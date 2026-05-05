Georgina Barbarossa contó qué hará si comparte el Martín Fierro con Moria Casán: “Soy la enojada, la perjudicada y la dolida”

Georgina Barbarossa habló con Ángel de Brito sobre su vieja rivalidad con Moria Casán

La coincidencia de Georgina Barbarossa y Moria Casán nominadas como mejor conductora en los Martín Fierro 2026 reavivó una vieja disputa entre ambas. Consultada sobre la posibilidad de compartir escenario con su histórica rival, Barbarossa fue contundente en una charla en “Ángel Responde”.

El origen de la enemistad entre Georgina Barbarossa y Moria Casán

La enemistad declarada entre Barbarossa y Casán comenzó a mediados de los 2000, con un episodio que marcó su vínculo. Según relató Barbarossa, el distanciamiento surgió por una serie de declaraciones públicas de Casán sobre el esposo de Georgina, Miguel “El Vasco” Lecuna, mientras él atravesaba un tratamiento de adicciones.

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“Dijo: ‘todos saben muy bien que era alcohólico y drogadicto’, en un programa de televisión, mientras ‘El Vasco’ seguía su terapia de rehabilitación”, recordó la conductora. Esta exposición mediática de una situación íntima fue sentida como una traición.

El resentimiento se profundizó tras el fallecimiento de Lecuna. “Después siguió hablando mal de mi marido, después de muerto, por eso no la perdono, ni la perdonaré nunca”, remarcó Barbarossa en la entrevista. La conductora también contó que había confiado en Casán y compartido la dificultad en privado: “En ese momento la quería mucho, le conté llorando lo que estábamos viviendo. Yo podría haber ocultado la adicción de mi esposo, pero preferí cuidarlo”, detalló. La ruptura fue definitiva.

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Georgina Barbarossa y Moria Casán

La nominación a mejor conductora y el posible reencuentro en los Martín Fierro

El hecho de compartir la terna a mejor conductora en los Martín Fierro 2026 añade tensión al clásico clima de la ceremonia. Ambas conducen programas matutinos y poseen trayectorias extensas, lo que incrementa el interés por su eventual reencuentro.

Cuando fue consultada por Ángel de Brito y Mariana Brey sobre la idea de recibir juntas el premio, Barbarossa mostró firmeza: “Obvio, ¿cómo no voy a subir? Yo soy una mujer educada y además me parece bárbaro si saliésemos Moria y yo, pero no tengo ningún problema”, expresó en “Ángel Responde”.

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Aclaró, sin embargo, que ese gesto no implica una reconciliación: “Esto no significa que volvamos a ser íntimas”. Barbarossa diferenció el acto protocolar del premio de cualquier acercamiento personal y puso en valor la cortesía pública.

En cuanto a un posible saludo cordial durante la gala, Barbarossa insistió en la importancia de mantener la compostura profesional: “Se puede ser educado también”.

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Georgina junto al "Vasco", su marido que fue asesinado

El valor de la nominación y el reconocimiento profesional

Para Barbarossa, la nominación es el reconocimiento a una carrera de 30 años y al esfuerzo profesional sostenido. En su diálogo con Infobae, subrayó: “Con 30 años en el oficio, siempre estuve nominada, pero con Mirtha y Susana”.

Marcó distancia con cualquier tipo de favoritismo: “Nunca en la vida hice gestionar influencias ni fui aduladora para ganar. Jamás en la vida”. Así, defendió los méritos propios y la ética en la industria televisiva.

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Sobre la posibilidad de compartir el premio con Moria Casán en caso de empate, fue rotunda: “¿Cómo no subiría? Yo creo que ella también subiría. Somos mujeres inteligentes. ¿Cómo no vamos a subir a recibir un premio?”. De este modo, distinguió entre el respeto institucional y los sentimientos personales, reiterando su compromiso con el protocolo en la ceremonia.

El desenlace de esta rivalidad en la gala de los Martín Fierro pondrá a prueba la capacidad de ambas de priorizar la convivencia profesional. Para Barbarossa, actuar con educación es el límite insoslayable, demostrando que, aun frente a conflictos arraigados, existen normas que rigen la convivencia pública.

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Ante la probable imagen de ambas compartiendo el premio en una gala central para la televisión, Georgina Barbarossa dejó en claro que, pese a la enemistad, su conducta será estrictamente profesional. Respondió que no tendría problema en subir al escenario junto a Moria Casán y que el respeto y la cortesía superarían cualquier diferencia personal.

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