tan frecuente, cómo distinguirlo de otros errores del español y qué fórmula usar para no caer en la trampa del “de que”

Qué es el dequeísmo y por qué es un error tan común

Llega el Salón de Libros Raros, con tesoros bibliográficos en el Museo Histórico

El evento reúne piezas desde las Invasiones Inglesas hasta el Centenario, además de actividades que incluyen demostraciones de técnicas antiguas de revelado fotográfico y encuentros entre especialistas

Llega el Salón de Libros Raros, con tesoros bibliográficos en el Museo Histórico

DEPORTES

El impensado cruce entre un futbolista de la selección y una figura de Italia: la frase que desató la bronca

El impensado cruce entre un futbolista de la selección y una figura de Italia: la frase que desató la bronca

Julián Álvarez debió salir en la eliminación del Atlético de Madrid en la Champions: su denodado esfuerzo para seguir en campo

La sugerente frase de Simeone tras la eliminación del Atlético de Madrid que sembró dudas sobre su futuro

Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: formaciones confirmadas

Vélez y su apuesta histórica por el tenis: un semillero para todas las edades en el corazón de Buenos Aires

TELESHOW

Georgina Barbarossa contó qué hará si comparte el Martín Fierro con Moria Casán: “Soy la enojada, la perjudicada y la dolida”

Georgina Barbarossa contó qué hará si comparte el Martín Fierro con Moria Casán: “Soy la enojada, la perjudicada y la dolida”

La confesión íntima de Florencia de la V sobre dos famosas: “Me enamoré de mujeres”

Ivana Icardi mostró el antes y después de su operación estética: “Se me había ido un poco de las manos”

El guiño de los Jonas Brothers a Tini Stoessel en la previa de su show en Buenos Aires

El desconsuelo de Evelyn Von Brocke por la muerte de su padre: “No me quedan lágrimas para llorar”

INFOBAE AMÉRICA

El SICA modifica su sistema de votación para elegir secretario general

El SICA modifica su sistema de votación para elegir secretario general

18 horas de silencio: Joven nicaragüense presuntamente se quita la vida tras fuerte disputa familiar

Donald Trump suspendió el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz mientras avanzan las conversaciones con Irán

Ocho de cada diez niños en Honduras sufren pobreza multidimensional, según informe de red de instituciones de niñez

La ONU impulsa una resolución para sancionar a Irán por sus ataques y el cobro ilegal de peajes en el estrecho de Ormuz