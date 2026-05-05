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Panamá avala accionar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el hemisferio

El organismo internacional celebra en el istmo su 189° Período Ordinario de Sesiones

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El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, dijo que el país respalda a la IDH en su imisión y en su independencia. EFE/ Bienvenido Velasco
El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, dijo que el país respalda a la IDH en su imisión y en su independencia. EFE/ Bienvenido Velasco

Panamá aspira a distinguirse en la región por la solidez de sus instituciones y su conducta leal hacia los compromisos internacionales que ha asumido libremente, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, durante el acto de instalación del 189° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Aseguró que esa aspiración implica, entre otras cosas, que las decisiones de Corte Interamericana de Derechos Humanos sean acatadas con la seriedad que corresponde a un Estado que cree en el sistema que ayudó a construir.

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La Corte Interamericana es uno de los grandes logros institucionales de este hemisferio, acotó.

En tiempos en que el multilateralismo y el sistema internacional de protección de derechos están siendo cuestionados desde distintos flancos, la fortaleza y la independencia de este tribunal son más importantes que nunca, dijo el canciller panameño.

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Panamá los respalda. En su imisión y en su independencia”, afirmó.

Primer plano de una mano masculina con reloj abriendo una puerta de celda de prisión con barrotes grises. El pasillo exterior está iluminado con luz natural.
Las sentencias de la IDH han arrojado luz sobre crímenes que algunos regímenes preferirían mantener en la sombra, aseguró el canciller panameño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionó en Panamá por primera vez en su cuadragésimo tercero (43°) período extraordinario en 2011, y en 2017 volvió al istmo para celebrar su período extraordinario de sesiones número 58.

Ahora, desde este martes y hasta el viernes, el organismo internacional de justicia sesiona en el país, en un momento en que se conmemora el bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, la primera reunión de Estados americanos convocada por el Libertador Simón Bolívar para cristalizar su sueño de una comunidad de naciones basada en la cooperación, en la igualdad soberana, en la resolución pacífica de conflictos.

El Libertador tenía ya, en su esencia, una intuición poderosa: que los pueblos tienen derechos, y que esos derechos deben ser defendidos incluso más allá de las fronteras. Dos siglos después, esa intuición se ha convertido en institución”, apuntó Martínez-Acha Vásquez.

Para el juez Rodrigo Mudrovitsch, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es casual que este período de sesiones de la Corte Interamericana se celebre aquí, en el año en que Panamá conmemora el Bicentenario del Congreso Anfictiónico.

Hace 200 años, entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826, en esta tierra, se firmó el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, el primer esfuerzo deliberado por construir, una confederación de repúblicas hispanoamericanas, un nuevo orden internacional, basado en el derecho.

Simón Bolívar Libertador de Colombia-Colombia
Panamá conmemora el bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, la primera reunión de Estados americanos, convocada por Simón Bolívar. Foto: archivo particular

Mudrovitsch manifestó que Panamá ha sido y sigue siendo un espacio natural para el multilateralismo, por su ubicación geográfica, por su vocación histórica de puente entre los pueblos y por el papel protagónico que sus ciudadanos y ciudadanas han desempeñado en la construcción del orden jurídico internacional.

Me permito recordar que fue precisamente la delegación panameña, encabezada por el diplomático, presidente y defensor de la dignidad humana Ricardo Joaquín Alfaro, la que presentó en 1945, en la Conferencia de San Francisco, la propuesta de una Declaración Universal de Derechos Humanos”.

Inauguramos este 189 Período Ordinario de Sesiones, agregó Mudrovitsch, en una coyuntura internacional particularmente compleja, en donde el orden construido tras la Segunda Guerra Mundial, basado en el respeto al derecho internacional, en la igualdad soberana de los Estados, en la prohibición del uso de la fuerza, en la solución pacífica de controversias y en la centralidad de los derechos humanos, atraviesa un momento de serio cuestionamiento.

Manifestó que en distintas partes del mundo avanza el unilateralismo, la relativización de los principios del derecho internacional y el debilitamiento de los espacios multilaterales. A ello se suman fenómenos que erosionan las bases de la democracia y el Estado de derecho.

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