Immanuel Kant, filósofo prusiano: “Pereza y cobardía son las causas por las que tantos hombres continúan siendo menores de edad durante toda su vida”

Immanuel Kant, filósofo prusiano: “Pereza y cobardía son las causas por las que tantos hombres continúan siendo con gusto menores de edad durante toda su vida” (Imagen: Norwegian Digital Learning Arena)

Corría el año 1784 cuando un profesor prusiano, que rara vez salía de su ciudad natal de Königsberg, decidió responder a una pregunta que circulaba con fuerza en los círculos intelectuales de la época: “¿Qué es la Ilustración?”. La respuesta de Immanuel Kant, plasmada en su ensayo Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?, no fue solo una definición académica, sino un manifiesto existencial que sacudió los cimientos del pensamiento occidental.

En el corazón de ese texto reside una sentencia lapidaria: “Pereza y cobardía son las causas por las que tantos hombres continúan siendo con gusto menores de edad durante toda su vida”. Para Kant, la “minoría de edad” no es un déficit biológico ni una falta de inteligencia, sino una renuncia voluntaria a la autonomía. Es la decisión de dejar que otros —el político, el sacerdote, el libro de moda— decidan por nosotros.

PUBLICIDAD

El siglo XVIII, conocido como el Siglo de las Luces, buscaba iluminar las sombras del dogmatismo y el absolutismo mediante la razón. En este escenario, el ensayo de Kant se convirtió en una pieza fundacional. Si bien el filósofo es mundialmente reconocido por obras monumentales y complejas como Crítica de la razón pura o Crítica de la razón práctica, este breve artículo periodístico logró sintetizar su ética en un llamado a la acción: Sapere aude! (¡Atrévete a saber!).

La importancia de este escrito radica en que marca la mayoría de edad del pensamiento moderno. Kant sostiene que el tutor (la autoridad externa) solo prospera porque el individuo prefiere la comodidad de la obediencia antes que el esfuerzo de la reflexión. Es más fácil que nos digan qué creer a tener que fundamentar nuestras propias certezas.

PUBLICIDAD

Immanuel Kant (1768), por Johann Gottlieb Becker

Su filosofía es, en esencia, una búsqueda de los límites y las capacidades humanas para actuar con libertad. La idea de “salir de la minoría de edad” es el motor que impulsa su imperativo categórico. Para el autor, ser una persona ética implica ser una persona autónoma; alguien que no sigue leyes por miedo al castigo o por inercia social, sino porque su propia razón le dicta qué es lo correcto.

En un mundo contemporáneo donde las burbujas de filtro de las redes sociales y la inteligencia artificial parecen actuar como nuevos “tutores” que deciden qué debemos consumir o pensar, la advertencia de Kant cobra una fuerza renovada. La pereza de no verificar un dato o la cobardía de no disentir con el grupo nos devuelven, según el filósofo, a ese estado de infancia intelectual del que él intentó rescatarnos.

PUBLICIDAD

La vigencia de su obra no reside en los anaqueles de las bibliotecas, sino en la tensión diaria entre la comodidad de ser guiados y la valiente aventura de pensar por nosotros mismos.

El filósofo alemán Immanuel Kant, en una imagen creada por inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién es Immanuel Kant?

Immanuel Kant nació en 1724 en Königsberg, Prusia Oriental (actual Kaliningrado, Rusia), en el seno de una familia humilde y profundamente religiosa. A pesar de ser uno de los pensadores más influyentes de la historia, su vida transcurrió de manera metódica y sedentaria; se dice que los habitantes de su ciudad sincronizaban sus relojes con sus caminatas diarias.

PUBLICIDAD

Tras años de estudio y docencia, su fama estalló con la publicación de Crítica de la razón pura, una obra que revolucionó la filosofía al proponer que el conocimiento es una construcción entre la experiencia y las estructuras de la mente humana. A lo largo de su carrera, Kant expandió su sistema filosófico con títulos fundamentales como Crítica de la razón práctica, donde abordó la ética, y Crítica del juicio, centrada en la estética.

Su legado estableció las bases del idealismo alemán y de los derechos humanos modernos, defendiendo siempre la dignidad del individuo frente a cualquier tipo de tiranía intelectual. El filósofo falleció en su ciudad natal en 1804, dejando como última voluntad una lápida grabada con una cita de su propia obra: “El cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí”.

PUBLICIDAD