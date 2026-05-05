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La sinceridad de Laura Esquivel y Brenda Asnicar sobre el dinero que ganaron en Patito Feo: “¿Se hicieron ricas?"

La figuras de la exitosa tira juvenil relataron en una entrevista con un podcast español cómo fue su experiencia salarial durante el fenómeno televisivo de 2007

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La actrices relataron en una entrevista con un podcast español cómo fue su experiencia salarial durante el fenómeno televisivo que vivieron en 2007 (Video: Instagram/ Súper Zeta)

Brenda Asnicar y Laura Esquivel, protagonistas de la serie juvenil Patito Feo, sorprendieron al público al revelar detalles inéditos sobre su experiencia financiera durante el fenómeno televisivo que marcó a una generación.

“¿Se ganaba mucho dinero o vosotras no llegasteis a ver eso?“, les preguntaron a las actrices en una entrevista con el podcast español Súper Zeta. Frente a la pregunta recurrente sobre el presunto enriquecimiento que habría proporcionado la producción, Asnicar despejó toda duda: “No, nosotras ganábamos el mínimo, lo mínimo que puede ganar un actor. Siempre fue el mínimo”.

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“¿No os hicisteis ricas con Patito Feo?”, les siguió preguntando el conductor, sorprendido. “En alma, corazón y amor, que fue suficiente y vale mucho más”, sostuvo Brenda, quien interpretó a la líder de Las Divinas, Antonella Lamas Bernardi, con un dejo de ironía.

Laura Esquivel y Brenda Asnicar regresan a los escenarios con Amigas del Corazón World Tour (Live Nation)
Laura Esquivel y Brenda Asnicar regresan a los escenarios con Amigas del Corazón World Tour (Live Nation)

Pese a la popularidad internacional que alcanzó Patito Feo durante sus dos temporadas, ni Asnicar ni Esquivel obtuvieron derechos sobre la música que interpretaron en la serie. Ambas detallaron que los pagos por regalías apenas representaron una fracción del monto distribuido entre los autores de las canciones. “En realidad hay un derecho nuestro como intérpretes, pero los que cobran los derechos son los autores de la canción”, puntualizó Laura, quien interpretaba en la serie a Patito. Entre risas, su compañera ironizó: “Dos pesos con cincuenta”. Este dato, generalmente desconocido, puso en perspectiva la distancia que existe entre el éxito mediático y las ganancias de sus jóvenes protagonistas.

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En una aclaración adicional que expuso un aspecto poco tratado del pasado actoral infantil, Laura Esquivel explicó la importancia de la gestión familiar de esas remuneraciones. “Cada centavo que gané me lo ahorró mi padre y gracias a eso creo que uno tiene la posibilidad de tener su techito, su lugar y su casita”, relató en la misma entrevista. La declaración evidencia que la administración temprana de los recursos fue clave para ambas, quienes años más tarde pueden ver materializadas esas ganancias en bienes personales.

Brenda Asnicar, Laura Esquivel, Patito Feo
Laura Esquivel y Brenda Gandini reconocieron que el furor de Patito Feo no las convirtió en millonarias

La revelación acerca de las limitaciones salariales motivó que Asnicar precisara en sus redes sociales la situación real sobre el patrimonio generado a partir de la serie. “Evidente es que cada una tuvo contratos diferentes, pudimos comprar nuestras casitas, que es un sueño para cualquier artista. Pero no fue con la serie, en mi caso. Sí con las giras… Pero ricas, millonarias, con la serie, no”, escribió Brenda.

El regreso de Brenda Asnicar y Laura Esquivel al escenario viene generado expectativas entre quienes crecieron con la serie que marcó a una generación. Casi veinte años después de Patito Feo, las artistas se unieron para el Amigas del Corazón World Tour, una propuesta musical y escénica que unió a ambas donde repasan los éxitos musicales de la tira juvenil.

Según contaron, la gira internacional no solo rescata los temas emblemáticos que impulsaron a las actrices a la popularidad global, sino que también introduce una narrativa inédita, ideada y producida directamente por ambas protagonistas. Este enfoque busca renovar el vínculo con los seguidores y ofrecer una experiencia distinta a la nostalgia pura.

la creadora de Patito Feo contó que Laura Esquivel y Brenda Asnicar se llevaban mal y le sorprendió el show juntas en Italia
Brenda Asnicar y Laura Esquivel revivieron el éxito de Patito Feo en el festival Teenage Dream Part en Italia (Instagram)

El año pasado ninguna de las actrices formó parte de la vuelta teatral que tuvo Patito Feo, personajes que fueron ocupados por Juli Poggio y Guadalupe Devoto, en una reversión. “Antonella Lamas Bernardi hay una sola”, comentó Brenda, filosa en su programa de streaming. “Hay una nueva Antonella en el teatro. Está todo bien, abrazo a los fans que los queremos un montón. Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no”, se sinceró.

“La gente tiene una obsesión por los 2000 y nosotras estamos en 2025. Lejos de las cuestiones personales, son personas muy talentosas. El proyecto es muy bonito, se merece ser bien recibido. Tanto Laurita como yo dijimos que no porque también estamos con nuestras carreras, nuestras cosas”, afirmó. Un mes después, Brenda Gandini y Laura Esquivel anunciaron su gira mundial juntas.

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